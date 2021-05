La sagesse du Dalaï Lama pour combattre Covid-19 sur Bouddha Purnima

Dharamsala: Les gens doivent se rassembler pour surmonter les menaces mondiales, y compris le COVID-19, a déclaré le chef religieux tibétain le Dalaï Lama. Dans son message aux bouddhistes sur Bouddha Purnima, le lauréat du prix Nobel de la paix a déclaré qu’en développant un sentiment de respect pour les autres et un souci de leur bien-être, on pourrait réduire leur égocentrisme, qui est la source de nombreux problèmes.

J’ai commencé mon éducation bouddhiste quand j’étais enfant et bien que j’aie maintenant près de 86 ans, j’apprends toujours. Même si notre monde a considérablement changé depuis l’époque de Bouddha, l’essence de son enseignement reste aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était il y a 2 600 ans, a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi. Unissons-nous tous pour faire tout ce que nous pouvons pour surmonter les menaces mondiales auxquelles nous sommes confrontés, y compris la pandémie COVID-19 qui a causé tant de souffrances et de difficultés à travers le monde, a-t-il ajouté.

Il a dit que l’enseignement de Bouddha était essentiellement pratique non seulement pour un groupe de personnes ou un pays, mais pour tous les êtres sensibles. Les gens peuvent suivre ce chemin en fonction de leurs capacités et de leur inclination, a déclaré le chef spirituel.

Il a en outre encouragé les bouddhistes du monde entier à découvrir ce que signifie réellement l’enseignement pour pouvoir l’appliquer dans leur vie. Cela implique d’écouter et de lire, de penser à ce que vous avez entendu et lu et de vous en familiariser profondément. »Il a souligné que le conseil de Bouddha était d’éviter de nuire aux autres et de toujours les aider de quelque manière que ce soit.

Nous pouvons commencer à faire cela en reconnaissant que tout le monde est comme nous en cela… ils veulent le bonheur et n’aiment pas la souffrance. Chercher la joie et la libération de la souffrance est le droit de naissance de tous les êtres. Mais le bonheur personnel dépend beaucoup de nos relations avec les autres, a déclaré le Dalaï Lama.

