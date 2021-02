La dernière Saint-Valentin, Jordan Kurella venait de sortir d’une relation de 20 ans, mais COVID-19 n’avait pas encore ravagé les États-Unis. Cette année, la fête consacrée à l’amour pique encore plus.

Kurella, qui utilise les pronoms ils / eux, a diffusé ses frustrations sur Twitter au début du mois.

« Cette année, cela a été 13 mois d’isolement presque total et s’il vous plaît … je veux juste un câlin. »

L’homme de 43 ans vivant seul dans l’Ohio dit que la solitude a été rude, tout comme le sentiment d’abandon.

«Parfois, ce n’est pas tant d’être seul – la partie physique d’être seule n’a pas été la plus difficile», dit Kurella. « C’est l’être oublié. »

COVID-19 a déchiré un couple « inséparable », marié depuis 63 ans, alors les infirmières ont travaillé pour les réunir pour un rendez-vous

La Saint-Valentin:13 idées de sorties en amoureux à faire à la maison

Avec sa famille «de chaque côté» du pays, Kurella se sent distante et négligée.

« J’appellerai, et ils seront très occupés, et ils ne pourront tout simplement pas rappeler parce qu’ils ont leur propre vie. Ou j’appellerai un ami, et ils seront très occupés », explique Kurella. «La pandémie a été très difficile pour tout le monde, il est donc difficile de s’attendre à ce que les gens abandonnent leur vie extrêmement occupée et très difficile mentalement et physiquement pour moi.

Dans une année typique, la Saint-Valentin peut servir de rappel pas si amical aux personnes sans partenaire romantique de leur célibat. Mais au milieu d’une pandémie, la douleur de la solitude afflige plus que ceux qui n’ont pas un autre significatif.

Julianne Holt-Lunstad, professeure de psychologie et de neurosciences à l’Université Brigham Young, dit que la solitude est «l’écart entre le niveau de connexion réel et souhaité».

«Vous pourriez en fait apprécier votre solitude, et inversement vous pouvez vous sentir seul et toujours être entouré d’autres personnes», dit-elle. « Mais, bien sûr, l’isolement ou avoir moins de contacts sociaux et moins d’engagement social vous expose à un risque accru de solitude. »

« Mon gentil petit frère a été si seul avec l’école à la maison à cause de Covid, » @Eliselaurenn a tweeté, « et il a fait la Saint-Valentin pour @billieeilish parce qu’il ne veut pas non plus qu’elle soit seule. »

La rencontre est « une épée à double tranchant » au milieu de la pandémie COVID-19, mais certains trouvent l’amour

Des bots? Êtes-vous doué pour repérer les robots sur les applications de rencontres?

Anthony Silard fait partie d’une famille de quatre personnes, mais il peut comprendre.

«Je suis marié et père de deux enfants, donc je ne vis pas seul, mais je me sens aussi seul – souvent», déclare Silard, président du Center for Social Leadership et professeur associé à la California State University, San Bernardino. «La solitude n’est pas seulement une question de ‘Ai-je trouvé le bon partenaire intime avec qui passer ma vie?’ C’est certainement une grande partie du problème, mais il s’agit également de relations distinctes que nous entretenons. »

Bien sûr, les célibataires ont certainement du mal aussi. La société de recherche YPulse, spécialisée dans la génération Z et la génération Y, a interrogé 1 000 jeunes de 13 à 39 ans et 50% d’entre eux ont déclaré « qu’ils avaient abandonné l’amour pendant la pandémie ».

« Plus de la moitié (des répondants) disent que les rencontres pendant la pandémie ont causé beaucoup d’anxiété et 65% disent que c’est moins amusant de sortir avec elles pendant la pandémie », a révélé l’enquête de décembre.

Holt-Lunstad dit que le sentiment d’avoir un système de soutien social à portée de main peut atténuer les effets physiologiques de la solitude.

«C’est cette idée que si vous percevez que les autres sont disponibles pour vous, si vous en avez besoin, (la solitude n’est) pas perçue comme une menace», dit-elle. « Qu’il s’agisse d’un SMS ou d’une personne qui vous tend la main, savoir que vous avez quelqu’un sur qui vous pouvez compter peut aller très loin. »

Holt-Lunstad dit également que faire de petits actes de gentillesse peut réduire les sentiments de solitude.

«La seule chose que nous avons apprise de la recherche, c’est que les choses qui semblent apporter le plus d’avantages lorsqu’elles répondent aux besoins ou aux désirs des autres», dit-elle.

Pourquoi achetons-nous des roses rouges pour la Saint-Valentin? Comptons les raisons

À la Saint Valentin, on ose le demander: pourquoi les vampires sont-ils sexy?

Silard dit que les gens ont besoin de se sentir appartenir à un groupe social dont les valeurs s’alignent sur les leurs et de former des liens émotionnels. Il suggère de vraiment analyser vos relations.

« Si vous pensez que vos amitiés ne sont pas aussi significatives et solides que vous le souhaiteriez, si vous pensez que votre relation avec vos parents ou l’un de vos parents, ou un frère ou un membre de votre famille n’est pas comme vous comme ça, tout cela peut causer de la solitude », dit-il.

Silard recommande de noter vos relations amoureuses, même si elles ne sont pas romantiques.

«Je pense qu’une façon de vraiment développer un sentiment de force, de confiance et d’équilibre autour de la Saint-Valentin, ou de toute autre fête, est de reconnaître qu’il y a toujours de l’amour autour de vous», dit-il. « Ce n’est pas toujours sous la forme dans laquelle vous le recherchez. »

Et Kurella a fait exactement cela. Ils passeront la Saint-Valentin sur un chat vidéo avec leurs amis « les plus proches et les plus âgés ».

« La solitude est là, mais j’ai décidé de la fusionner, comme, plutôt que d’être sur le sujet, j’ai besoin d’être avec un partenaire et de me câliner sur le canapé et de m’embrasser et de regarder une comédie romantique, je dois le passer avec amis platoniques », dit Kurella,« parce que mes amis platoniques et ma famille m’ont aidé à traverser ces derniers mois ».

Conseils pour se sentir moins seul le jour de la Saint-Valentin

Soyez au service. Faites de petits gestes de gentillesse en tenant compte des besoins spécifiques du destinataire.

Faites de petits gestes de gentillesse en tenant compte des besoins spécifiques du destinataire. Rappelez-vous votre système de soutien. Reconnaissez les personnes dans votre vie vers lesquelles vous pouvez vous tourner.

Reconnaissez les personnes dans votre vie vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Faites le point sur vos relations. Vérifiez si vos valeurs sont alignées sur celles de votre cercle social, si vous pouvez vous connecter émotionnellement et si les relations vous permettent de contribuer à la société comme vous le souhaitez.

Vérifiez si vos valeurs sont alignées sur celles de votre cercle social, si vous pouvez vous connecter émotionnellement et si les relations vous permettent de contribuer à la société comme vous le souhaitez. Honorez l’amour sous toutes ses formes. Bien que vous ne fêtiez peut-être pas un amour romantique cette Saint-Valentin, assurez-vous d’apprécier la forme que l’amour se manifeste dans votre vie.

Vous pouvez obtenir un rabais énorme sur les fleurs de la Saint-Valentin en ce moment – voici comment

L’événement « Night of Lowemance » de Lowe: 50 couples à travers le pays pour assister à des dates de peinture splash