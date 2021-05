La SAI étend la couverture d’assurance pour 13000 athlètes, entraîneurs et personnel de soutien, déclare Kiren Rijiju

L’Autorité sportive indienne a annoncé jeudi qu’elle étendrait la couverture d’assurance médicale et accident à plus de 13 000 athlètes, entraîneurs et personnel de soutien à partir de cette année. Cela est conforme à la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les athlètes et du personnel de soutien à la suite de la pandémie de Covid-19 en Inde.

Le ministre d’État à la Jeunesse et aux Sports de l’Union, Kiren Rijiju, a déclaré que les athlètes ainsi que le personnel d’entraîneurs et de soutien qui les aidaient à réaliser leur potentiel étaient les plus grandes parties prenantes du ministère.

« Nous voulons nous assurer que tous nos athlètes et notre personnel contractuel bénéficient d’une couverture maladie pendant ces périodes difficiles et même après », a-t-il déclaré.

«Ce sont nos atouts nationaux», a-t-il ajouté.

La couverture d’assurance de Rs. 5 lakh chacun seront fournis à tous les campeurs nationaux, les campeurs nationaux probables, les athlètes de Khelo India et les campeurs juniors s’entraînant au centre d’excellence SAI. Alors que l’assurance maladie serait pour Rs. 5 lakh chacun, il comprend également un Rs. Couverture de 25 lakh pour accident ou décès.

«Grâce à cette initiative, nous nous assurons que tous les athlètes de niveau national ont une couverture d’assurance non seulement pendant les camps nationaux, mais tout au long de l’année. Nous avons considérablement augmenté la couverture d’assurance pour les universitaires et les athlètes juniors de Khelo India jusqu’à Rs. 5 lakh par athlète chaque année « , a ajouté le ministre des Sports de l’Union.

Cela entrera en vigueur quelles que soient les dates d’un camp national, même si de tels camps n’ont pas fonctionné dans certaines disciplines jusqu’à présent cette année. Cela garantira la continuité de l’assurance et fournira un soutien indispensable aux athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien de niveau national associés aux camps nationaux.

L’Autorité sportive indienne a demandé aux fédérations sportives nationales d’identifier les athlètes et le personnel de soutien à inclure dans le régime d’assurance. Les données des personnes couvertes par ce régime d’assurance seront stockées dans le système national de dépôt des sports afin de créer un processus transparent et facile d’accès qui peut être surveillé régulièrement.

Par le biais du calendrier annuel d’entraînement et de compétition de chaque fédération sportive nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports finance les camps nationaux, l’exposition à des compétitions à l’étranger, la conduite de championnats nationaux et les programmes juniors. En outre, la crème des athlètes est également soutenue dans le cadre du programme de podium olympique cible.

En outre, le ministère de la Jeunesse et des Sports soutient 596 anciens internationaux avec une pension mensuelle.

