La sagesse rassemblée de Dmitri Anatolyevich Medvedev – Son parcours de libéral réformateur à belliciste enragé

Dmitri Anatolyevich Medvedev, 58 ans, est devenu vice-président du Conseil de sécurité russe en 2020, après avoir été président de 2008 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2020. Lorsqu’il a pris ses fonctions à l’âge de 42 ans, il était le plus jeune président de la Russie post-soviétique et les espoirs étaient grands qu’il y ait un réel changement dans le paysage politique du pays.

Son ascension (et sa chute) politique

Ses déclarations ont renforcé l’idée selon laquelle il s’agissait d’un chef d’État libéral avec lequel l’Occident pouvait faire des affaires. Il a parlé de liberté accrue pour les citoyens et les médias, d’instaurer une modernisation à long terme de l’économie russe, d’éradiquer la corruption et d’élargir la base technologique.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse en 2009 :

« Au lieu de l’économie primitive des matières premières, nous créerons une économie intelligente générant des connaissances uniques, de nouvelles choses et technologies utiles. Au lieu d’une société archaïque, dans laquelle les dirigeants pensent et prennent des décisions pour tout le monde, nous deviendrons un pays composé de personnes intelligentes, libres et responsables.»

Cependant, il est vite devenu évident que Poutine était l’homme aux commandes et que Medvedev ne faisait que garder le siège du président au chaud. Poutine est revenu à la présidence en 2012 et y tient depuis lors son emprise. Même si Medvedev s’est écarté pour devenir Premier ministre, où il est resté jusqu’en 2020, il est resté à jamais dans l’ombre de son partenaire principal.

Medvedev a été interrogé sur ses réalisations en tant que président juste avant la passation des pouvoirs en mai 2012 par le Eurodialogue journal politique, et il a été franc en décrivant son héritage comme de petites victoires contre 1 000 ans d’histoire.

La promesse de la liberté personnelle et de la presse

« La liberté est un concept unique que chacun interprète différemment. Demandons aux gens [who took part in opposition demonstrations] dans la rue s’ils se sentent libres.

Sur sa position (finalement futile) contre la corruption :

« Il serait extrêmement exagéré de dire que rien n’est fait. Mais si nous parlons de résultats, ils sont évidemment modestes.»

La plupart l’ont considéré comme un échec en tant que président, la plupart des promesses qu’il avait faites n’ayant jamais été tenues, mais les optimistes pensaient qu’un véritable changement était en route. Un expert politique, Piotr Romanov, a déclaré : « La glace a commencé à fondre et Poutine ne pourra pas la recongeler. Medvedev a posé des jalons et c’est à la société de les suivre.»

Comme nous le savons désormais, la confiance était mal placée puisque la plupart des initiatives progressistes de Medvedev ont été balayées par Poutine dans les années qui ont suivi. Au cours de ses 8 années en tant que Premier ministre, le poste est devenu de plus en plus « cérémonial » et lorsqu’il parlait, il était invariablement accusé de simplement répéter les paroles de son patron.

Dans l’intervalle

Un article du Daily Telegraph de décembre 2012 racontait comment Medvedev avait laissé échapper sa garde lorsqu’après une interview télévisée, il avait continué à parler, sans se rendre compte que les caméras étaient toujours allumées.

Question concernant Noël : «Je crois au Père Frost. Mais pas trop profondément. Mais de toute façon, vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui sont capables de dire aux enfants que le Père Noël n’existe pas.»

Il a ensuite formulé ce qui a été interprété comme une critique à peine voilée à l’égard de Poutine, qui était en retard à plusieurs réunions : « Chers collègues, quelqu’un devrait être extrêmement ponctuel, tandis que quelqu’un d’autre dépasse toutes les limites du retard. »

Un autre sujet d’actualité à l’époque était celui des ovnis. Lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur la vérité sur les extraterrestres, il a répondu ironiquement : “En plus de la mallette contenant les codes nucléaires, le président du pays reçoit un dossier spécial “top secret”… [which] contient des informations sur les extraterrestres qui ont visité notre planète.

Il a ensuite ajouté : ” Parallèlement à cela, vous recevez un rapport sur un service spécial absolument secret qui exerce un contrôle sur les étrangers sur le territoire de notre pays… Je ne vous dirai pas combien d’entre eux sont parmi nous, car cela pourrait provoquer la panique. “

Ses propos ont été répétés sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu de nombreuses moqueries.

Dans une interview accordée en octobre 2014 à CNBC, largement préoccupé par les questions économiques, Medvedev a été interrogé sur la situation en Ukraine, après l’annexion illégale de la Crimée en février dernier et les combats dans le Donbass. Avec le recul, ses réponses préfiguraient l’invasion à grande échelle de 2022.

« …nous sommes profondément préoccupés par les événements en Ukraine. Nous souhaitons que la guerre civile déclenchée par le coup d’État du début de l’année prenne fin et que l’Ukraine retrouve le calme et la stabilité.»

Il a ensuite ajouté :

« Notre objectif actuel est de contribuer au rétablissement de la paix en Ukraine. Nous ne pouvons y parvenir que par le biais de négociations… [Ukrainian] le gouvernement doit écouter l’est de l’Ukraine. Qu’ils aiment ou non ces gens… [the] les décisions que prend la Russie, y compris les décisions concernant nos forces armées, relèvent de la responsabilité de notre gouvernement… la situation en Ukraine… est bien sûr notre principale préoccupation.

Après l’invasion à grande échelle de la Russie

Dans un 21 mars 2022, Message de télégramme, moins d’un mois après l’invasion à grande échelle, le ton conciliant de Medvedev avait pratiquement disparu. Il a répondu à la visite à Kiev des premiers ministres de Pologne, de République tchèque et de Slovénie la semaine précédente par un langage aussi loin d’être « diplomatique » qu’il pourrait l’être :

« La propagande polonaise est la critique la plus vicieuse, la plus vulgaire et la plus criarde de la Russie… [while] il n’y a pas de sentiments anti-polonais en Russie et il n’y en a jamais eu.

« … les intérêts des citoyens polonais ont été sacrifiés à la russophobie de ces politiciens médiocres et de leurs marionnettistes venus d’outre-océan… il est bien plus important pour les élites vassales polonaises de prêter allégeance à leur suzerain – l’Amérique – que d’aider les leurs. citoyens.”

« Tôt ou tard, ils comprendront que la haine de la Russie ne renforce pas leur société, qu’elle ne contribue pas au bien-être et à la tranquillité. »

Sa colère ne se limitait pas aux Polonais :

“…ils [the three PMs] s’est rendu à Kiev à bord d’un train spécialement gardé. C’est presque comme Ilitch dans un wagon blindé avec de l’argent allemand.»

Un mois plus tard, alors que les premiers signes commençaient à apparaître que la soi-disant « opération militaire spéciale » ne se déroulait pas comme prévu, le site d’information russe RealNoevremya a cité d’autres déclarations faites par Medvedev dans un communiqué du 5 avril Télégramme poste. Son langage, destiné au gouvernement de Kiev, y devenait encore plus intempérant :

« L’Ukraine, qui s’est transformée mentalement en Troisième Reich, connaîtra le même sort. Les monstres fous que constituent tous les bataillons nationalistes et les forces de défense territoriale sont prêts à tuer leurs propres civils avec désinvolture pour déshumaniser la Russie et la ternir autant que possible.»

Il a poussé l’analogie nazie encore plus loin :

« Au cours des 30 dernières années, des Ukrainiens passionnés ont prié le Troisième Reich. Littéralement. Les photos montrant les insignes nazis – drapeaux, publications, affiches – que l’on retrouve dans chaque unité militaire ukrainienne prise sous notre contrôle suscitent le dégoût.»

«…[they even] mettre les noms des traîtres et des sbires nazis dans les manuels d’histoire. L’ukrainisme est un faux. Cela n’a jamais existé et n’existe pas.

En juin, les dirigeants français, allemands et italiens sont venus à Kiev pour montrer leur soutien à l’Ukraine. Medvedev a qualifié cela de geste vide de sens, avec un langage encore plus insultant qui devenait sa marque de fabrique :

« Les amateurs européens de grenouilles, de saucisses de foie et de spaghettis adorent visiter Kiev. Avec zéro utilisation. Adhésion promise à l’UE et vieux obusiers à l’Ukraine, arrosés sur horilka [Ukrainian vodka] et je suis rentré chez moi en train, comme il y a 100 ans. Tout est bien. Pourtant, cela ne rapprochera pas l’Ukraine de la paix. Le temps presse. »

En août 2022, Medvedev a été cité par le site d’information indépendant russe Méduza comme disant : «… l’opération spéciale… se déroule selon le scénario le plus doux et le plus modéré… l’armée russe mène des opérations militaires uniquement contre les forces armées ukrainiennes. Si la situation avait été différente, alors… c’est [Ukraine’s] les infrastructures seraient détruites, les centres de décision, les autorités, etc. seraient détruits. Nous n’avons pas opté pour cette option.

En septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les négociations visant à mettre fin à la guerre avec la Russie étaient impossibles dans l’état actuel des choses. En réponse, Medvedev a publié sa réponse sur Télégramme dans un refrain qui devait être constamment entendu au fur et à mesure que la guerre progressait :

«Un certain Zelensky a déclaré qu’il ne dialoguerait pas avec ceux qui lancent des ultimatums. Les ultimatums de cette année ne sont qu’un simple échauffement avant les exigences [to be made] à l’avenir. Et il le sait : la capitulation totale du régime de Kiev aux conditions de la Russie.»

Dans un article du Telegram de décembre 2022, Medvedev a publié ce qui a été interprété comme la première menace de la Russie d’utiliser des armes nucléaires, bien que Poutine semble avoir rejeté l’idée. Il a été cité par le Nouvelles hebdomadaires de l’euro publication comme disant :

«Des chiens enragés pseudo-ukrainiens aux noms russes, s’étouffant avec leur salive toxique, déclarent que leur ennemi se trouve à l’intérieur des frontières de la Russie, de l’ouest jusqu’à Vladivostok. Il n’existe aucun remède contre la rage.

« C’est pourquoi nous augmentons la production des moyens de défaite les plus puissants. Y compris ceux basés sur de nouveaux principes.

Il a doublé ce point dans un autre article de Telegram en mars 2023, peu de temps après…