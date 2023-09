La sage-femme Yvonne Tasker est suspendue pour la mort d’un bébé à l’hôpital général de Scunthorpe après avoir montré « aucune preuve de remords »

Une sage-femme a été suspendue suite à la mort tragique d’un bébé après qu’elle n’ait montré « aucune preuve de remords ».

Yvonne Tasker travaillait à l’hôpital général de Scunthorpe lorsque la future mère a été confiée à ses soins en 2017.

Le bébé est décédé à l’hôpital général de Scunthorpe

Tragiquement, le bébé est décédé avant d’accoucher, quelques heures seulement après son admission.

Tasker a fait face à une audience du Conseil des soins infirmiers et obstétricaux (NMC) au cours de laquelle elle a été accusée de 21 chefs d’accusation.

Elle a maintenant été suspendue après que la plupart des infractions retenues contre elle ont été confirmées, y compris les allégations selon lesquelles elle n’a montré « aucune preuve de remords ».

Le panel a appris que Tasker était à l’époque employé par North Lincolnshire & Goole NHS Foundation Trust et qu’il était sage-femme depuis 1991.

Dans leur décision, ils ont déclaré : « Les sages-femmes occupent une position privilégiée et de confiance dans la société et sont censées à tout moment être professionnelles et maintenir les limites professionnelles.

« Les patients et leurs familles doivent pouvoir confier aux sages-femmes leur vie et celle de leurs proches.

« Pour justifier cette confiance, les sages-femmes doivent être honnêtes, ouvertes et agir avec intégrité. Elles doivent s’assurer que leur conduite justifie à tout moment la confiance de leurs patients et du public dans la profession.

« Le panel conclut que la patiente A et son bébé ont été mis en danger en raison de la mauvaise conduite de Mme Tasker. Le panel a en outre conclu que la mauvaise conduite de Mme Tasker avait violé les principes fondamentaux de la profession de sage-femme et avait donc jeté le discrédit sur sa réputation.

La mère, appelée Patient A, a eu une grossesse sans incident, sans aucune complication ni motif d’inquiétude.

Elle a été admise à l’hôpital à 18h30 le 1er octobre 2017 pour une évaluation du travail à 40 semaines.

La mère était en travail, mais sa tension artérielle était élevée et son urine contenait une teneur élevée en protéines, ce qui constitue un facteur de risque.

Plutôt qu’un accouchement dirigé par un consultant, la patiente A a été transférée à Tasker, qui a alerté les médecins de son hypertension artérielle.

Mais elle n’a pas été évaluée par l’équipe d’obstétrique (OT), ce qui constitue des lignes directrices normales pour les futures mamans atteintes de cette maladie.

Tasker a plutôt catégorisé à tort le patient comme étant à faible risque et n’a pas demandé à un membre de l’ergothérapeute d’examiner ou de catégoriser le risque du patient.

Elle a ensuite artificiellement coupé les eaux du patient, affirmant que la mère lui avait donné la permission.

Mais le panel a estimé que ses arguments n’étaient pas vrais et que le patient A n’avait jamais accepté la procédure, qui aurait dû être effectuée par un médecin.

