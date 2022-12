La saga Covid montre que tout ce que fait la Chine peut et sera retourné contre elle – RT World News

Alors que Pékin assouplit sa politique intransigeante de zéro Covid, l’angle d’attaque occidental change en douceur

Pendant près de trois ans, Pékin a appliqué une politique au poing de fer de verrouillages sévères et de tests de masse qui visait à éliminer le Covid-19 partout où il apparaissait.

Au fur et à mesure que les variantes proliféraient, cependant, c’est devenu un jeu de coup de taupe. Sans surprise, la population chinoise s’est lassée et a voulu du changement. Le reste du monde est passé à autre chose et les Chinois voulaient faire de même.

Les médias occidentaux, cependant, bien qu’ils aient condamné à plusieurs reprises la politique de Pékin comme autoritaire et dystopique, n’ont pas loué la décision du président Xi Jinping de changer de cap ; au lieu de cela, ils ont déplacé le récit vers autre chose.

“La disparition des données de la Chine attise les craintes d’une vague cachée de Covid” lit un titre dans le Financial Times, accusant Pékin de dissimulation politique et faisant face à un désastre croissant. “Le ‘tsunami’ imminent de cas de Covid en Chine testera ses hôpitaux” dit le New York Times, alors qu’auparavant, le gouvernement américain était également intervenu, avec un titre de CNBC indiquant: “Les États-Unis critiquent la stratégie zéro Covid de la Chine, affirment que Pékin doit renforcer la vaccination des personnes âgées. »















L’intention de ce changement narratif est évidente. Maintenant qu’ils ont fini de dénigrer la Chine sous un angle – sa politique restrictive de zéro Covid – ils sont passés à un autre, qualifiant le retrait de la politique de défaite politique pour Xi et attisant la peur d’une épidémie massive.

En effet, pour les puissances occidentales, le problème n’a jamais vraiment été lié à Covid à aucun moment, ni à la manière dont la Chine choisit de le gérer. Leur problème a toujours été avec le gouvernement chinois. À chaque tournant de la pandémie, depuis son origine dans la ville de Wuhan, les responsables occidentaux et les médias qui leur sont fidèles ont cherché à marquer des points politiques contre Pékin.

Depuis le tout début, la pandémie de Covid-19 a été militarisée par les États-Unis comme un moyen de façonner l’opinion publique contre la Chine pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Pour cette raison, Covid est sans doute devenu la pandémie la plus politisée et la plus toxique de l’histoire de l’humanité. Quoi que fasse la Chine, il y a eu une série d’attaques constantes contre elle qui ont cherché à utiliser la pandémie pour discréditer son gouvernement.

Lorsqu’elle a commencé à Wuhan, le récit était que la pandémie était un échec de la gouvernance et du système politique chinois. L’hypothèse de ce reportage était qu’une telle catastrophe ne pouvait pas se produire dans un système transparent de type occidental. Lorsque cela s’est avéré faux quelques mois plus tard, alors qu’une épidémie mondiale a suivi, le récit s’est transformé (dirigé par l’administration Trump) en un jeu de blâme qui cherchait à vilipender la Chine comme coupable envers le reste du monde.

Dans les pays occidentaux au moins, ce récit a contribué à retourner l’opinion publique contre Pékin et à assurer le respect des objectifs de Washington. Le gouvernement britannique, pour sa part, a pris la décision de revenir sur ses précédentes politiques favorables à la Chine. Suite à cela, la Maison Blanche a poussé de manière agressive la théorie des fuites de laboratoire, militarisant encore plus les origines du virus contre Pékin. Les États-Unis ont exigé à plusieurs reprises la «transparence» sur les origines du virus dans des déclarations politiques conjointes et ont utilisé l’Organisation mondiale de la santé comme un bâton politique.















Cependant, après que l’Occident a quitté Covid, la Chine a continué à appliquer sa propre politique zéro Covid, qui a rapidement été transformée en récit selon lequel ces blocages étaient oppressifs, autoritaires et inhumains. Lorsque les Chinois ont commencé à protester contre eux, de nombreuses voix anti-chinoises ont prématurément espéré que cela conduirait à la chute du gouvernement. Il n’a pas.

Et il n’est pas surprenant que l’assouplissement par la Chine de sa politique zéro Covid ne soit pas non plus approuvé. L’angle d’attaque s’est simplement déplacé. Les mêmes groupes et agences de presse qui avaient attaqué les fermetures de la Chine évoquent désormais le danger d’une catastrophe pandémique dans le pays et d’une énorme perte de vies. Ce brusque changement de cap montre bien sûr que ces critiques n’ont aucun intérêt réel dans les politiques qui pourraient fonctionner le mieux pour le peuple chinois, et n’ont qu’un intérêt direct à voir le gouvernement échouer. Dans le monde encadré par ces rapports, la Chine doit toujours être, quelles que soient les circonstances, dans l’erreur et au bord du désastre. Le Parti communiste est mauvais à la fois pour appliquer sa politique dure de Covid et pour assouplir les restrictions. Xi Jinping est un dirigeant autoritaire tyrannique pour avoir imposé ces règles en premier lieu, mais lorsqu’il les assouplit, cela signifie qu’il est alors faible et que son règne perd sa légitimité.

Si ce n’était pas évident, ça devrait l’être maintenant : la Chine ne peut pas gagner. En effet, depuis près de trois ans, la pandémie a été utilisée comme une campagne de propagande et d’opinion publique à grande échelle pour ternir le pays dans la mesure du possible, et cela ne se termine pas comme ça.