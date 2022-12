La sagesse de Messi contre le pouvoir de la jeunesse de Mbappé au centre d’un match de rêve en finale de la Coupe du monde masculine

Chris Jones est au Qatar pour couvrir la Coupe du monde masculine pour CBC Sports.

La finale de la Coupe du monde masculine sera une compétition entre plus que la France et l’Argentine. Ce sera une bataille entre l’Europe et l’Amérique du Sud, entre deux titlistes en quête d’un troisième, entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, entre la vitesse et la puissance de la jeunesse et l’artisanat et la ruse de l’âge mûr.

Le match de dimanche est un match de rêve, bien qu’un peu trop pratique pour l’émir du Qatar, qui possède le Paris Saint-Germain, où Messi et Mbappé jouent au football de leur club. Le stade doré et scintillant de Lusail accueillera désormais le plus grand match de l’histoire. Les billets coûtent plus de 12 000 $ US et l’audience télévisée mondiale devrait dépasser 1,5 milliard.

La régularité perçue du jeu ne le rend que plus attrayant. Les pronostics sont inutiles. Samedi, les chances de victoire pour l’une ou l’autre équipe étaient identiques; la probabilité de victoire en direct a donné à l’Argentine le moindre avantage, 35% contre 34, avec 31% de chances qu’un temps supplémentaire soit nécessaire pour décider du vainqueur.

Compte tenu de toutes les prévisions de grandeur, il y a une seule condition : les finales de Coupe du monde ne sont souvent pas à la hauteur de leur facture. L’anxiété s’installe, l’étanchéité règne et les chances disparaissent.

C’est ce qui s’est passé la dernière fois que l’Argentine et Messi ont atteint la finale en 2014. Face à une Allemagne sans nerfs et sous le fardeau d’une attente colossale, il était sans joie et au pied lourd, et son équipe a perdu dans le temps supplémentaire, 1-0.

Un Messi abattu après avoir perdu le match de championnat de la Coupe du monde contre l’Allemagne en 2014. (Matthias Hangst/Getty Images)

“La liberté sur le terrain”

À 35 ans, Messi semble avoir appris sa leçon sur ce qu’il a dit être sa dernière Coupe du monde. Il a incarné le contentement, réalisant des jeux transcendants – une passe contre les Pays-Bas en quart de finale, une course contre la Croatie en demi-finale – qui vivront à jamais dans la mémoire collective du sport. Regarder la version de fin de carrière de Messi, c’est comme regarder la sagesse au travail.

“Maintenant, il est comme un milieu de terrain offensif avec beaucoup de liberté sur le terrain”, a déclaré samedi l’entraîneur-chef de l’équipe de France Didier Deschamps. “Cela rend très difficile et compliqué de l’arrêter.”

Une journaliste argentine est devenue virale la semaine dernière lorsqu’elle a dit à Messi ce qu’il signifiait pour elle et pour des millions de personnes comme elle.

“Vraiment, vous avez marqué la vie de tout le monde”, a-t-elle déclaré. “Et cela, pour moi, signifie plus que gagner une Coupe du monde. Personne ne peut vous enlever cela, et c’est ma gratitude pour le bonheur que vous avez apporté aux gens… Merci, capitaine.”

Messi avait un demi-sourire sur son visage en la regardant, et il hocha la tête, presque timidement, comme un petit garçon.

“Nous avons le grand avantage d’avoir le plus grand joueur de tous les temps”, a déclaré samedi le gardien argentin Emiliano Martinez. “Il est excité, il est plein de joie, et cela nous aide beaucoup.”

Les Français, quant à eux, ont été impitoyables et cliniques ici, maîtres des moments. Si l’éducation de Messi a été une erreur, la France a utilisé sa dernière finale – une victoire 4-2 contre la Croatie en 2018 – comme une leçon d’affirmation.

Dans ce match, ils détenaient 34% de la possession de balle, ont fait une passe pour deux que la Croatie a faites et ont marqué deux fois plus de buts. Ici, ils ont continué à concéder le ballon, battant l’Angleterre et le Maroc en remportant la victoire dans les demi-secondes qui décident d’un match. Les Français en ont fait juste assez, et ils l’ont fait encore et encore.

Cela pourrait être une concession à la réalité plus qu’une stratégie explicite. Plusieurs joueurs français ont souffert de symptômes pseudo-grippaux, que Deschamps a imputés à l’engagement sans relâche du Qatar en matière de climatisation. Ibrahima Konaté, Raphael Varane et Theo Hernández faisaient partie des absents de la séance d’entraînement de vendredi.

La liste française était déjà épuisée. Malgré la perte de Paul Pogba, N’golo Kanté et Karim Benzema à cause de blessures avant le tournoi – rumeurs mises à part, Benzema ne reviendra pas au Qatar – ils ont tout de même atteint leur deuxième finale consécutive de Coupe du monde et la quatrième des sept dernières. Une victoire fera d’eux les premiers champions à répétition depuis le Brésil en 1962.

“Nous ne parlons pas d’un seul joueur”, a déclaré Martinez, évaluant ses adversaires ridiculement profonds. Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Hugo Lloris sont chacun capables de changer la donne à eux seuls.

Mbappé célèbre avec le trophée de la Coupe du monde en 2018. (Matthias Hangst/Getty Images)

Recherche de sérénité

La plupart des regards resteront tournés vers Mbappé, qui pourrait devenir double vainqueur de la Coupe du monde à 23 ans, faisant des comparaisons avec le grand Brésilien Pelé. Mbappé et Messi sont actuellement à égalité pour le Golden Boot avec cinq buts chacun ; Messi n’est supérieur qu’en nombre de passes décisives, trois contre deux.

Deschamps a déclaré que sa jeune star devra trouver “le calme et la paix” pour réussir dimanche – la même sérénité que Messi semble avoir déjà découverte.

Lorsqu’il entrera sur le terrain, il fera sa 26e participation record à la Coupe du monde, devant une foule extrêmement en sa faveur. Il regardera à travers l’herbe tremblante et verra son héritier apparent rebondir sur la pointe de ses pieds, un jeune homme gêné par la richesse, à la recherche de plus.

Que Mbappé remporte son deuxième trophée ou Messi son premier pourrait se résumer à une compétition différente, un concours invisible au sein de Messi lui-même dans ces moments crépitants avant le coup de sifflet.

Que ressentira-t-il sur ses épaules ? Sentira-t-il du poids ? Ou sentira-t-il des ailes ?

