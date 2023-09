La Ryder Cup se déroulera en tribune le dernier jour après que les blagues sur les chapeaux et les cheveux se soient terminées par une bagarre dans le parking de Rory McIlroy

Juste au moment où la 44e Ryder Cup semblait sur le point de s’essouffler, la troisième et dernière journée d’action s’annonce comme la plus intense à ce jour.

Il est difficile de déterminer exactement quand l’aiguille a commencé, mais la réaction de Brooks Koepka face à l’étonnant putt à quatre balles de Jon Rahm vendredi n’a certainement pas aidé.

5 L’Europe a décimé les États-Unis dès le premier jour Crédit : Getty

5 Mais leurs sourires ont été effacés samedi malgré le score. Crédit : Getty

Les attaques constantes de la foule partisane de Rome contre l’équipe américaine ne l’ont pas non plus été, mais qui pourrait leur reprocher de célébrer une histoire record après l’humiliation en 2021.

L’équipe Europe a détruit les États-Unis dès le premier jour au Marco Simone Golf and Country Club, les laissant sans victoire et presque hors de la compétition 6½ – 1½.

La réaction de Koepka – qualifiant spécifiquement Rahm d’« enfant boudeur » – a peut-être donné le ton pour un samedi énervé, mais une sorte de retour a certainement ajouté un avantage supplémentaire.

La matinée a commencé avec le numéro un mondial Scottie Scheffler en larmes après une défaite record de 9&7 contre Ludvig Aberg et Viktor Hovland alors qu’ils jouaient aux côtés de Koepka, mais assez vite, la première victoire américaine est arrivée.

Sam Burns et Collin Morikawa ont finalement obtenu la première victoire du visiteur sur le tableau en battant Aberg et Hovland, mais c’est sur le sixième green que les choses ont pris vie.

Admettant plus tard qu’il avait été provoqué par les blagues de la foule sur sa coupe de cheveux, Burns a répondu après avoir frappé un birdie en criant : « Qu’est-ce que c’est ? Hein? Je ne peux pas t’entendre, putain », avant de se faufiler parmi les fans bleus et jaunes, le visage impassible.

5 Burns a été le premier à exprimer sa frustration face à la foule Crédit : Sky Golf

Cela n’a peut-être pas semblé être la décision la plus sage de tromper la foule tout en se faisant battre, mais lui et Morikawa ont finalement gagné 4&3 avant que Max Homa et Brian Harman ne battent Tommy Fleetwood et Nicolai Hojgaard 2&1 pour obtenir un autre point au tableau.

Justin Rose et Robert MacIntyre ont émoussé un retour plus sérieux en éliminant Justin Thomas et Jordan Spieth 3&2, mais c’est au tour final que les choses ont débordé.

Les fans étaient à nouveau impliqués et se moquaient des choix vestimentaires, cette fois enlevant leur chapeau pour provoquer Patrick Cantlay au milieu d’informations selon lesquelles il ne portait pas sa casquette de baseball à cause d’un conflit salarial.

Cantlay et Wyndham Clark ont ​​riposté contre Matt Fitzpatrick et Rory McIlroy, mais contrairement à Burns, ils ont réussi à le garder pour eux – pendant au moins quelques minutes.

Il y avait plutôt une source de colère sans précédent, cette fois un cadet.

Le légendaire Joe LaCava, qui portait autrefois le sac Tiger Woods, est plutôt celui qui est allé trop loin, de manière choquante, en répondant à la foule en faisant tournoyer son chapeau le 18 après le putt décisif et gagnant de Cantlay.

5 Personne n’aurait pu s’attendre à ce qu’un cadet soit le deuxième à riposter à la foule. Crédit : Getty

Cependant, McIlroy avait encore la chance d’égaliser le match, et les actions de LaCava ont provoqué un grand tollé, le Nord-Irlandais devant interrompre ses préparatifs pour écarter le cadet.

McIlroy n’a pas réussi le putt, puis les États-Unis se sont joints à eux avec le chapeau de LaCava qui tournoyait, voyant le caddy de l’Européen Shane Lowrey presque en venir aux mains sur le green.

Puis, dans une tournure choquante des événements, des images ont montré McIlroy à l’extérieur du club retenu par Lowrey alors qu’il s’en prenait au cadet de Justin Thomas, semblant crier « c’est putain de honteux ».

5 Le sourire de McIlroy avait disparu sur le parking après Crédit : Sky Golf

La journée s’est terminée 10½-5½, et même si les États-Unis ne se sont donnés qu’une chance de frapper, ils ont surtout touché la tête de l’Europe.

Ce qui ressemblait à du jeu d’enfant après l’action de la matinée s’est soldé par des sourires européens effacés de leurs visages et remplacés par des grimaces.

C’est peut-être exactement la motivation dont les hôtes ont besoin pour remettre le pied sur l’accélérateur et accumuler une victoire record en simple dimanche, mais quelle que soit l’évolution des choses sur le tableau de bord, ce ne sera certainement pas simple sur les greens.

