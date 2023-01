La saison 2 de “Carnival Row” est presque arrivée : Rafraîchissons nos souvenirs

Le monde de Carnival Row de Prime Video est dense en traditions, en politique et en complexités qui accompagnent les groupes sociaux en conflit. Le spectacle fantastique, mettant en vedette Orlando Bloom et Cara Delevingne, est sorti en 2019. Il se déroule dans une ville appelée la Burgue, où un afflux d’êtres humains nommés fae (y compris des fées et des faunes) est jeté aux marges de la société dans ce qui est finalement une histoire sur la vie à l’ombre de la xénophobie. Carnival Row fait référence à une section de la ville habitée principalement par des fae.

La saison 1 a présenté le détective Burgue Rycroft Philostrate (Bloom) et la réfugiée Fae Vignette Stonemoss. Ils s’étaient rencontrés et étaient tombés amoureux sept ans plus tôt lors d’une guerre qui avait amené Rycroft (qui s’appelle Philo) dans la patrie de Vignette, Tirnanoc, en tant que soldat. Ils se réunissent alors que Philo enquête sur une série de meurtres qui finiront par révéler un secret sur son passé. Pendant tout ce temps, le sentiment anti-fae continue d’augmenter.

Les deux premiers épisodes de la saison 2 débarquent sur Prime Video le 17 février. Voici ce qu’il faut retenir de la saison 1 de Carnival Row.

Lutte de pouvoir à la Burgue

A la Burgue, les machinations politiques sont compliquées et louches. Le chantage, les mensonges, les affaires et le meurtre se conjuguent pour placer Jonah Breakspear (fils du chancelier Absalom Breaskspear) et Sophie Longerbane (fille d’un rival politique) aux plus hauts postes du pouvoir après que leurs pères ont été tués par leur mère. Oui, ils sont demi-frères et sœurs. De plus, ils ont une relation amoureuse. Jonah et Sophie adoptent une position commune anti-fae intransigeante, avec des aspirations ultimes à contrôler la Burgue.

La romance taboue d’Imogen et Agreus

La saison 1 comprenait l’histoire d’Agreus, un riche faune (un fae avec des cornes en forme de bélier, connu péjorativement sous le nom de “rondelle”) se déplaçant dans une section aisée de Burgue. Ses voisins, les frères et sœurs Imogen et Ezra Spurnrose, ont des problèmes financiers et veulent manipuler Agreus dans un partenariat commercial en échange d’une introduction dans la haute société. Agreus et Imogen tombent amoureux. Ezra les attrape au lit et Agreus l’attaque. À la fin de la saison, Agreus et Imogen s’enfuient sur un bateau, mais Ezra ne va pas les laisser faire.

Philo apprend un secret

La saison 1 fait deux révélations principales sur Philo. Premièrement, il est en fait à moitié fée (ou pix, comme disent les anti-fae). Sa mère s’est fait couper les ailes sous-développées dans l’espoir qu’il passerait pour un humain et aurait plus d’opportunités dans la vie. Deux, Absalom Breakspear (Jared Harris) est son père biologique. Breakspear, comme mentionné précédemment, est le chancelier de la Burgue en début de saison.

Une prophetie

Il s’avère que les meurtres sur lesquels Philo a enquêté toute la saison ne sont pas aléatoires. Ils sont connectés à lui. Piety Breakspear, épouse d’Absalom et mère de Jonas, a été informée d’une prophétie disant que le fils du chancelier serait prospère et puissant. Le problème est qu’il fait probablement référence à Philo. Alors, Piety se lance dans une véritable série de meurtres en utilisant la magie noire pour ouvrir la voie à Jonah.

Vignette et le corbeau noir

Dans la saison 1, Vignette s’implique dans un groupe d’autodéfense secret de ses camarades fées, appelé Black Raven. Elle s’enracine davantage dans le groupe et est même envoyée pour commettre un meurtre.

Philo et Vignette arrangent les choses

Lorsque Philo et Vignette se retrouvent à Burgue, la rencontre n’est pas franchement heureuse. De retour à Tirnanoc, Philo a demandé à une amie de Vignette de lui dire qu’il était mort, voulant lui épargner ce qui allait arriver s’ils essayaient d’avoir une relation. Quand Vignette découvre que Philo est vivant, elle est énervée. Au fur et à mesure que la saison avance, ils continuent de se croiser, se sauvant de divers mauvais sorts, et ils se remettent enfin ensemble. Tout comme ils ont décidé de fuir la Burgue.

Carnival Row, séquestré

À la fin de la saison, alors que Philo et Vignette sont sur le point de faire exploser la ville, la police se présente à Carnival Row. Jonah, en tant que chancelier, a donné l’ordre de couper l’accès à Carnival Row et d’en sortir, emprisonnant les faes à l’intérieur. Dans un moment crucial, Philo décide littéralement de quel côté il se trouve. Il décide de reconnaître son côté Faerie et de rester avec Vignette dans le Carnival Row nouvellement séparé.