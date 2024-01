La saga des taxes sur les divertissements à Bali se poursuit alors que les touristes attendent le verdict

Partager l’article

Alors qu’un contrôle judiciaire est en cours en Indonésie pour déterminer si le gouvernement peut ou doit augmenter la taxe sur les divertissements à 40 %, des personnalités clés du monde des affaires font connaître leurs objections.

Hotman Paris, qui est une grande personnalité publique en Indonésie, s’oppose au projet du gouvernement d’augmenter la taxe sur les divertissements.

Hotman Paris est avocat, animateur d’émissions de télévision et l’un des co-fondateurs et principaux investisseurs de l’Atlas Beach Club à Canggu.

Lors de manifestations sur les réseaux sociaux et de conversations avec la presse, Paris menace de déplacer ses investissements vers d’autres pays d’Asie.

Il a mentionné le transfert de fonds vers la Malaisie et Dubaï et a même dit « Au revoir l’Indonésie » dans son discours.

Alors que Hotman Paris et d’autres grands entrepreneurs du secteur du divertissement et de l’hôtellerie poursuivent leurs campagnes pour obtenir l’abandon des nouvelles politiques, le ministre indonésien du Tourisme et des Economies créatives, Sandiaga Uno, reste très ancré dans sa communication.

Le ministre Uno a répondu à la protestation de Hotman Paris en déclarant : « Nous apprécions certainement que les investissements réalisés par Hotman et ses amis puissent ouvrir des opportunités commerciales et des opportunités d’emploi, mais nous avons un régime fiscal. »

« Nous utilisons ce régime fiscal non seulement pour certains aspects des recettes de l’État, mais également pour la réglementation, la conformité et la façon dont nous « pouvons orchestrer le développement de l’Indonésie vers une Indonésie dorée en 2045 ».

Le ministre Uno a noté qu’il existe de grands investisseurs étrangers qui sont plus qu’heureux de continuer à investir en Indonésie et qu’il n’est pas trop inquiet à ce stade.

Il a expliqué : « Bien entendu, nous voulons convaincre les investisseurs d’investir leurs fonds autant que possible. En fait, lorsque j’ai participé à une tournée de présentation à Dubaï et en Arabie Saoudite, les investisseurs étrangers ont manifesté beaucoup d’intérêt pour investir en Indonésie.

Le ministre du Tourisme a clairement indiqué que Sandiaga est conscient que le défi pour le gouvernement est de savoir comment faire en sorte que les investisseurs nationaux se sentent chez eux et ne retirent pas leurs investissements ni même s’installent à l’étranger.

Il a ajouté : « Mais ce qui est un test, c’est la façon dont les investisseurs nationaux qui ont investi ici et vivent clairement en Indonésie sont à l’aise pour investir en Indonésie. C’est ce que nous faisons; nous continuons à communiquer avec Bang Hotman.

Le ministre Uno a également expliqué qu’il avait invité Hotman Paris à discuter aujourd’hui au ministère du Tourisme et de l’Économie créative, mais que Hotman n’y était pas présent.

Alors, de quoi parle réellement cette saga ? Et les touristes devraient-ils s’inquiéter du fait que leurs vacances sont sur le point de devenir encore plus chères ?

Se référant aux commentaires faits par le ministre Uno la semaine dernière lors de l’annonce du contrôle judiciaire, « Personne n’a été blessé, personne n’a été tué. Il ne faut pas être trop polémique pour que cela crée des perceptions négatives [about Indonesia and the entertainment industry].»

La nouvelle augmentation des taxes a été reportée car le contrôle judiciaire est en cours, mais si les tribunaux donnent raison au gouvernement, ces taxes pourraient être introduites dans les prochains mois.

Le taux d’imposition en question qui touche certains services de divertissement tels que les discothèques, les karaokés, les boîtes de nuit, les bars et les bains de vapeur ou spas pourrait bientôt être fixé entre 40 et 75 pour cent.

Ces lois sont contenues dans la liste de certaines taxes sur les produits et services (PBJT) dans la loi numéro 1 de 2022 concernant les relations financières entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux (UU HKPD).

Les conséquences des nouveaux taux d’imposition sont doubles. Non seulement les établissements et les entreprises classés dans le secteur du divertissement protestent contre les augmentations d’impôts, mais les spas demandent à être exclus de la liste.

Jusqu’à présent, les spas n’étaient pas considérés comme des lieux de divertissement en Indonésie et n’étaient pas taxés en tant que tels.

Ces nouvelles règles verraient les spas, les bains de vapeur et certaines installations de bien-être inclus comme lieux de divertissement, ce qui signifie que les entreprises et les clients seraient tenus de payer 40 % pour ces services.

Une décision qui, selon de nombreux petits salons de beauté et spas, signifierait qu’ils n’auraient d’autre choix que de fermer leurs portes pour toujours.