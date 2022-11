La Russie voit son rôle sur la scène mondiale diminué par la guerre en Ukraine

SHARM EL-SHEIKH, ÉGYPTE – Des négociations climatiques de l’ONU dans cette station balnéaire de la mer Rouge aux réunions du Groupe des 20 sur les rives de Bali, les diplomates russes se sont retrouvés à l’extérieur en regardant les principaux rassemblements mondiaux cette semaine – évités et exclus de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

“J’ai invité tout le monde mais personne [will come]», a déploré l’ancienne vedette de la LNH Viacheslav Fetisov, qui est membre de la Douma d’État russe et président de la Société panrusse pour la conservation de la nature.

Fetisov a fait défiler son téléphone, pointant vers des photos d’avant-guerre montrant des réunions avec l’envoyé américain pour le climat John F. Kerry. D’un coup, Kerry brandit un chandail de hockey sur lequel Fetisov avait écrit au feutre indélébile : « John, prépare-toi et jouons au hockey au Pôle Nord et changeons le monde pour le mieux ! Votre ami russe, Slava Fetisov.

Le président égyptien Abdel Fatah El-Sissi – qui est resté ami de la Russie tout au long de la guerre, accueillant des touristes russes et accueillant le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov plus tôt cette année, a utilisé son discours à la COP27 pour appeler à la fin des combats. “Ceci est un appel de notre conférence”, a-t-il déclaré. « Que cette destruction et ces tueries se terminent.