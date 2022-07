La saga Elon Musk-Twitter passe maintenant devant les tribunaux

“Le pire scénario pour le tribunal est qu’il rende une ordonnance et qu’il ne s’y conforme pas, et ils doivent trouver quoi faire à ce sujet”, a déclaré Morgan Ricks, professeur à la Vanderbilt Law School.

Alors que M. Musk s’appuie généralement sur un petit cercle de confidents pour gérer ses entreprises, dont le fabricant de fusées SpaceX, il a fait appel à une équipe juridique plus importante pour superviser l’acquisition de Twitter. En plus de son avocat personnel, Alex Spiro, il a fait appel à des avocats de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Skadden est un cabinet d’avocats d’affaires incontournable, avec une vaste expérience dans la plaidoirie devant le tribunal du Delaware, y compris la tentative de LVMH de rompre son acquisition de Tiffany.

De son côté, Twitter a déployé des avocats de deux cabinets, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati et Simpson Thacher & Bartlett, pour gérer l’affaire. Wilson Sonsini est le conseiller juridique de longue date de Twitter, qui a bâti sa réputation sur des transactions en capital-risque et en technologie. Simpson Thatcher est un cabinet d’avocats basé à New York avec plus d’expérience dans les fusions et acquisitions générales d’entreprises.

Si Twitter renégocie son prix d’acquisition ou accepte une rupture, il sera probablement confronté à davantage de problèmes juridiques. Les actionnaires intenteraient des poursuites dans l’un ou l’autre scénario, s’ajoutant à plusieurs poursuites d’actionnaires auxquelles Twitter est déjà confronté au sujet de l’acquisition. En avril, les analystes financiers ont qualifié le prix de M. Musk d’offre basse, et les actionnaires de Twitter pourraient rechigner si la société accepte de réduire davantage son prix d’acquisition.

Une rupture pourrait également apporter un examen juridique supplémentaire à M. Musk. La Securities and Exchange Commission a révélé en mai qu’elle examinait les achats d’actions Twitter par M. Musk et s’il avait correctement divulgué sa participation et ses intentions pour la société de médias sociaux. En 2018, le régulateur a obtenu un règlement de 40 millions de dollars de M. Musk et Tesla pour des accusations selon lesquelles son tweet affirmant à tort qu’il avait obtenu un financement pour privatiser Tesla équivalait à une fraude en valeurs mobilières.