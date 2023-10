La Sagrada Familia de Barcelone est presque terminée avec le couronnement des tours | Nouvelles du monde

Plus de 140 ans après le début des travaux de la célèbre Sagrada Familia (La Sainte Famille) de Barcelone, la ville célèbre une étape importante : l’achèvement de quatre de ses tours.

Conçue par l’architecte espagnol Antoni Gaudi, enterré dans la crypte de l’église, cette œuvre d’architecture de renommée mondiale est notoirement inachevée.

Image:

La Sagrada Familia à Barcelone





Les tours représentent chacune l’un des quatre évangélistes, Matthieu, Jean, Marc et Luc, les auteurs réputés des évangiles qui ont raconté l’histoire de la vie de Jésus.

Ils entoureront la tour centrale et la plus haute dédiée au Christ – qui est la prochaine et dernière tour à travailler.

Au cours de la semaine dernière, des pièces sculpturales symbolisant Matthieu (un homme) et Jean (un aigle) ont été mises en place, rejoignant Marc (un lion) et Luc (un bœuf).

Une messe de célébration doit avoir lieu le mois prochain pour célébrer l’achèvement des quatre tours.

La première pierre de l’église a été posée en 1882, ce qui signifie qu’elle est en construction depuis 141 ans.

Image:

Les nouvelles figures sculpturales, représentant Matthieu et Jean. Photo : Europa Press via AP





Le vaste monument et site du patrimoine mondial de l’UNESCO attire des millions de visiteurs chaque année.

Gaudi, décédé en 1926, a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à la Sagrada Familia.

Son œuvre inachevée est devenue un symbole de Barcelone dans le monde.

Les travaux de construction en cours s’appuient sur les modèles en plâtre de l’architecte, ainsi que sur des photos et des publications de ses dessins originaux, détruits lors d’un incendie dans les années 1930, selon la Fondation La Sagrada Familia.

Il devrait être achevé en 2026, à l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Gaudi.