La saga Elon Musk-Twitter – Vox

Les négociations tumultueuses d’Elon Musk pour acheter Twitter qui ont commencé en avril ont été un drame fait pour la télévision depuis le tout début.

Quelques semaines seulement après que Musk ait présenté son offre – lorsque les cours des actions technologiques, y compris ceux de Twitter, ont commencé à chuter rapidement – ​​il a tenté de se retirer de l’accord. Twitter a poursuivi. Puis, plus tôt ce mois-ci, Musk a de nouveau changé d’avis, affirmant qu’il souhaitait en fait acheter l’entreprise après tout, juste à temps pour retarder le procès avec la société de médias sociaux.

Maintenant, Musk et Twitter ont jusqu’au 28 octobre pour déterminer s’ils vont réellement parvenir à un accord ou se retrouver devant le tribunal.

Musk est l’homme le plus riche du monde qui est déjà assez occupé à construire des fusées, des voitures électriques et des tunnels souterrains. Il y a donc de bonnes raisons pour lesquelles il ne souhaite peut-être pas résoudre les nombreux problèmes compliqués de Twitter concernant le discours politique, la modération du contenu et le spam. Sans oublier qu’il devra trouver un moyen de faire en sorte que Twitter, qui a eu du mal à être constamment rentable, gagne plus d’argent. Jusqu’à présent, ses plans seraient de réduire le personnel de Twitter de 75% pour réduire les coûts et de transformer Twitter en une “superapp” appelée “X” qui serait utilisée pour plus que la communication.

Pour compliquer les choses, l’administration Biden envisagerait un examen de la sécurité nationale de l’accord en raison des récents tweets de Musk en faveur du gouvernement russe et de sa dépendance à l’égard des investisseurs étrangers pour financer son offre.

Que l’accord soit conclu ou non, l’offre de Musk pour acheter Twitter est un autre rappel de l’immense pouvoir des milliardaires comme Musk, et de la façon dont certains d’entre eux semblent avoir intérêt à contrôler de puissantes plateformes de parole – pour le bon prix.

Suivez ici pour toute la couverture de Vox de la saga Musk-Twitter, ainsi que des rapports sur les dernières analyses de nouvelles dans les domaines de la technologie, des affaires, de la politique, etc.