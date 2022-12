La saison 15 de RuPaul’s Drag Race présente TikTokers, Ariana Grande

Plus de détails sur la saison 15 de RuPaul’s Course de dragsters ont été révélés, y compris l’annonce d’un juge invité très spécial.

Comme indiqué précédemment, “les Jeux Olympiques de la drague” se dirigent vers MTV et leur première Vendredi 6 janvier à 20 h HE/PT.

Course de dragsters la saison 15 mettra en vedette 16 Queens qui apporteront tout sur la piste dans le but d’impressionner les juges alors qu’ils se disputent le titre ultime de “America’s Next Drag Superstar” et un grand prix de 200 000 $ – le montant le plus élevé de l’histoire de la franchise principale.

Non seulement cela, mais la première mettra en vedette Grammy® Chanteuse/compositrice/actrice primée Ariana Grande rejoignant RuPaul, hôte primé aux Emmy®, en tant que juge invité de la première de la saison en deux épisodes sur Vendredi 6 janvier à 20 h HE/PT. Grande accompagnera les juges de base Michelle Visage et Ross Mathews alors qu’ils accueillent un nouveau casting de reines qui épateront le monde avec leurs talents de performance dans un spectacle de talents extravagant.

Faisant ses débuts sur sa nouvelle maison de MTV, le premier épisode sera sans publicité, tandis que le deuxième épisode aura une interruption commerciale limitée, offrant aux téléspectateurs encore plus de charisme, d’unicité, de nerf et de talent.

En parlant de charisme, d’unicité, de nerf et de talent, les 16 reines triées sur le volet pour cette saison varient des jumeaux TikTok à une légende littérale de la scène drag.

Rencontrez les reines de la saison 16 et lisez leurs biographies officielles ci-dessous.

Décrite comme un “mélange de princesse de la pop et de reine des mèmes, Amethyst est” là pour le rendre parfaitement clair : elle est jolie, pleine d’esprit et… elle est venue pour tuer “. “Sa comédie loufoque lui a valu des millions de vues sur TikTok, et maintenant elle veut montrer au monde pourquoi elle est le joyau de la couronne de la scène drag du Connecticut !” “Si vous venez à un spectacle Amethyst, vous devriez probablement porter une couche”, dit cette reine à propos de ses performances.

Anétra | IG : @Iamanetra, TW : @iamanetra | Las Vegas, Nevada

Une drag queen de Vegas avec une marche moyenne, elle se décrit comme une reine des cascades qui “peut offrir des fentes, des trempettes et toutes les astuces pour tuer la scène”. «Elle peut parfois sembler discrète, mais les eaux sont toujours profondes. De plus, avec de sérieuses compétences en taekwondo, elle est prête à éliminer toutes les autres reines, une par une. .

Aura Mayari | IG : @auramayari, TW : @AuraMayari, TikTok : @auramayari | Nashville, Tennessee

La “Filipina Moon Goddess” de la saison qui dit avoir le swag de Jay Z avec le look de Beyoncé. Elle est décrite comme la «déesse énergique et énergique connue pour avoir tué les scènes de Nashville. Et attention, car elle apporte un peu de fanfaronnade sexy à son drag.

Irène Dubois | IG : @irenethealien, TW : @irene_the_alien, TikTok : @irene_the_alien | Seattle, WA

Irene est la «reine extraterrestre» de la saison qui dit qu’elle aime ressembler à des personnages de Star Wars avec sa traînée. “Franche et hors de ce monde, Irene Dubois combine le glamour texan avec l’esprit et le courage de Seattle ! Attendez-vous à une traînée éclectique et extravagante, avec une touche de drame élevé ! » note MTV à propos de la sœur drag de la saison 14 Queen, Bosco.

Jax | IG : @getjaxed, TW : @thatbitchjax, TikTok : @getjaxed |Queens, NY

Une reine des cascades qui exhorte les gens à “faire de la place pour les flips de Jax”, elle est l’autoproclamée Simone Biles de drag. “Elle a grandi en faisant de la gymnastique et des encouragements compétitifs, et maintenant elle est prête à viser la médaille d’or aux Jeux olympiques de dragsters ! Originaire du Connecticut, son style est un mélange de banjee et de miel de haute hip-hop. BOUM !” Son nom dérive du personnage de Mortal Kombat, Jax, réussira-t-elle une « fatalité » et gagnera-t-elle ? Course de dragsters?

Loosey LaDuca | IG : @looseyladuca, TW : @LooseyLaDuca, TikTok : @looseyladuca | Ansonia, Connecticut

Loosey est ouvrier du bâtiment le jour et Drag Queen la nuit. Elle est « prête à utiliser tous ses outils pour arriver au sommet ! Perfectionniste, interprète puissant avec des courbes de tueur et 12 ans dans la scène drag du Connecticut, Loosey est le mélange ultime de showgirl audacieux et de charisme campy. C’est une reine qui a tout… Maintenant, elle a juste besoin d’une couronne.

Luxx Noir Londres | IG : @luxxnoirlondon, TW : @luxxnoirlondon, TikTok : @luxxnoirlondon | Est Orange, New Jersey

Luxx Noir London amène #BlackGirlMagic sur le podium. « Qui a commandé l’éblouissant diva-licious ? Luxx Noir London est une ingénue effervescente dont le style époustouflant n’a d’égal que son attitude sans limites. Elle est toujours prête à dire comme si c’était “c’est !” Et même si Luxx est peut-être la plus jeune reine de cette saison, elle a la confiance nécessaire pour l’emmener jusqu’au bout. Demandez-lui simplement !

Malaisie Babydoll Foxx | IG : @foxxy_doll, TW : @foxxy_doll | Miami, Floride

Une reine qui a marqué l’histoire apporte sa drague de Floride à la compétition.

Malaysia Babydoll Foxx est la toute première reine de Miami à honorer le Course de dragsters scène principale. “Maquilleuse professionnelle et coiffeuse des stars, cette maman foxy avisée apporte des compétences de vétéran et sensations fortes à la compétition, et elle n’a pas peur de montrer à ces jeunes reines ce qu’est la vraie drague !

Marcia Marcia Marcia | IG : @marciax3nyc, TW : @marciax3nyc, TikTok : @marciax3nyc | New York, NY

Marcia Marcia Marcia dit qu’elle est une “jolie fille professionnelle”.

“OMG, c’est la fille la plus populaire de l’école – et la préférée de maman ! C’est Marcia Marcia Marcia ! Cette ingénue de NYC chante, danse et amène les côtelettes de Broadway sur la scène principale. Et elle a bien plus qu’une intuition : elle est prête à aller jusqu’au bout ! »

Maîtresse Isabelle Brooks | IG : @mistressisabellebrooks, TW : @MistressIBrooks | Houston, TX

« Originaire du grand État du Texas, Maîtresse Isabelle Brooks est la quintessence du drag sudiste classique ! Elle s’appelle «Houston’s Heavyweight Champ» et croyez-moi, elle est venue pour emballer un coup de poing. Audacieuse, glamour et pleine d’attitude, notre Miss Brooks a été élevée dans le monde étoilé du drag texan, et maintenant elle est prête à diriger l’école.

Princesse Coquelicot | IG : @poppyprincesspoppy, TikTok : @poppyprincesspoppy I San Francisco, Californie

Une merveille des médias sociaux, la princesse Poppy est prête à honorer la scène principale de La course de dragsters de RuPaul.

“Tout droit sortie d’un conte de fées – en passant par San Francisco – la princesse Poppy apporte à la fois beauté et excentricité à la compétition. Elle chante, rappe, joue et danse… Le tout servi avec un sens de l’humour tordu. Elle a déjà fait sensation sur TikTok, mais maintenant cette puissante jeune princesse veut une nouvelle couronne.

Robin féroce | IG : @therobinfierce, TW : @TheRobinFierce, TikTok : @therobinfierce | Hartford, Connecticut

Les choses vont devenir bougies dans la saison 15 avec l’ajout de Robin Fierce.

« Faites place à la grande diva du Connecticut, la Robin Fierce ! Un mélange de classe Beyonce et Diahann Carroll, cette beauté fièrement bougie est prête à faire briller sa lumière pour le monde ! Elle peut parfois avoir une ambiance décontractée, mais quand elle monte sur scène, attendez-vous à des coups de pied et des roues de charrette pendant des jours !

Salina EsTitties | IG : @estitties, TW : @SalinaEstitties, TikTok : @estitties | Los Angeles, CA

Pas VOS seins, Salina EsTitties—est là !

“Salina EsTitties est une diva Latinx cuivrée et impertinente qui représente LA, bébé ! Un combo fougueux autoproclamé de style de rue chola et de comédie campy, Salina est une interprète sans prisonnier. De la scène du bar à la télévision, au cinéma et au travail commercial, cette sœur coquine reste réservée et occupée ! Elle a une gueule, une grosse traînée et de grands projets pour gagner.

Sasha Colby | IG : @sashacolby, TW : @sashacolby, TikTok : @sashacolby | Los Angeles, CA

MUVA est arrivé ! Sasha Colby est une véritable icône du drag et les fans débordent d’enthousiasme pour voir ce que “la Drag Queen préférée de votre Drag Queen” apporte à la compétition.

« La reine emblématique de la maison Colby est arrivée ! Connue dans le monde entier pour son règne mémorable en tant que Miss Continental et en tant que mère drag de Kerri Colby, Sasha est une reine avec laquelle il faut compter. Cette déesse d’origine hawaïenne tue les scènes de drag depuis 20 ans, elle doit donc être à la hauteur de sa réputation légendaire. Au service du corps, de la beauté et du talent polyvalent bodacious, Sasha est féroce. Officiellement.”

Sucre | IG : @sugarsworld, TW : @sugarsworld_, TikTok : @sugarandspice | Los Angeles, CA

Si vous suivez Drag Queens sur TikTok, vous connaissez peut-être ce visage familier et sa sœur jumelle TikTokin.

“J’espère que vous avez la dent sucrée, car la superstar des médias sociaux, Sugar, est arrivée ! Elle et sa sœur jumelle TikTok, Spice, sont peut-être venues comme un forfait, mais quand il s’agit d’arracher la couronne de Drag Race, Sugar est prête à goûter la victoire toute seule. Mais comment distinguer ces jumeaux ? « C’est facile », dit Sugar. “Je suis la plus belle.”

Épice | IG : @callmespice, TW : @callmespice_, TikTok : @sugarandspice | Los Angeles, CA

Tout comme sa jumelle Sugar, Spice rejoint le Course de dragsters concurrence.

“Faisant son histoire en tant que moitié des tout premiers concurrents jumeaux identiques de Drag Race, Spice est arrivée avec sa sœur superstar TikTok, Sugar ! Ces poupées vivantes sont peut-être nouvelles dans la scène, mais elles sont prêtes à doubler le plaisir et le drame cette saison. Prenez note : Spice est la diva la plus audacieuse du duo, et elle est prête à prouver qu’elle a beaucoup de saveurs pour se débrouiller toute seule !

Regarderez-VOUS la saison 15 de RuPaul’s Drag Race lors de sa première le vendredi 6 janvier à 20h00 HE / PT?

Pour plus d’informations sur “RuPaul’s Drag Race” et les dernières nouvelles, rendez-vous sur mtvpress.com et suivez RuPaul’s Drag Race sur Twitter, Instagram, TikTok et Facebook pour tout le dernier thé. Rejoignez la conversation en utilisant #DragRace.

“RuPaul’s Drag Race” et “RuPaul’s Drag Race: Untucked” sont produits par World of Wonder Productions avec Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Steven Corfe, Mandy Salangsang, Michelle Mills et RuPaul Charles en tant que producteurs exécutifs. Tim Palazzola est producteur exécutif pour MTV et Jen Passovoy est producteur superviseur.