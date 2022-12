La saisie d’opium en Colombie-Britannique est la plus importante de l’histoire de l’Agence des services frontaliers du Canada

Les agents des services frontaliers ont saisi une quantité record d’opium – près de 2 500 kilogrammes – a annoncé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Tsawwassen vendredi matin (16 décembre).

L’ASFC a déclaré que la saisie, la plus importante à ce jour, a eu lieu le 25 octobre après que les opérations maritimes de la région métropolitaine de Vancouver de l’ASFC aient examiné 19 conteneurs maritimes. Utilisant une « large gamme » d’outils et de technologies de détection, y compris la technologie des rayons X, l’ASFC a déclaré que les agents avaient trouvé « des irrégularités dans les palettes d’expédition dans le cadre d’une méthode de dissimulation profonde ».

Un “examen physique” plus approfondi a confirmé la présence d’environ 2 486 kilogrammes d’opium dissimulés dans 247 palettes d’expédition.

Les drogues ont été remises à l’unité fédérale des crimes graves et organisés de la GRC pour une enquête criminelle plus approfondie.

« L’annonce d’aujourd’hui montre que nos agences de première ligne travaillent dur pour garder les substances illégales hors de nos rues », a déclaré la députée de Delta, Carla Qualtrough, lors d’une conférence de presse au Tsawwassen Container Examination Facility de l’ASFC. “Il s’agit d’un travail efficace et essentiel qui protège les communautés, en particulier celles à proximité des ports, contre la criminalité.”

Pour mettre en contexte l’importance de l’annonce de vendredi, Qualtrough a noté que la saisie représente plus de la moitié de toutes les saisies d’opium dans la région du Pacifique au cours des cinq dernières années.

« Alors que l’ASFC effectue cette saisie historique en Colombie-Britannique, les Canadiens peuvent être assurés de l’excellent travail accompli pour assurer la sécurité des collectivités partout au Canada.

Nina Patel, directrice générale régionale de l’ASFC pour la région du Pacifique, a noté que plus de quatre millions de conteneurs arrivent au Canada par les points d’entrée maritimes chaque année, dont 52 % le font à l’un des quatre terminaux à conteneurs du port de Vancouver.

« Nos agents des services frontaliers, nos agents du renseignement et nos analystes travaillent fort pour s’assurer que les drogues illicites et dangereuses restent hors de nos collectivités. Cette saisie record d’opium est un exemple de leur dévouement exceptionnel à protéger nos communautés », a déclaré Patel.

Le commissaire adjoint de la GRC, Will Ng, a déclaré que l’opium saisi avait une valeur marchande estimée à 50 millions de dollars, mais les responsables n’ont pas voulu dire d’où les conteneurs avaient été expédiés, où ils se dirigeaient ou si quelqu’un avait été arrêté ou inculpé, notant que l’enquête est en cours. .

“Bien que cette importante saisie de drogue ait sans aucun doute mis un frein au crime organisé, l’enquête sur les personnes responsables est en cours et nous continuons de travailler avec l’ASFC et d’autres agences partenaires pour mener à bien cette enquête”, a déclaré Ng.

Ng a remercié l’unité de lutte contre les stupéfiants de la police de Dubaï, la police fédérale australienne et la police de la Nouvelle-Galles du Sud pour leur “soutien essentiel et leur collaboration durable”, ainsi que les agents de liaison internationaux et les analystes de la GRC à l’étranger.

