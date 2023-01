La saga des bagages perdus: le sac d’un visiteur de Kelowna toujours porté disparu 16 jours plus tard

Imaginez voyager seul à 16 ans, c’est la première fois que vous voyagez sans vos parents et que la compagnie aérienne perd votre bagage.

Colleen Derkatch dit que c’était le cas pour le petit ami de sa fille lorsqu’ils ont pris l’avion de l’aéroport Pearson de Toronto à Kelowna, avec une escale à Calgary.

Le groupe a volé avec WestJet le 27 décembre pour des vacances à Big White.

Derkatch dit qu’une ombre a été jetée sur leurs vacances une fois arrivés à Kelowna, sans bagages en remorque qui comprenaient des articles de toilette, des vêtements, des cadeaux de vacances et des objets de valeur sentimentale.

Plus de deux semaines plus tard, WestJet n’a toujours pas donné à Derkatch de réponse claire quant à l’endroit où pourrait se trouver le sac.

“Si vous passez par leur système de suivi officiel, l’emplacement du sac est inconnu. J’ai essayé d’obtenir de l’aide sur Twitter et ils disent la même chose, “nous n’avons aucune idée de l’endroit où se trouve votre sac”.

Derkatch dit qu’elle a confirmé qu’il existe au moins deux systèmes de suivi des bagages différents et que le soutien de Central WestJet dit qu’il n’a accès qu’à un seul.

«La mère de… le petit ami de ma fille est allée à Pearson le 30 parce qu’elle était vraiment contrariée que le sac ne soit toujours pas arrivé et ils lui ont dit là-bas que le sac n’avait jamais quitté Toronto et qu’il était en fait dans une salle de stockage. Ils l’ont emmenée dans cette zone de stockage arrière et elle a dit qu’il y avait des sacs empilés au plafond partout où elle regardait. Elle a dit que l’agent a pointé une pile de sacs et a dit “son sac est dans ce lot et nous devrions envoyer ce lot dans un jour ou deux, il devrait arriver d’ici le 1er janvier”.

Cependant, le sac n’est toujours pas arrivé.

Derkatch dit que c’est à ce moment-là qu’elle a appris des autres que les sacs n’apparaissaient pas dans le système de suivi de WestJet et que les gens trouvaient plutôt leurs valises par terre à l’aéroport international de Kelowna.

“Nous sommes à Big White, nous n’avons pas de voiture.”

En l’absence de soutien de WestJet, Derkatch affirme que la station de ski s’est avérée plus utile pour retrouver les bagages.

«Les réservations du Big White Center ont déclaré que des centaines d’invités avaient perdu des bagages et que WestJet et Air Canada envoyaient des sacs avec la navette Big White, puis le personnel de réservation du centre les emmenait pour les livrer aux gens. Franchement, nous avons obtenu de meilleures informations sur ce qui se passait avec les sacs de Big White que nous n’en avons jamais eu de WestJet.

À ce stade, Derkatch dit qu’ils étaient convaincus que le sac était à YLW et n’avait tout simplement pas été scanné dans le système de suivi.

Pourtant, ce n’était pas le cas et le sac est toujours porté disparu.

Derkatch dit qu’on leur a dit de nombreuses choses contradictoires quant à l’endroit où le sac pourrait être – de ne jamais avoir quitté Toronto à être coincé dans une salle de stockage de l’aéroport de Calgary à avoir été ramené à Toronto pour être arrivé à Kelowna.

“J’ai essayé de parler au support de WestJet à ce sujet et j’ai dit:” OK, écoutez, nous avons reçu des informations contradictoires. Pourquoi?’ Et personne n’a été en mesure de répondre à cette question.

Le mari, la fille et le petit ami de Derkatch sont déjà rentrés à Toronto, sans même essayer de vérifier les bagages. Ils ont fouillé les étages de Pearson sans succès pour trouver les bagages perdus de l’adolescent.

Dans une dernière tentative avant de rentrer chez lui, Derkatch s’est rendu à l’aéroport de Kelowna le 11 janvier pour parler à un représentant de WestJet.

« Vous obtenez des informations très différentes lorsque vous êtes à l’aéroport que lorsque vous êtes au téléphone ou lorsque vous êtes sur Twitter.

En parlant avec un représentant, on lui a dit que la valise avait été envoyée à Toronto le 5 janvier et qu’on lui avait même donné un numéro de vol.

“J’ai dit, ‘eh bien, aucun sac n’est jamais arrivé.’ Elle est comme ‘Je ne sais pas quoi te dire, mais ça a été envoyé’, a expliqué Derkatch.

Derkatch dit qu’elle a gardé l’équipement de ski de sa famille avec elle à Big White, après que tout le monde soit rentré à Toronto, et a acheté des balises aériennes à placer sur les bagages avant son vol samedi (14 janvier).

« Je ne fais pas confiance à WestJet pour nos affaires. Il y a des milliers de dollars d’équipement, c’est spécialisé.

WestJet a une politique sur son site Web indiquant que si un bagage est perdu pendant plus de 21 jours, la responsabilité de la compagnie aérienne est limitée à environ 2 300 $ par passager.

“Cela ne remplacerait pas notre équipement.”

Derkatch dit que WestJet a refusé de rembourser les frais de bagages enregistrés prépayés pour son mari, sa fille et le petit ami de sa fille qui sont rentrés chez eux il y a plusieurs jours sans bagages enregistrés et ne couvriront pas les frais pour qu’elle enregistre les bagages samedi lorsqu’elle rentrera chez elle.

“Et puis, au lieu de s’excuser d’avoir perdu le sac ou quoi que ce soit d’autre, ils m’ont parlé de l’utilisation des Air Tags.

Les balises aériennes contiennent des piles au lithium, qui sont décrites comme des marchandises dangereuses, mais de nombreux voyageurs inquiets de la perte de bagages les ont utilisées sans problème.

WestJet a confirmé dans un courriel qu’elle n’interdisait pas l’utilisation d’Air Tags dans les bagages enregistrés.

“J’ai l’impression que WestJet vient de laisser tomber le support client. Le fait que nous ayons dû investir tant d’heures pour essayer de savoir où se trouve notre sac et le fait qu’il existe différents systèmes, c’est comme si vous étiez constamment sous pression. Ils disent “eh bien, nous ne savons pas où est votre sac”. Et je disais ‘OK mais un agent à l’aéroport nous a donné un numéro de vol’. “Nous ne savons pas ce que cela signifie.” C’est comme littéralement leur travail.

Derkatch dit qu’elle comprend qu’il y a eu des problèmes de météo, de ceintures de bagages et d’arriérés, mais on lui a dit que les aéroports de Kelowna et de Calgary semblent avoir rattrapé leur retard.

« Le Canada est un pays d’hiver, donc je ne pense pas que ce soit si surprenant qu’il y ait eu des tempêtes. La période des fêtes est toujours très occupée, donc je ne sais pas… Quand vous êtes dans 16 jours, il devrait y avoir plus d’informations.

À quelques jours de son vol de retour, Derkatch dit qu’elle s’inquiète pour leur équipement de ski, même avec les balises aériennes attachées.

WestJet n’était pas disponible pour commenter.

