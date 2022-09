La saga Manchester United et Frenkie De Jong se poursuit, Bellingham également une cible

Vous pensez que la saga Frenkie De Jong est terminée à Man United ? Détrompez-vous. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Man United chasse De Jong, désireux d’être dans la bataille de Bellingham

Frenkie de Jong de Barcelone reste sur la liste de souhaits de transfert de Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN, tandis que le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham sera également au cœur des plans de transfert de United l’été prochain.

Malgré le vif intérêt de United, De Jong est resté à Barcelone pendant la fenêtre de transfert, affirmant qu’il n’avait jamais voulu quitter les géants espagnols. Mais des sources ont déclaré à ESPN que le manager de United, Erik ten Hag, n’est pas rebuté par la position publique du joueur de 25 ans et n’exclura pas la possibilité de faire une autre offre l’été prochain. Il y a toujours un sentiment à Old Trafford que De Jong pourrait quitter Barcelone à l’avenir et il pourrait être convaincu de déménager à Manchester où il retrouverait son ancien manager de l’Ajax, Ten Hag.

United a accepté le cadre d’un accord avec Barcelone cet été, mais les négociations ont été bloquées par la réticence de United à couvrir les salaires différés dus à De Jong.

“J’ai toujours voulu rester à Barcelone et c’est pourquoi je suis toujours resté calme en été”, a-t-il déclaré. “Je ne peux pas donner trop de détails. Le club a ses propres idées et j’ai aussi mes propres idées. Et parfois, cela se heurte. Mais en fin de compte, les choses se sont bien passées.”

Bellingham devrait être l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe l’été prochain, et Dortmund exigera probablement d’énormes frais de transfert pour l’international anglais, dont le contrat expire en 2025. Le joueur de 19 ans, quatrième sur ESPN’s 39 liste des stars des moins de 21 ans en avril, connaît un bon début de saison et devrait jouer un rôle clé pour Engand lors de la Coupe du monde au Qatar.

Des sources à United ont ajouté qu’il y avait une acceptation qu’ils feront face à une concurrence féroce de Manchester City, Liverpool et du Real Madrid, mais ils seront dans la file d’attente pour sa signature, ayant manifesté leur intérêt pour lui pendant son séjour à Birmingham du côté du championnat. Bellingham a rejeté les offres d’une gamme de clubs de Premier League en 2020, signant finalement pour Dortmund dans le cadre d’un contrat de 22,5 millions de livres sterling – un record du monde pour un jeune de 17 ans.

United ne prévoit pas de refonte majeure de son équipe en janvier et attendra plutôt l’été pour apporter d’autres changements à l’équipe. Le club a récemment annoncé une perte nette de 115,5 millions de livres sterling pour 2021-2022 et une augmentation de la dette nette de 94,5 millions de livres sterling, sans arrivée majeure probable dans la fenêtre de janvier. – Rob Dawson

Frenkie De Jong reste sur le radar de Manchester United. Photo de Fran Santiago/Getty Images

Barcelone aux couleurs du Real Madrid ?

Barcelone ira de l’avant avec son intention de porter du blanc loin du Camp Nou la saison prochaine dans une décision qui a suscité de nombreux débats au sein du club. La couleur est fortement liée au Real Madrid, en particulier en Espagne, et il y a des gens au club qui préféreraient éviter de porter la même teinte que leur Classique rivaux.

Cependant, la décision a été poussée par le conseil d’administration plus tôt cette année à la suite d’enquêtes et de rapports suggérant qu’un maillot blanc du Barça se vendrait très bien.

Le Barça a sondé pour la première fois la possibilité de porter du blanc l’année dernière lorsqu’il a été divulgué que l’une des bandes de changement de cette saison serait blanche. Au final, un maillot gris avec une croix rouge et bleue a été sélectionné mais la réaction des fans à l’idée d’un kit blanc a été jugée suffisamment positive, ainsi que les sondages, pour introduire un maillot blanc pour la campagne 2023-24. — Sam Marsden et Moises Llorens

Lukaku et Potter prêts pour les pourparlers de Chelsea

Graham Potter n’a pas fermé la porte à Romelu Lukaku pour relancer sa carrière à Chelsea et devrait s’entretenir avec l’attaquant à la fin de la saison, ont déclaré des sources à ESPN.

Lukaku est tombé en disgrâce sous le prédécesseur de Potter, Thomas Tuchel, et est retourné à l’Inter Milan en prêt un an seulement après avoir effectué un transfert de 115 millions d’euros de la Serie A à Stamford Bridge. Des sources ont suggéré que le joueur de 29 ans souhaite rester à l’Inter de manière permanente, mais il n’y a aucune option ou obligation de signer dans le cadre de l’accord de prêt existant.

On dit que Potter est ouvert à discuter de la situation avec Lukaku s’il a un intérêt à le faire, ou si l’Inter décide de ne pas poursuivre un accord permanent ; ils ont des problèmes financiers importants et il reste à voir s’ils pourraient se permettre l’évaluation de Chelsea.

Lukaku avait déjà prospéré en jouant avec un partenaire d’attaque à Lautaro Martinez à l’Inter et le système 3-5-2 préféré de Potter lui donnerait au moins la possibilité de jouer aux côtés d’un autre attaquant.

Lukaku est sous contrat à Chelsea jusqu’en 2026 et donc un deuxième prêt à l’Inter serait théoriquement également possible, mais la valeur de transfert du joueur se déprécierait davantage étant donné qu’il aura 30 ans en mai de l’année prochaine. Une solution permanente dans un sens ou dans l’autre serait préférable à toutes les parties, Chelsea devant être à nouveau agressif sur le marché des transferts en janvier et au-delà. –James Olley

Romelu Lukaku a enduré un retour difficile à Chelsea. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Ronaldo n’est plus l’affiche du Portugal

Cristiano Ronaldo dirigera les tentatives du Portugal pour remporter la Coupe du monde lorsque Qatar 2022 débutera dans deux mois, mais en signe de la diminution du statut de l’attaquant de Manchester United sur le terrain, des sources ont déclaré à ESPN qu’il ne serait pas l’une des 32 stars honorées avec une énorme présence à Doha pendant le tournoi.

Les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar sont en train d’habiller les nombreux gratte-ciel du centre-ville de Doha avec des images de 75 pieds de certains des joueurs qui devraient impressionner leurs équipes nationales en novembre et décembre. Mais des sources ont déclaré que Ronaldo, le meilleur buteur international de tous les temps avec 117 buts, ne faisait pas partie des plans pour que son image orne un gratte-ciel de Doha, le Portugal devant être représenté par l’un des plus jeunes membres de l’équipe de Fernando Santos.

Alors que les négociations sont toujours en cours avec les représentants et les associations nationales sur les droits à l’image de certains joueurs, ont indiqué des sources. Neymar est susceptible d’être le visage du Brésil au centre-ville de Doha. L’attaquant du Paris Saint-Germain rejoindrait des joueurs dont Harry Kane (Angleterre), Luis Suarez (Uruguay), Luka Modric (Croatie), Sadio Mané (Sénégal), Alphonse Davies (Canada) et le capitaine du Qatar Hassan Al-Haydos, dont les images dominent déjà l’horizon de la ville avec leurs affiches de gratte-ciel.

Ronaldo n’est peut-être pas le seul nom de superstar à manquer l’honneur d’être choisi pour une affiche. Le joueur argentin n’a pas encore été dévoilé, donc Ronaldo et Lionel Messi peut se retrouver dans la position inhabituelle de devoir regarder ses coéquipiers et ses rivaux. –Mark Ogden

L’Uruguayen Luis Suarez et d’autres stars mondiales orneront les gratte-ciel du Qatar pendant la Coupe du monde. MUSTAFA ABUMUNES/AFP via Getty Images

Le football anglais fait face à une décision majeure sur les coupes et les rencontres

La Premier League pourrait-elle être réduite à 18 équipes ? C’est le scénario auquel le football anglais est confronté dans le cadre du projet de l’UEFA d’étendre le football européen à partir de 2024, à moins qu’il n’y ait une refonte majeure des compétitions de coupe nationales.

ESPN a vu le calendrier des matchs à partir de la saison 2024-25, les principales compétitions européennes devant s’étendre non seulement en taille, mais aussi en durée. La Ligue des champions (UCL), la Ligue Europa (UEL) et la Ligue de conférence Europa (UECL) passeront toutes de 32 équipes à 36, les clubs de l’UCL et de l’UEL jouant deux matches supplémentaires. L’UEFA renforce également l’empreinte du football européen en répartissant les matches sur 10 semaines au lieu de six.

Le football anglais n’a donc d’autre choix que de réorganiser ses compétitions de coupe, ont déclaré des sources à ESPN, ou de faire face au dernier recours de devoir réduire la Premier League de 20 équipes à 18 – comme on le voit en France. La Ligue 1 est en train de faire exactement cela, reléguant quatre équipes et n’en promouvant que deux cette saison.

Comme la Premier League, la Liga et la Serie A continueront avec 20 équipes pour le moment (la Bundesliga a toujours fonctionné avec 18), mais le football anglais est la seule ligue supérieure en Europe avec la pression supplémentaire d’une compétition de coupe secondaire. La France a abandonné la Coupe de la Ligue en 2020 en partie pour alléger la charge de travail des joueurs.

Calendrier européen proposé 2024-25 DATE RENDEZ-VOUS / CLASH 17-19 septembre UCL uniquement 25-26 septembre UEL uniquement / Coupe EFL R3 1er au 4 octobre UCL, UEL, UECL 22-24 octobre UCL, UEL, UECL 5-7 novembre UCL, UEL, UECL 26-28 novembre UCL, UEL, UECL 10-12 décembre UCL, UEL, UECL 18 décembre UEL / EFL Cup QF 21-24 janvier Coupe UCL, UEL / EFL SF2 29-30 janvier UCL, UEL / Full Prem

Le football anglais est confronté à un dilemme, le nouveau programme de l’UEFA prévoyant deux séries de rencontres aux dates utilisées pour la Coupe EFL, connue sous le nom de Coupe Carabao. Les premiers matchs de la Ligue Europa devraient être disputés lorsque le troisième tour du Carabao aura lieu la semaine du 24 septembre et que le dernier tour de la phase de groupes de la Ligue Europa Conference affrontera les quarts de finale de la Coupe Carabao le 18 décembre.

L’effet en janvier est plus aigu. Le match retour des demi-finales de Carabao (21 janvier) et un tour complet de matchs de Premier League en milieu de semaine (28 janvier) seront anéantis par les deux derniers tours de l’UEL et de l’UECL. Quelque chose doit donc donner.

La seule solution viable pour éviter toute pression supplémentaire ailleurs dans le calendrier semblerait être d’annuler les rediffusions de la FA Cup à partir du troisième tour, ce qui ouvre deux semaines en janvier et février où la demi-finale de la Coupe Carabao et le tour des matchs de Premier League peuvent être amenés. avant dans.

Cela ne résout cependant pas tous les problèmes. Les équipes de l’UEL et de l’UECL ont toujours ces dates de Coupe Carabao bloquées, alors qu’il y a la pression supplémentaire de huit matchs de groupe pour les clubs de l’UCL et de l’UEL. Jouer avec des équipes de moins de 21 ans, comme Liverpool l’a fait en 2019 lorsque leurs engagements en Coupe du monde des clubs se sont heurtés à la Coupe Carabao, semblerait être la solution la plus viable, mais cela ne ferait que dévaluer davantage la compétition.

La plus jeune équipe de Liverpool (âge moyen : 19 ans) a perdu 5-0 à Aston Villa en 2019, avec les joueurs seniors de Jurgen Klopp en action au Qatar. –Dale Johnson

jouer 0:58 Rob Dawson pense que Pep Guardiola diriger l’USMNT lors d’une Coupe du monde lorsqu’il quittera Manchester City est une perspective particulièrement intrigante.

Candidature du stade de Man City pour la finale de la Ligue des champions

Manchester City espère augmenter la capacité du stade Etihad à 60 000 pour leur permettre d’accueillir les finales de la Ligue des champions, ont déclaré des sources à ESPN. Le stade de la ville en contient 55 000, mais des plans sont en place pour ajouter 5 000 supporters supplémentaires. Atteindre 60 000 rendrait l’Etihad éligible pour accueillir les finales de l’UEFA conformément aux directives de l’instance dirigeante européenne.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’autorisation de planification pour étendre la tribune nord était déjà en place. C’est la seule tribune restante avec deux niveaux après le travail sur la tribune sud et les tribunes derrière les deux buts. L’agrandissement, achevé en 2015, a ajouté 6 000 sièges et augmenté la capacité à plus de 53 000.

City joue à l’Etihad depuis 2003 après avoir quitté Maine Road. Il a été initialement construit pour les Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester, avec une capacité de 38 000 places. – Rob Dawson

Le stade Etihad de Manchester City pourrait être un futur lieu de la finale de la Ligue des champions. Photo de Matthew Lewis/Getty Images

Dilemme de la “clause de peur” pour les clubs de LaLiga

Valence et Osasuna seront touchés à la poche s’ils alignent Nico Gonzalez ou Abde Ezzalzouli lors des matches contre Barcelone cette saison.

Le Barça a envoyé Nico et Abde en prêt à Valence et Osasuna respectivement cet été, mais a inclus une clause pour dissuader les deux équipes d’utiliser les joueurs lorsqu’elles affronteront l’équipe de Xavi Hernandez. Si Valence utilise Nico ou Osasuna choisit Abde lorsqu’ils rencontrent le Barça, ils devront payer des frais supplémentaires en plus de ce qu’ils ont déjà convenu en termes de frais de prêt et de contribution salariale.

Cela représente un changement de position par rapport au Barça, qui historiquement n’a pas inclus de telles clauses – connues sous le nom de “clause de la peur” en Espagne – ou empêché les joueurs prêtés de jouer contre eux. –Sam Marsden et Moises Llorens