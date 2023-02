La saga des ballons de surveillance met à rude épreuve les relations américano-chinoises

Commentez cette histoire Commentaire

L'histoire comporte un élément de farce. Selon certains experts, nous sommes à l'ère d'une nouvelle guerre froide. Les États-Unis maintiennent un anneau d'acier – bases militaires, porte-avions, exercices maritimes fréquents – autour d'une grande partie de ce que la Chine considère comme ses eaux territoriales exclusives. La Chine développe certaines des technologies de cyberespionnage les plus sophistiquées au monde. La compétition technologique entre les deux puissances s'accélère. Les deux pays ont déployé une myriade d'actifs dans le ciel, dans l'espace et dans la mer pour garder un œil sur l'autre.

Et pourtant, dans sans doute l’un des incidents les plus dramatiques depuis des années impliquant les États-Unis et la Chine, c’est un ballon sans pilote, flottant sur un chemin stratosphérique sinueux à travers le continent américain, qui a placé le chat proverbial parmi les pigeons. Samedi, quelques jours après que des responsables américains ont annoncé la présence du ballon chinois, estimé à la taille de trois bus, dans l’espace aérien américain – et une semaine après que les autorités américaines ont commencé à suivre le ballon alors qu’il transitait au-dessus d’un archipel de l’Alaska – un L’avion de chasse F-22 Raptor a tiré un seul missile sur le ballon alors qu’il flottait au large de la côte de la Caroline du Sud.

En images vous avez probablement déjà vu, le dirigeable chinois, qui, selon les autorités américaines, était un atout du renseignement militaire, s’effondre dans les airs. Sa charge utile apparente, un ensemble d’équipements de surveillance présumés, est tombée dans l’océan. Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été confirmé si la nacelle fixée au ballon avait été récupérée par les autorités américaines.

Ce que les contrôleurs chinois du ballon ont réalisé au cours de son voyage est moins clair. Selon des responsables américains qui ont parlé au chroniqueur du Washington Post David Ignatius, on ne sait pas combien d’informations plus sensibles le ballon aurait pu glaner que les satellites chinois en orbite basse. Les ballons peuvent s’attarder au-dessus d’endroits, comme le champ de missiles du Montana où ils ont été repérés, mais ne sont pas immobiles et sont soumis aux caprices des vents. Les responsables américains estiment que les Chinois ont envoyé quelque 20 à 30 ballons en mission au cours de la dernière décennie, dont cinq ont fait le tour du monde. Il y a deux autres ballons apparemment en mouvement, dont un qui a récemment transité au-dessus d’une partie de l’Amérique latine.

Chronologie : le voyage de huit jours d’un ballon espion chinois présumé

Les jours d’intrigue autour du ballon n’ont pas manqué d’air chaud partisan. Les législateurs républicains ont fustigé de manière opportuniste le président Biden pour sa prétendue faiblesse vis-à-vis de la Chine. L’un d’eux a même réclamé sa démission. Quelques posté des photos d’eux-mêmes avec de grosses mitrailleuses ou des fusils de sniper, scrutant le ciel à la recherche d’un ballon à quelque 60 000 pieds dans les airs qui serait bien hors de portée de leurs armes. Dans un reflet de l’hyperbole venant de l’establishment de droite, le sénateur Marco Rubio (R-Fla.) tweeté que “si Biden n’abattrait même pas un ballon, il ne ferait pas de cric si la Chine prend du territoire à l’Inde ou au Japon ou envahit Taïwan”.

Au cours du week-end, le Pentagone a quelque peu crevé la bulle de la droite. Il a déclaré qu’au moins trois ballons “ont brièvement transité par la zone continentale des États-Unis” sous l’administration Trump, dont aucun n’a été abattu. Une fois que ce ballon le plus récent a atteint la masse continentale nord-américaine, les responsables du Pentagone ont dit à mes collègues qu’il n’y avait aucun moyen viable de le faire tomber sans mettre en danger les personnes au sol. C’est pourquoi l’administration Biden a attendu qu’elle s’approche de l’océan Atlantique avant d’agir, minimisant les dommages potentiels aux civils tout en maximisant les chances que la technologie chinoise dans la nacelle puisse être sécurisée intacte.

Les retombées au-delà de Washington sont sans doute plus importantes. Dimanche, le secrétaire d’État Antony Blinken devait se rendre en Chine dans le cadre d’un voyage qui était l’aboutissement de mois de délicats retours en arrière et de dialogue. Enfermées dans une guerre commerciale continue et une impasse de plus en plus tendue à propos de Taïwan, les deux parties tentaient d’atténuer les pressions dans une relation en spirale. Mais l’incident du ballon a forcé la main de Blinken et a conduit le Département d’État à retarder son voyage.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que la “violation manifeste de la souveraineté américaine” par la Chine signifiait qu’il n’était “pas approprié” pour Blinken de se rendre en ce moment. “L’incident a aigri l’atmosphère et durci les positions et il n’y a aucune garantie que les deux parties puissent relancer avec succès l’élan de” Bali “”, a déclaré à mes collègues Daniel Russel, vice-président de l’Asia Society et ancien diplomate américain, faisant référence à la rencontre entre Biden et le président chinois Xi Jinping en Indonésie en novembre.

Dans un monde de drones et de satellites, pourquoi utiliser un ballon espion de toute façon ?

L’épisode pourrait être plus dommageable pour le leadership chinois que pour celui des États-Unis. Pékin a tenté cette année de montrer un visage plus amical au monde, cherchant à dissiper les craintes et le ressentiment croissants concernant le rôle de la Chine sur la scène mondiale. Lors du Forum économique mondial le mois dernier, le vice-Premier ministre chinois Liu He a insisté sur le fait que son pays était ouvert sur le monde et poursuivrait son processus de libéralisation et d’ouverture encore plus loin.

La mission de Blinken en Chine aurait pu annoncer un tournant de page à un moment difficile. Au lieu de cela, les événements de la semaine dernière n’ont fait que souligner l’état désastreux des tensions. “Le revers est embarrassant pour … Xi, qui a commencé son troisième mandat défiant les normes par une démonstration de convivialité diplomatique que les experts ont interprétée comme un effort pragmatique pour apaiser les tensions avec les nations occidentales, alors qu’il fait face au mécontentement interne sur un ralentissement de l’économie et une énorme vague d’infections à coronavirus », a écrit mon collègue Christian Shepherd.

En public, les responsables chinois ont présenté le ballon comme un “dirigeable civil” et ont dénoncé l’action américaine pour le faire tomber. Mais les analystes pensent que l’incident a probablement pris Xi et ses cadres par surprise. “Du point de vue des hauts dirigeants chinois, ils n’auraient pas voulu perturber le processus d’assouplissement des relations avec les États-Unis, car cette année est une année très importante pour la Chine pour relancer l’économie”, a déclaré Zhao Minghao, professeur à l’Institut de International Studies à l’Université Fudan de Shanghai, a déclaré ma collègue Lily Kuo. “Il ne sert à rien que la Chine sabote le processus.”

C’est un point de vue partagé par certains au sein de l’administration Biden. “Ils ont été pris au dépourvu et n’avaient pas encore d’histoire”, a déclaré un responsable américain au Financial Times. « Nous avons clairement indiqué que nous savions exactement ce qui se passait et que nous avions besoin d’actions rapides. … Il leur a fallu beaucoup plus de temps que nécessaire pour nous répondre.

Comment fonctionnent les ballons stratosphériques ? Voici un guide visuel.

Si Xi et les hauts dirigeants n’étaient pas au courant de l’envoi du ballon, cela soulève des questions troublantes. Les factions au sein de la structure du pouvoir du Parti communiste tentent-elles de saper le président ? “Les analystes du renseignement envisagent la possibilité que l’armée chinoise ou des éléments de la ligne dure au sein de la direction aient délibérément cherché à saboter la visite de Blinken, dont l’objectif principal était d’explorer des mesures de stabilité stratégique et d’autres garde-fous qui pourraient limiter la probabilité d’une escalade involontaire sur Taïwan ou d’autres problèmes de conflit potentiel », a écrit Ignatius.