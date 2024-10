La saga de Liverpool prend une tournure étonnante alors que l’équipe ambitieuse de la MLS cherche à recruter l’icône des Reds ET la superstar de Man City

Le contrat de Mo Salah avec Liverpool expirera à la fin de la saison et un nouveau prétendant aurait émergé dans la course à sa signature : le San Diego FC.

San Diego est un nouveau club et rejoindra la Major League Soccer en 2025, avec le propriétaire Sir Mohamed Mansour est prêt à dépenser de l’argent pour de nouveaux ajouts.

Mansour possède également la célèbre académie de football Right To Dream au Ghana et également le club danois du FC Nordsjaelland.

San Diego a déjà pris quelques mesures sur le marché des transferts, notamment la récente signature de l’international mexicain Hirving Lozano, qui occupera l’une de ses trois places de joueur désigné.

Selon le journaliste Graeme Bailey, en reportage pour Football TBRMansour est prêt à financer le transfert du talisman de Liverpool Salah, ainsi que de la star de Manchester City Kevin de Bruyne.

En raison de la situation contractuelle de Salah, il pourra entamer des négociations avec des clubs étrangers à partir de janvier avant un éventuel transfert gratuit l’été prochain, à condition qu’il ne signe pas un nouvel accord avec Liverpool.

Les clubs de la Saudi Pro League sont en « pole position » pour recruter Salah, mais San Diego serait sur le point de jeter son chapeau sur le ring. On prétend que les parties saoudiennes seraient disposées à faire de l’international égyptien l’un des joueurs les mieux payés au monde afin de conclure un accord. Mansour sait qu’il ne peut pas rivaliser avec cela, mais « espère que ses liens avec l’Égypte pourront l’aider ».

Salah et De Bruyne regardés par San Diego

De Bruyne est également en fin de contrat à la fin de la saison et le rapport affirme qu’il est un « cible à long terme » pour San Diego, l’international belge « considérant actuellement ses options ».

De Bruyne a déjà déclaré son désir de découvrir la vie américaine et un déménagement en Californie pourrait donc être attrayant.

Cependant, les clubs saoudiens sont prêts à offrir à la star de Man City un contrat « énorme » et cela « reste à l’étude » par lui et ses agents.

Quant à Salah, comme nous l’avions révélé en exclusivité le mois dernier, des sources proches de Liverpool ne s’attendent pas à ce qu’il signe un nouveau contrat et pensent qu’il quittera le club l’été prochain.

La Saudi Pro League est la destination attendue de Salah, mais cela pourrait changer si San Diego lui faisait une offre de contrat lucrative.

Nous pensons cependant que cela est peu probable, car le SPL est en mesure d’offrir à Salah bien plus que l’équipe basée en Californie. Le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) devrait présenter une offre de contrat formelle à l’attaquant de Liverpool dans les semaines à venir.

Liverpool cible un nouveau milieu de terrain défensif

Pendant ce temps, Liverpool souhaite recruter un nouveau milieu de terrain défensif en janvier, Arne Slot souhaitant apporter plus de concurrence à Ryan Gravenberch.

Slot n’est pas convaincu par l’option de remplacement Wataru Endo et les Reds sont prêts à soutenir leur manager avec un nouvel ajout potentiel en janvier.

La principale cible de Liverpool cet été était la star de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. Ils avaient accepté de payer intégralement la clause libératoire de l’Espagnol de 60 millions d’euros (50,5 millions de livres sterling, 66,9 millions de dollars), avant qu’il ne refuse un transfert à Anfield.

Nous comprenons que Liverpool reste intéressé par Zubimendi, mais il n’est pas le seul milieu de terrain sur leur liste restreinte.

Des rapports récents suggèrent que la star de l’Atalanta, Ederson, est également admirée par Liverpool et qu’il pourrait être disponible pour environ 50 millions de livres sterling en janvier.

Arsenal et Manchester City aiment également l’international brésilien à deux sélections, ils pourraient donc se battre pour ses services dans les semaines à venir.

Un transfert potentiel vers la MLS jette une clé dans les travaux de Liverpool en ce qui concerne l’avenir de Salah, car ils s’attendaient à l’origine à être principalement confrontés aux offres de la Saudi Pro League.

Mais s’il devait déménager à San Diego, l’ambitieux club d’expansion dont le voyage débutera en 2025, Salah ne serait pas le premier joueur à arriver en MLS en provenance de Liverpool. L’ancien capitaine du club, Steven Gerrard, en est l’exemple le plus évident, ayant mis fin à sa carrière au LA Galaxy.

Mo Salah, les statistiques au fil des saisons pour Liverpool

Actuellement, trois anciens joueurs de Liverpool exercent leur métier en MLS, mais aucun n’était à Anfield en même temps que Salah. Ils sont:

Luis Suarez, qui a rejoint l’Inter Miami pour la saison 2024 pour retrouver ses anciens coéquipiers de Barcelone Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, environ 10 ans après avoir rejoint les Blaugrana en provenance de Liverpool après son passage de 82 buts dans le Merseyside ;

Christian Benteke, qui n’a tenu qu’une saison à Liverpool avant de consolider sa carrière à Crystal Palace et de rejoindre DC United en 2022, avec qui il a été le meilleur buteur de toute la MLS cette année.

Et Brad Smith, qui est passé par l’académie de Liverpool mais n’a joué que 11 fois pour la première équipe, et a maintenant joué dans trois clubs MLS différents : les Seattle Sounders, DC United et les employeurs actuels du Houston Dynamo.

