Le gouvernement a été invité à changer la façon dont les ministres nomment les conseillers de leur département à la suite de la démission de Matt Hancock au sujet de sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo.

Lord Bob Kerslake, ancien chef de la fonction publique, a déclaré que la façon dont les administrateurs non exécutifs sont embauchés doit changer à la suite du scandale, car des questions subsistent sur le rôle de Mme Coladangelo.

M. Hancock a personnellement nommé Mme Coladangelo en tant que directrice non exécutive du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) en septembre dernier – mais il n’y avait aucun dossier public du processus.

« Le problème avec le modèle actuel concerne vraiment le processus de nomination, la façon dont il est supervisé et en fait la clarté sur ce que ce rôle est censé être », a déclaré l’ancien secrétaire de cabinet à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

« Je crains que des changements ne soient nécessaires à la lumière de cette triste saga », a déclaré Lord Kerslake – faisant référence au départ de M. Hancock en tant que secrétaire à la Santé après avoir été photographié en train d’embrasser Mme Coladangelo au travail.

Lord Kerslake a déclaré que les ministres devraient toujours pouvoir embaucher des administrateurs non exécutifs – appelés « Neds » – mais que le processus devait être rendu équitable, transparent et strictement réglementé.

L’ancien chef de la fonction publique a ajouté : « Je pense que le secrétaire d’État devrait nommer, comme il le fait pour les secrétaires permanents, car en fait c’est leur conseil d’administration, ils le président, et ils ont besoin d’avoir des personnes là-bas qui, selon eux, les aideront à faire leur travail. rôle.

« Mais le processus par lequel cela se produit doit être correctement ouvert, juste et transparent – pas seulement le ministre se réveillant un matin et disant: » J’aimerais avoir X dans mon conseil d’administration « . »

M. Hancock a engagé Mme Coladangelo – qu’il connaît depuis qu’ils sont amis à l’Université d’Oxford – en tant qu’assistante en mars dernier. Elle a ensuite obtenu un poste de directrice non exécutive au DHSC en septembre et a payé 15 000 £ par an pour seulement 15 à 20 jours de travail.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que sa nomination « suivait la bonne procédure », mais le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a soulevé lundi des questions sur un éventuel conflit d’intérêts.

« Je ne sais pas quand cette relation particulière a commencé, mais je m’attends à ce que ceux qui examinent le processus poseraient effectivement ces questions pour s’assurer que cette nomination, comme des milliers de personnes chaque année, résisterait à un examen minutieux », a déclaré M. Buckland.

Gina Coladangelo photographiée avec Matt Hancock le mois dernier (PENNSYLVANIE)

Les administrateurs non exécutifs sont censés être nommés dans le cadre d’une « concurrence équitable et transparente » et ont l’expérience de la gestion d’« organisations complexes » pour donner un meilleur contrôle aux ministères.

La ministre du Cabinet fantôme du Labour, Fleur Anderson, a déclaré : « Le gouvernement doit publier tous les documents relatifs à la nomination de Gina Coladangelo.

« Le rôle d’un directeur non exécutif est de défier et de contrôler le ministre. Nous devons savoir si la nature de leur relation a été déclarée et si le processus de recrutement s’est déroulé de manière équitable et transparente.

On ne sait pas encore quand la relation entre M. Hancock et Mme Coladangelo a commencé, mais les images divulguées par la caméra de leur étreinte passionnée dataient du 6 mai.

Le député conservateur aurait quitté son épouse depuis 15 ans et sa relation avec Mme Coladangelo serait sérieuse.