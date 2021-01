Mesut Ozil a quitté Arsenal pour rejoindre le club turc de Fenerbahce.

Ozil, 32 ans, a passé sept ans et demi à Arsenal après avoir rejoint le Real Madrid en 2013 pour un montant record de 42,5 millions de livres sterling et a remporté la FA Cup trois fois. Il a également aidé le club à atteindre la finale de la Carabao Cup en 2018 et la finale de la Ligue Europa en 2019, ainsi que de faire 184 apparitions en Premier League.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré: « Les réalisations de Mesut à Arsenal sont incontestées. Ce fut un privilège de jouer à ses côtés et, plus récemment, de l’entraîner. Sa créativité et sa vision ont conduit à de nombreux objectifs pendant son séjour sous le maillot d’Arsenal.

« Mesut a été au cœur de nombreux grands moments pour ce club au fil des ans, y compris ces trois victoires en finale de FA Cup. Ces succès feront toujours partie de notre histoire. Nous remercions Mesut et lui souhaitons bonne chance avec Fenerbahce. »

Bien qu’il soit le joueur le mieux payé d’Arsenal avec un contrat d’une valeur de 350000 £ par semaine, Ozil a vu son temps de jeu limité sous Arteta et il n’a pas été inclus dans l’équipe inscrite pour jouer en Premier League 2020-21 et en Europa League.

Ozil a déclaré: « Je tiens à remercier le club pour ce voyage incroyable au cours des sept dernières années et demie. Le soutien que j’ai ressenti de la part de l’équipe et des fans pendant mon séjour ici a été vraiment incroyable et je le ferai. toujours être reconnaissants pour. Ensemble, nous avons remporté des trophées pour la première fois depuis des années et créé des souvenirs qui dureront toute une vie.

« Les fans d’Arsenal resteront à jamais dans mon cœur. Je tiens à remercier Edu Gaspar pour avoir aidé à apporter une solution professionnelle et digne ces derniers jours, et je souhaite à tous les membres du club le meilleur dans leur tentative de continuer à apporter Arsenal de nouveau au sommet, où nous appartenons. «

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a commencé les 10 premiers matchs de Premier League d’Arteta en charge après avoir remplacé Unai Emery en tant que patron d’Arsenal en décembre 2019, mais n’a pas été pris en compte depuis qu’il a refusé de prendre une réduction de salaire de 12,5% avec la majorité de l’équipe première après ne pas avoir reçu d’informations sur la façon dont l’argent serait dépensé.

Sa dernière apparition pour Arsenal est survenue lors de la victoire 1-0 contre West Ham le 7 mars.

Ozil a depuis fait don d’un montant plus important pour aider des organismes de bienfaisance londoniens, notamment le projet social « Ozil’s Warmer Winters » qui visait à fournir 50 000 repas sains et 10 000 paquets-cadeaux aux personnes dans le besoin pendant Noël.

Ses trois premières années au club ont vu sa meilleure forme, égalant le record de Thierry Henry de 19 passes décisives en Premier League en 2015-16.

Ozil, qui était dans les six derniers mois de son contrat avec Arsenal, était également lié à un transfert au côté de la MLS, DC United, ainsi que dans des clubs d’Asie et du Qatar.