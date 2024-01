La sage-femme de Baldwin, Jeanette Breen, a falsifié les dossiers de vaccination de 1 500 enfants et a été condamnée à une amende de 300 000 $, selon l’État.

Une sage-femme du comté de Nassau a été condamnée à une amende de 300 000 dollars par le ministère de la Santé de l’État pour avoir falsifié les dossiers de vaccination de près de 1 500 enfants, la majorité originaires de Long Island, ont annoncé mercredi des responsables.

Les dossiers de vaccination des enfants ont été annulés et ils doivent montrer qu’ils sont à jour avec les vaccins requis ou en train de les recevoir avant de retourner à l’école, selon le ministère de la Santé.

À partir de 2019, la sage-femme agréée Jeanette Breen, qui dirige Baldwin Midwifery, a donné aux étudiants une « série de pastilles orales commercialisées par un homéopathe de l’extérieur de l’État comme alternative à la vaccination », a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué. Breen a ensuite saisi les dossiers des enfants dans le système d’information sur la vaccination de l’État de New York et a faussement affirmé que les enfants avaient été vaccinés. Elle a administré environ 12 449 faux vaccins avant que l’État ne lui coupe l’accès au système en décembre 2022.

L’agence a contacté 300 écoles de l’État mercredi matin et, à leur tour, elles informeront les parents des enfants pour lesquels Breen a présenté des cartes de vaccination, a indiqué l’État. Encore plus d’écoles pourraient être identifiées dans le cadre du projet qui s’étendait à travers l’État dans plus d’une douzaine de comtés, dont Nassau et Suffolk, les cinq arrondissements et Westchester, jusqu’à Erie et Saratoga.

CE QU’IL FAUT SAVOIR Une sage-femme basée à Baldwin a falsifié les carnets de vaccination pour près de 1 500 enfants, selon les responsables du ministère de la Santé de l’État.

pour près de 1 500 enfants, selon les responsables du ministère de la Santé de l’État. Jeanette Breen a donné aux enfants des pastilles orales homéopathiques puis ont déposé des dossiers auprès de l’État affirmant qu’ils étaient immunisés, ont indiqué des responsables.

puis ont déposé des dossiers auprès de l’État affirmant qu’ils étaient immunisés, ont indiqué des responsables. Elle a dû payer 150 000 $ immédiatement et pourrait faire face à une amende supplémentaire de 150 000 $ si elle tente à nouveau de déformer une vaccination.

Il s’agit du deuxième cas récent d’un professionnel de la santé de Long Island falsifiant des dossiers de vaccination. L’année dernière, la propriétaire d’un cabinet pédiatrique d’Amityville, Julie DeVuono, a été reconnue coupable de falsification des dossiers de vaccination contre le COVID-19. Le ministère de la Santé de l’État enquête pour savoir si elle a également falsifié des certificats de vaccination contre d’autres maladies.

Les services de santé de Nassau et du Suffolk ont ​​conseillé aux districts scolaires d’exiger que tout enfant ayant un dossier de vaccination provenant de cette pratique obtienne une preuve de vaccination auprès d’un autre prestataire de soins de santé, bien que les districts aient reculé face aux parents repoussant.

La fraude de Breen a commencé trois mois après la suppression en juin 2019 des exemptions non médicales pour les vaccinations scolaires obligatoires, selon l’État. Elle a eu lieu avant la pandémie de COVID-19 et n’incluait pas ce vaccin.

Jeanette Breen en 2020. Elle a accepté de ne pas administrer de vaccin qui doit être déclaré au registre de l’État. Crédit : Johnny Milan

Breen a admis avoir faussement déclaré que les enfants avaient été correctement vaccinés avec plusieurs vaccins, notamment contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole, la polio, la varicelle et la grippe.

Les responsables de la santé ont déclaré que les granulés n’étaient pas autorisés par les agences fédérales ou étatiques comme immunisation contre une quelconque maladie.

Elle a également faussement déclaré avoir administré un rappel contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche plus de 400 fois, alors qu’elle n’avait jamais possédé le vaccin.

“Une fausse déclaration ou une falsification des dossiers de vaccination met des vies en danger et sape le système qui existe pour protéger la santé publique”, a déclaré le commissaire à la santé de l’État, le Dr James McDonald, dans un communiqué.

Joint par téléphone mercredi, Breen a refusé de commenter.

Dans un courriel, son avocat David M. Eskew, de Manhattan, a déclaré : « Mme Breen a fourni d’excellents services de sage-femme pendant de nombreuses années à de nombreuses familles. » Il a ajouté que Breen “a coopéré avec le ministère de la Santé tout au long de son enquête, a payé l’amende et a l’intention de se conformer à toutes les exigences de l’accord”.

Rapport « profondément préoccupant »

Breen a accepté de payer 150 000 $ d’amende dans le cadre d’une stipulation et d’une ordonnance qu’elle a signées, dans lesquelles elle a également accepté de ne pas administrer de vaccination qui doit être déclarée au registre de l’État. Le reste de son amende sera annulé si elle se conforme aux termes de l’ordonnance. Tout dossier qu’elle fournit aux patients concernant des produits prétendant conférer une immunité doit clairement indiquer qu’ils ne sont pas reconnus par le gouvernement comme alternatives aux vaccinations conventionnelles.

La commissaire à la santé du comté de Nassau, la Dre Irina Gelman, a qualifié le faux rapport sur les vaccinations de « profondément préoccupant », soulignant que la vaccination est un outil essentiel de santé publique.

Elle a exhorté tout parent ou tuteur préoccupé par le statut vaccinal de son enfant à contacter le Bureau de vaccination du ministère au 516-227-9416.

Le conseil des surintendants scolaires du comté de Nassau, Maria Rianna, a déclaré dans un communiqué que tous les districts scolaires concernés du comté se conformeraient à la décision du département de la santé de l’État. “Nous travaillerons avec les familles touchées pour les aider à mettre à jour les dossiers de vaccination requis de leurs enfants afin qu’ils puissent retourner à l’école le plus tôt possible”, a-t-elle déclaré.

Timothy Hearney, président de l’Association des surintendants des écoles du comté de Suffolk, a refusé de commenter.

Breen a obtenu sa licence en 1995 et a été certifiée avec privilège prescriptif mercredi, selon une base de données d’État. Elle possède également une licence d’infirmière professionnelle enregistrée.

Le ministère de l’Éducation de l’État a le pouvoir de poursuivre des accusations de faute professionnelle contre la licence de Breen. Une porte-parole du département a refusé mercredi de commenter le cas de Breen.

“Nous prenons très au sérieux toutes les allégations de mauvaise conduite et de négligence des devoirs contre les professionnels agréés”, a écrit la porte-parole Keshia Clukey dans un communiqué. “Cependant, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas commenter un cas spécifique.”

Les responsables de l’État ont souligné dans le document de stipulation que Breen avait « l’habitude d’aider les patients à essayer d’éviter la vaccination obligatoire ». En 2017, elle a rédigé une demande de dispense pour un employé de l’hôpital qui devait se faire vacciner contre la grippe. Breen avait rencontré la femme une fois et avait essayé de lui dire qu’elle ne devrait pas avoir à se faire vacciner puisque l’employée était enceinte et avait remis en question la sécurité des vaccins contre la grippe pour les femmes enceintes. Les responsables de l’État ont souligné que le vaccin contre la grippe est recommandé aux femmes enceintes pendant la saison de la grippe par des experts de la santé, notamment les Centers for Disease Control and Prevention.

En 2014, Breen a reçu une suspension avec sursis de deux ans et deux ans de probation de la part du Board of Regents pour « défaut de maintenir des dossiers de patients précis ».

Portée géographique

Arthur Caplan, professeur de bioéthique à l’Université de New York et expert en politique vaccinale, a déclaré que même si la fraude vaccinale n’est pas courante, il y a « d’autres incidents qui se produisent ici et dans tout le pays ».

La portée géographique de la falsification de Breen – y compris les étudiants des écoles de New York et des comtés du nord de l’État, à des centaines de kilomètres de là – indique que la nouvelle s’est répandue parmi les parents anti-vaccination au sujet de sa pratique, a-t-il déclaré.

« Les gens ne viennent pas de 300 écoles à l’improviste », a-t-il déclaré.

Les anti-vaccination partagent des conseils et des informations via des groupes fermés sur les réseaux sociaux, a déclaré Caplan.

Caplan a déclaré que les médecines homéopathiques alternatives ne sont pas toujours sûres. Des études ont révélé une contamination de ces produits et il existe une possibilité de réactions allergiques graves, a-t-il déclaré.

Les enfants qui ne sont pas vaccinés mettent les autres enfants – ainsi que les adultes et les bébés – en danger, a déclaré Caplan. Cela inclut les enfants qui ont reçu des vaccins authentiques, car chez un petit pourcentage de ces enfants, les vaccins ne sont pas pleinement efficaces, a-t-il déclaré.

Des maladies comme la rougeole peuvent être dangereuses non seulement pour certains enfants, mais aussi pour les bébés et les personnes âgées avec lesquels ils peuvent entrer en contact, a-t-il déclaré.

Avant qu’un vaccin contre la rougeole ne soit disponible en 1963, 400 à 500 personnes mouraient chaque année de la rougeole et près de 50 000 étaient hospitalisées, selon le CDC. La diphtérie a tué plus de 15 000 personnes en 1921, avant que les vaccinations contre cette maladie ne deviennent courantes, selon le CDC.

Richard Carpiano, professeur de politique publique à l’Université de Californie à Riverside et expert en vaccination, a déclaré que la falsification des documents de vaccination est un délit grave et que Breen devrait perdre ses licences de sage-femme et d’infirmière.

“Elle a mis les enfants en danger de maladie”, n’a pas suivi les directives cliniques, a menti en remplissant des documents médicaux et a violé la “conduite morale et éthique de la pratique”, a-t-il déclaré.

Carpiano a rappelé qu’après que la Californie ait interdit les exemptions pour les vaccins non médicaux, un petit nombre de médecins ont commencé à rédiger de nombreuses exemptions médicales – même si très peu d’enfants ont besoin d’une exemption médicale. L’État a par la suite renforcé la surveillance des médecins, a-t-il expliqué.