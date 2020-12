En ce qui concerne la torsion du premier épisode, aucune des reines ne s’attendait à être rejetée si rapidement. « Bébé, vous allez vous bâillonner comme je suis sûr que nous avons tous bâillonné quand nous avons découvert que nous allions nous synchroniser les lèvres dès le premier jour », a déclaré LaLa Ri. « Ce sera un épisode emblématique. »

Les reines de la saison 13 ont l’impression que les défis étaient encore plus difficiles à relever étant donné qu’elles ont fait leurs valises et ont commencé la production au milieu de la pandémie de coronavirus. « Je pense que notre saison est remarquable pour de nombreuses raisons, mais nous avons certainement tous un avantage légèrement plus nerveux quand nous arrivons parce que nous étions sous tellement de pression à mettre cela ensemble pendant le coronavirus », a déclaré Rosé. «Je suis sorti de cette expérience avec certains des amis les plus proches de ma vie.

Bien sûr, la pandémie de coronavirus n’a pas empêché les producteurs de marquer des juges de célébrités A + pour critiquer les reines juste à côté Michelle Visage, Carson Kressley et Ross Matthews. Bien qu’elle n’ait pas offert de spoilers, Olivia Lux a taquiné le calibre des étoiles à la pression. «Tous ceux que j’ai pu rencontrer, j’étais vraiment excité pour, comme, vous ne comprenez pas, c’est tout pour moi», a-t-elle déclaré. « Je pense vraiment que le public va se régaler. »

Et bien que toute l’action se déroule généralement sur la scène principale, les reines se sont assurées de noter que vous ne voudrez pas manquer Non coincé cette saison pour plus de drame dans les coulisses. « C’est la saison à suivre », a déclaré Kandy. Symone a ajouté que c’était un peu comme une séance de thérapie. «Vous étiez folle, heureuse, triste ou toutes les choses entre les deux», dit-elle. « C’est un espace pour se ventiler littéralement l’un à l’autre, ou le mur, qui sait. Cela devient parfois central du drame. »

Drame central? Nous n’avons jamais été aussi excités.

Faites défiler vers le bas pour rencontrer toutes les reines de la saison 13.