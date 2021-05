La saison 13 de ‘Kaun Banega Crorepati’ d’Amitabh Bachchan devrait revenir – Découvrez le processus de sélection étape par étape! | Actualités télévisées

New Delhi: L’émission la plus emblématique de Sony Entertainment Television, Kaun Banega Crorepati, annonce sa 13e saison. On pense que c’est un spectacle qui change la vie de ceux qui possèdent le pouvoir de la connaissance. Pour pouvoir réaliser ses rêves, l’effort de faire le premier pas compte le plus.

L’émission sera produite par StudioNEXT et le processus de sélection sera mené par SonyLlV. Comme l’année dernière, l’ensemble du processus de sélection se déroulera cette saison par voie numérique et KBC s’attend à une multiplication par plusieurs de la participation du public.

Étape 1 – Inscription

Sony Entertainment Television commencera les inscriptions pour la 13e saison de KBC à partir du 10 mai. M. Bachchan posera une nouvelle question tous les soirs à 21h00 sur Sony TV. Vous pouvez répondre à ces questions par SMS ou via Sony LIV.

Étape 2 – Dépistage

Les participants qui ont répondu correctement aux questions d’inscription et qui ont été présélectionnés par le randomiseur sur la base de certains critères de réservation prédéfinis seront contactés par téléphone pour une évaluation plus approfondie.

Étape 3 – Audition en ligne

Les auditions comprenant un test de connaissances générales et la soumission vidéo se dérouleront exclusivement via SonyLlV. Bien que cela puisse sembler une tâche herculéenne, chaque détail du processus sera expliqué à travers un tutoriel simple, facilement accessible sur SonyLlV.

Étape 4 – Entretien

Le dernier et dernier tour est celui des entretiens avec les auditionnés présélectionnés. L’ensemble du processus de sélection sera vérifié par un cabinet d’audit indépendant.

Les inscriptions débutent le 10 mai, à 21 h 00, uniquement sur Sony Entertainment Television.