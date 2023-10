Maintenant que les inquiétudes concernant la corruption à Kiev sont devenues publiques, Washington prépare-t-il une sortie pour arrêter de verser de l’argent dans le giron de Zelensky ?

Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, le président de la Chambre des représentants américaine a été évincé. Le représentant Kevin McCarthy n’occupait le siège de président que depuis neuf mois avant qu’une décision audacieuse du représentant Matt Gaetz, un autre républicain, ne l’expulse.

Quelques jours avant le vote visant à mettre fin au leadership de McCarthy, Gaetz avait fait le tour des médias sociaux et traditionnels pour discuter de sa volonté de mettre fin au court mandat de McCarthy. Il a accusé McCarthy d’avoir conclu un accord secret avec les démocrates pour permettre que l’aide à l’Ukraine soit incluse dans le projet de loi de financement du gouvernement afin d’éviter une fermeture du gouvernement. Gaetz a parlé de la crise de la dette, du mensonge de McCarthy à son propre parti et du manque de désir d’enquêter sur le président américain Joe Biden pour corruption parmi les raisons pour lesquelles il dirigeait l’appel en faveur de la destitution de McCarthy. Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait si les démocrates sauvaient McCarthy, Gaetz a répondu impétueusement : « … ils peuvent l’avoir. »

Les démocrates n’ont pas sauvé McCarthy. En fait, 208 démocrates et huit républicains ont voté pour le renverser (seulement cinq voix républicaines étaient nécessaires). Tout cela indique que quel que soit l’accord négocié par McCarthy, le chaos est politiquement plus avantageux pour les élites et fournit une couverture indispensable à ce qui arrive réellement au pays sur le plan économique.

En apparence, cela ressemble à un autre chapitre de la saga chaotique du Congrès sur la division entre les RINO (Républicains en nom seulement) et le groupe America First du parti républicain. Cela fournit également aux démocrates un bouc émissaire si le gouvernement ferme ses portes et que la législation reste bloquée, causant ainsi des dommages économiques supplémentaires.

Cependant, cela pourrait aussi être une stratégie de sortie unipartite visant à mettre fin au flux de milliards de dollars vers l’Ukraine. Un article récent de Politico faisait état d’une fuite d’informations selon lesquelles la Maison Blanche serait préoccupée par la corruption en Ukraine et par la pérennité du financement continu. Il s’agit très probablement d’une fuite délibérée des services de renseignement visant à préparer une porte de sortie pour éviter de dépenser davantage et se diriger vers le gouffre sans fond qu’est Kiev. La dissidence croissante concernant l’octroi de milliards de dollars supplémentaires à l’Ukraine, un pays que la plupart des Américains ne peuvent pas trouver sur une carte, se fait de plus en plus forte. Tout cela, alors que les États-Unis se dirigent vers une année électorale, constitue un autre facteur important.

Cependant, les acteurs continuent de jouer leur rôle dans ce théâtre politique, accueillant favorablement les supplications de Zelensky et soutenant sa propagande. Biden a fait une déclaration sévère, bien que légèrement floue, exigeant que le Congrès « arrête de jouer à des jeux » et autorise les 24 milliards de dollars supplémentaires qu’il avait demandés, portant le total dépensé en aide à l’Ukraine à plus de 137 milliards de dollars. Tout cela alors que les chiffres des sondages pour Biden et les autres démocrates sont plus bas que jamais, oscillant autour de 30 % ou pire.

La première action du président par intérim a été de dire à Nancy Pelosi, démocrate et elle-même ancienne présidente, de quitter son bureau dans le bâtiment du Capitole d’ici une semaine. Permettre à un ancien orateur de continuer à utiliser son bureau dans le bâtiment est une tradition à laquelle McCarthy n’a apparemment pas résisté.

Des rumeurs circulent quant à savoir qui sera le nouveau président. Selon la Constitution, il n’est techniquement pas nécessaire que ce soit un membre en exercice de la Chambre, et il est même question de nommer Donald Trump à ce siège. Si les jours fous à venir révéleront la nouvelle direction du Congrès, ils mettront peut-être aussi fin aux chèques en blanc accordés à l’Ukraine.