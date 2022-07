La saga de Twitter avec Elon Musk pourrait devenir plus laide alors que la bataille juridique se profile

Milliardaire d’Elon Musk la relation récurrente et récurrente avec Twitter ne cesse de se compliquer.

La semaine dernière, Musk s’est retiré d’un accord de 44 milliards de dollars pour acheter le réseau social, une décision qui déclenchera probablement une bataille judiciaire désordonnée et interminable.

Twitter dit qu’il prévoit de poursuivre l’homme le plus riche du monde devant la Cour de chancellerie du Delaware, et a déclaré dimanche dans un lettre que la résiliation de l’accord par Musk était “invalide et illicite”. Certains experts juridiques disent que le réseau social pourrait avoir de solides arguments contre Musk.

Twitter avait misé son avenir sur le rachat de l’entreprise par Musk lorsqu’il a conclu un accord avec le milliardaire. La société cotée en bourse fait face à la pression des investisseurs pour développer son activité publicitaire. Le réseau social a vu les efforts de Musk pour acheter l’entreprise et la rendre privée comme un moyen d’échapper aux attentes à court terme et de se concentrer sur un effort à long terme pour se décentraliser afin que les utilisateurs aient plus de contrôle sur leur expérience sur la plate-forme.

Musk s’est présenté comme un bon candidat pour Twitter. Le milliardaire s’est engagé à protéger la liberté d’expression, l’algorithme open source de Twitter et à “vaincre” les comptes de spam automatisés qui remplissent de nombreux flux. Maintenant, Musk, qui dirige également Tesla et SpaceX, semble avoir des remords d’acheteur.

Une partie de ces regrets peut être motivée par une chute spectaculaire du cours de l’action de Twitter depuis l’annonce de l’accord le 25 avril. En mai, les actions ont progressivement chuté de plus de 25 % à un moment donné au milieu des craintes croissantes que l’économie pourrait être une récession. Ce mois-là, Musk a également évoqué la possibilité d’un prix inférieur, mais Twitter n’a montré aucun signe indiquant qu’il bougera sur le chiffre.

Charles Elson, professeur à la retraite de l’Université du Delaware et directeur fondateur du Weinberg Center for Corporate Governance, a déclaré qu’il considérait la dernière décision de Musk comme probablement une “monnaie d’échange” pour renégocier l’accord à un prix inférieur.

“Il est très difficile dans le Delaware de sortir d’un accord à moins de pouvoir prouver une sorte de fraude”, a déclaré Elson. “C’est un obstacle très élevé.”

Tenter de renoncer à un accord puis renégocier le prix a déjà été une tactique réussie, a noté Elson. En 2020, le géant français du luxe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton s’est retiré d’un accord pour acheter le bijoutier américain Tiffany parce qu’il avait besoin de plus de temps pour comprendre l’impact des éventuels tarifs américains sur les produits français. LVMH a fini par conclure un accord de 15,8 milliards de dollars après avoir reçu une remise de 400 millions de dollars par rapport à l’offre initiale.

L’accord de fusion de 73 pages oblige Musk à payer 1 milliard de dollars si l’accord est résilié dans certaines circonstances, c’est donc un autre résultat potentiel. Il est également possible que Musk gagne au tribunal et que le milliardaire s’en aille sans payer les frais de résiliation.

Dans une lettre expliquant la résiliation de l’accord, l’avocat de Musk, Mike Ringler, a déclaré que le milliardaire s’éloignait parce que Twitter avait violé plusieurs parties de l’accord et “semblait avoir fait des déclarations fausses et trompeuses”. La lettre décrit les informations que Twitter n’a pas fournies au milliardaire, y compris son processus de calcul du nombre de spams et de faux comptes sur la plateforme. Twitter a estimé au premier trimestre que moins de 5 % des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter étaient faux ou axés sur le spam, mais Musk affirme que le nombre est beaucoup plus élevé. Dans la lettre, Ringler dit que Musk veut plus d’informations sur cette métrique car elle est “fondamentale pour les performances financières et commerciales de Twitter”.

“Malgré les spéculations publiques sur ce point, M. Musk n’a pas renoncé à son droit d’examiner les données et informations de Twitter simplement parce qu’il a choisi de ne pas rechercher ces données et informations avant de conclure l’accord de fusion”, indique la lettre.

Certains experts juridiques disent que les arguments de Musk dans la lettre semblent faibles.

Twitter, par exemple, note dans sa publication sur les résultats que ses estimations de faux comptes ou de spams pourraient ne pas “représenter avec précision” le nombre de ces comptes et que le nombre pourrait être plus élevé, donc prouver que l’entreprise a fourni des informations incorrectes sera une bataille difficile. Dans la lettre de dimanche, Twitter a également nié avoir enfreint l’accord.

Ann Lipton, doyenne associée pour la recherche professorale à la faculté de droit de Tulane, a déclaré qu’acheter une entreprise “n’est pas comme acheter un grille-pain” où vous achetez l’article “et repartez avec ce jour-là”. Au lieu de cela, le processus prend des mois, comprend des dépôts réglementaires et les actionnaires doivent finalement approuver l’accord. Lorsque les avocats rédigent des accords de fusion, les entreprises savent également que les conditions économiques pourraient changer à l’avenir, a déclaré Lipton.

“Parce que les personnes qui rédigent des accords de fusion comprennent cela, ils les enferment étroitement pour qu’il soit très difficile pour quelqu’un de décider soudainement qu’il n’aime plus l’accord et de s’en aller”, a-t-elle déclaré. “Et c’est exactement ce que Twitter a fait ici.”

Ev Williams, co-fondateur de Twitter tweeté vendredi que s’il était toujours au conseil d’administration, il demanderait si “nous pouvons simplement laisser tout cet horrible épisode se terminer”. Mais les experts juridiques ne pensent pas que ce soit probable.

Je suis sûr qu’il y a des raisons juridiques/fiduciaires pour dire cela, Bret. Mais si j’étais encore au conseil d’administration, je demanderais si nous pouvons simplement laisser cet horrible épisode se terminer. J’espère que c’est le plan et c’est la cérémonie. — Év (@ev) 9 juillet 2022

“Twitter a une obligation fiduciaire envers ses propres actionnaires”, a déclaré Lipton. “Il ne peut pas simplement dire que c’est trop de problèmes.”