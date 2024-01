La sage-femme de Baldwin, Jeanette Breen, a falsifié les dossiers de vaccination de 1 500 enfants et a été condamnée à une amende de 300 000 $, selon l’État.

Une sage-femme du comté de Nassau a été condamnée à une amende de 300 000 dollars par le ministère de la Santé de l’État pour avoir falsifié les dossiers de vaccination de près de 1 500 enfants, la majorité originaires de Long Island, ont annoncé mercredi des responsables.

Les dossiers de vaccination des enfants ont été annulés et ils doivent montrer qu’ils sont à jour avec les vaccins requis ou en train de les recevoir avant de retourner à l’école, selon le ministère de la Santé.

À partir de 2019, la sage-femme agréée Jeanette Breen, qui dirigeait Baldwin Midwifery, a donné aux étudiants une « série de pastilles orales commercialisées par un homéopathe de l’extérieur de l’État comme alternative à la vaccination », a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué. Breen a ensuite saisi les dossiers des enfants dans le système d’information sur la vaccination de l’État de New York et a faussement affirmé que les enfants avaient été vaccinés. Elle a administré environ 12 449 faux vaccins.

L’agence a contacté mercredi matin 300 écoles de l’État, qui informeront à leur tour les parents des enfants qui avaient des cartes de vaccination soumises par Breen.

La fraude a commencé trois mois après la suppression, en juin 2019, des exemptions non médicales pour les vaccinations scolaires obligatoires. Elle a eu lieu avant la pandémie de COVID-19 et n’incluait pas ce vaccin.

Breen a admis avoir faussement déclaré que les enfants avaient été correctement vaccinés avec plusieurs vaccins, notamment contre la diphtérie, l’anatoxine tétanique et la coqueluche ; l’hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole, la polio, la varicelle et la grippe.

Les responsables de la santé ont déclaré que les granulés n’étaient pas autorisés par les agences fédérales ou étatiques comme immunisation contre une quelconque maladie.

“Une fausse déclaration ou une falsification des dossiers de vaccination met des vies en danger et sape le système qui existe pour protéger la santé publique”, a déclaré le commissaire à la santé de l’État, le Dr James McDonald.

Breen a accepté l’amende dans le cadre d’une stipulation et d’une ordonnance qu’elle a signée dans lesquelles elle acceptait également de ne pas administrer de vaccination qui devait être déclarée au registre de l’État.

Joint par téléphone mercredi, Breen a refusé de commenter. Son avocat, David David M. Eskew, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Breen a obtenu sa licence en 1995 et est certifiée avec privilège normatif depuis mercredi, selon une base de données d’État. Elle possède également une licence d’infirmière professionnelle enregistrée.

L’année dernière, le propriétaire d’un cabinet pédiatrique d’Amityville a été reconnu coupable de falsification des dossiers de vaccination contre le COVID-19. Le ministère de la Santé de l’État enquête actuellement pour savoir si Wild Child Pediatric Healthcare a également falsifié des certificats de vaccination contre d’autres maladies.

