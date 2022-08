La saisie par le FBI du téléphone de Scott Perry est le signe d’une enquête électorale qui s’intensifie

On ne sait pas exactement comment – ​​ou même si – l’enquête sur M. Perry, M. Clark et M. Eastman est liée à l’enquête plus large. Dans cette enquête, les procureurs cherchent à déterminer si un groupe d’avocats de M. Trump et plusieurs de ses alliés dans les législatures des États et les partis républicains des États ont enfreint la loi en créant des listes d’électeurs pro-Trump dans les États qu’il n’a pas gagnés et plus tard en utilisant pour perturber une session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021, où les résultats définitifs de l’élection ont été certifiés.

M. Clark, M. Eastman et M. Perry ont tous joué un rôle dans les efforts visant à maintenir M. Trump au pouvoir, selon de nombreuses preuves recueillies par le Comité judiciaire du Sénat et le comité restreint de la Chambre qui examine les événements du 6 janvier. Les hommes avaient également chacun des relations directes avec M. Trump, ce qui signifie que l’enquête pourrait finalement mener à l’ancien président.

Lors d’une série d’audiences publiques, le comité de la Chambre a montré, par exemple, comment M. Eastman, un spécialiste de la constitution, était l’un des principaux architectes du plan des faux électeurs, conseillant M. Trump sur sa viabilité et encourageant les législateurs dans certains virages clés. États de l’accompagner.