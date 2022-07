La Russie vote pour fermer la dernière route d’aide de l’ONU vers la Syrie

Mais avec son veto vendredi, Moscou a maintenu son insistance de longue date sur le fait que la route violait la souveraineté syrienne – et qu’il devrait appartenir au président Bashar al-Assad de Syrie de décider de la manière dont le soutien étranger est distribué.

Des responsables étrangers et des travailleurs humanitaires internationaux avaient imploré la Russie d’approuver une prolongation d’un an du couloir humanitaire, qui mène du point de passage de Bab al-Hawa à la frontière turque au nord-ouest de la Syrie. La mission de l’ONU, qui a débuté en 2014, expire dimanche.

WASHINGTON – La Russie a opposé vendredi son veto à une mesure qui aurait permis à la dernière route d’aide de l’ONU vers la Syrie de rester ouverte pendant une autre année, lors d’un vote qui, selon des diplomates et des critiques, a mis en danger la vie de millions de personnes qui souffrent déjà après plus d’une décennie de guerre. .

Treize membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont voté en faveur de la poursuite de la mission d’aide et la Chine s’est abstenue. Seule la Russie s’y est opposée.

“C’était un vote de vie ou de mort pour le peuple syrien, et la Russie a choisi ce dernier”, a déclaré Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice américaine aux Nations Unies, après le vote. “C’était déjà le strict minimum dont le peuple syrien avait besoin pour survivre.”

Elle et d’autres diplomates ont déclaré qu’ils essaieraient de trouver un autre moyen de garantir que les Syriens continuent de recevoir de la nourriture, des médicaments et d’autres aides.

La Russie avait proposé un plan alternatif qui aurait gardé la route ouverte pendant six mois et aurait ensuite donné le contrôle de l’aide humanitaire à la Syrie au gouvernement de M. al-Assad.

Mais cette proposition a échoué par crainte que le bref sursis ne crée trop d’incertitude parmi les donateurs et les groupes de secours, entraînant une pénurie de fournitures, et que la route soit fermée pendant l’hiver, lorsque l’aide est le plus nécessaire.