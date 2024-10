‘Guerre de classe culinaire‘ saison 2 confirmée suite au succès mondial

Après sa sortie le 17 septembre KST, « Culinary Class War » a officiellement confirmé une deuxième saison. La première saison est devenue la première émission de variétés coréenne à figurer en tête du TOP 10 mondial de la catégorie TV non anglaise de Netflix pendant trois semaines consécutives. La saison 2 devrait être diffusée au second semestre de l’année prochaine, apportant des batailles culinaires encore plus féroces.

L’équipe de production de la saison 1, y compris les réalisateurs Kim Hak Min et Kim Eun Ji depuis Studio Claquementavec l’écrivain Mo Eun Seolreviendra pour diriger la saison améliorée. Kim Hak Min et Kim Eun Ji ont exprimé leur gratitude en déclarant : «Grâce aux téléspectateurs, nous pouvons poursuivre la saison 2. Nous allons travailler dur pour répondre aux attentes et à l’amour qui nous sont témoignés.»

« Culinary Class War » a conquis le public mondial avec ses missions de survie culinaire sans précédent, combinant l’intensité du sport et l’énergie dynamique des histoires d’arts martiaux. La concurrence féroce entre chefs dévoués, associée à des rebondissements imprévisibles et à une ampleur dramatique, a créé une tension et une excitation explosives.

Le spectacle a également retenu l’attention grâce à la présence de Baek Jong Wonle meilleur mentor culinaire de Corée, et Ahn Sung Jaele chef 3 étoiles Michelin de Mosu Séoulqui s’est lancé dans un voyage à la découverte du summum du goût. La vaste expertise culinaire de Baek Jong Won et le jugement précis d’Ahn Sung Jae, qui a prêté attention à la cuisson des légumes, aux assaisonnements subtils et aux intentions du chef, ont été salués pour avoir établi une nouvelle norme dans les émissions de survie culinaire.

L’émission a également fait des vagues en Corée, dominant les discussions médiatiques pendant quatre semaines après sa sortie et en tête du classement de Good Data Corporation. FUNdex TV classements pendant trois semaines consécutives. Il s’agit de la première émission de variétés Netflix à se classer première dans l’enquête de septembre de Gallup Corée sur les programmes préférés des Coréens.

Netflix se prépare maintenant à diffuser des émissions de variétés plus excitantes suite au succès de « Culinary Class War ». Les versions à venir incluent ‘Comédie vengeance,‘ ‘Zombieverse : Sang neuf,’ et ‘Ultimate Rugby : gagner ou mourir,» qui promettent tous un divertissement frais et diversifié et visent à poursuivre la tendance définie par le succès de survie K-cooking.

La saison 1 de « Culinary Class War », dans laquelle de talentueux chefs « outsiders » défient les meilleurs chefs « d’élite » de Corée dans une bataille culinaire palpitante de 100 chefs, est désormais disponible sur Netflix.

VOIR AUSSI : Le film nigérian « My Sunshine » séduit par sa langue coréenne et ses tropes K-drama