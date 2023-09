La saga de l’iPhone 12 à haut rayonnement est enfin terminée

La France pourrait enfin autoriser Apple à vendre à nouveau des iPhone 12 dans le pays après qu’Apple ait apparemment respecté les normes nationales en matière de rayonnement électromagnétique.

Vendredi, l’Agence Nationale des Fréquences, ou ANFR, vérifié que l’iPhone 12 avait raison comme la pluie après qu’Apple ait publié un nouveau correctif. L’agence de régulation a déclaré avoir testé le taux d’absorption spécifique du téléphone, qui correspond au niveau des ondes radio émises par l’appareil, et a constaté qu’ils étaient à nouveau conformes aux normes de test du pays. L’ANFR a déclaré qu’Apple devrait désormais être libre de publier un correctif sur tous les iPhone 12, ce qui signifierait que le pays pourrait lever le interdiction de vendre des téléphones.

Il y a près de deux semaines, la France a suspendu les ventes d’iPhone 12 dans le pays après que l’ANFR a revendiqué le smartphone. n’a pas respecté ses normes en matière de rayonnement électromagnétique. D’autres pays comme la Belgique et l’Allemagne ont également emboîté le pas et j’ai commencé à tester les téléphones pour violations des radiations. Peu de temps après, le géant technologique de Cupertino a annoncé qu’il publier un patch pour résoudre le problème. Apple a régulièrement affirmé que le problème ne venait pas des iPhones eux-mêmes, mais des normes de test de la France et de l’UE. La société a déclaré que le patch « s’adapterait » simplement aux protocoles de test SAR de la France.

L’ANFR a déclaré que les tests ont été effectués par un laboratoire accrédité et ont révélé que le DAS était de 3,94 W/kg (watt par kilogramme) après la mise à jour, contre 5,74 W/kg avant la mise à jour. Les mesures ont été prises lorsque les téléphones sont conservés près du corps, par exemple dans la poche de l’utilisateur. Qu’est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, la France et d’autres pays de l’UE ont imposé des limites à la quantité de rayonnement électromagnétique pouvant être absorbée par un corps. Selon Selon l’agence de régulation française, le pays surveille toutes les ondes comprises entre 100 kHz et 10 GHz.

Il existe encore de nombreux désaccords sur les impacts à long terme des ondes électromagnétiques, mais selon le Organisation Mondiale de la Santé, il n’existe aucune preuve scientifique définitive des conséquences majeures sur la santé liées à l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. Ce qui n’a pas aidé, c’est la vague massive de théories du complot autour de normes telles que la connectivité 5G, voire même d’une manière ou d’une autre. le relier à covid.

Malgré le grand brouhaha qui se forme autour du terme – certes drôle – « iPhone à haut rayonnement », toute la saga a été une distraction. L’iPhone 12 lui-même était déjà sur le point de sortir une fois le L’iPhone 15 est sorti. Apple ne veut pas de ce genre d’attention sur sa marque de téléphone principale. Au lieu de cela, elle souhaite mettre l’accent sur ses efforts en matière de développement durable, notamment avec le L’iPhone 15 évite le cuir en échange du Marque de textiles FineWoven.

Même si Apple souhaite maintenir ses initiatives neutres en carbone – même en organisant un sketch plutôt grinçant avec l’acteur Octavia Spencer jouant une mère nature pragmatique lors de sa récente annonce sur l’iPhone –Apple fait toujours partie d’une vaste chaîne d’approvisionnement mondiale c’est tout le contraire de durable. Nous pourrions utiliser quelques normes de chaîne d’approvisionnement mondiales supplémentaires, aussi strictes et exigeantes que l’exigent les rayonnements électromagnétiques de la France.