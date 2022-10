La Russie vise une nouvelle action en justice contre deux éminents dissidents

Le chef de l’opposition russe le plus en vue a signalé de nouvelles accusations contre lui, tandis qu’un tribunal de Moscou a ordonné la détention d’un journaliste de la télévision d’État devenu manifestant anti-guerre alors que le Kremlin poursuivait sa campagne contre la dissidence jeudi.

Les mesures prises contre Alexei Navalny, qui est déjà en prison, et Marina Ovsyannikova, qui a fui la Russie pour éviter d’être arrêtée, ont coïncidé avec l’octroi par le président Vladimir Poutine de nouveaux pouvoirs d’urgence aux responsables locaux pour faire face à ce qu’il considère comme des menaces à la sécurité découlant de l’invasion ukrainienne.

Plusieurs poursuites pénales ont été lancées contre Navalny, amenant ses associés à suggérer que le Kremlin a l’intention de le maintenir indéfiniment derrière les barreaux.

Dans la dernière affaire, Navalny a rapporté sur les réseaux sociaux que des enquêteurs russes avaient lancé une enquête contre lui pour propagande terroriste ainsi que pour avoir appelé et financé des actions extrémistes.

Ces accusations pourraient le garder en prison pendant 30 ans. Mardi, un tribunal russe a rejeté son deuxième appel d’une peine de neuf ans pour d’autres chefs d’accusation – fraude et outrage au tribunal.

Navalny, l’ennemi le plus féroce de Poutine, a été arrêté en janvier 2021 à son retour d’Allemagne en Russie, où il se remettait d’un empoisonnement qu’il impute au Kremlin. Les autorités russes nient toute responsabilité.

Il a été condamné à 2 ans et demi de prison pour une violation de la libération conditionnelle que les dirigeants occidentaux ont qualifiée de politiquement motivée. En mars, il a été condamné à neuf ans dans une affaire distincte pour avoir détourné de l’argent que lui et sa fondation ont collecté au fil des ans et pour avoir insulté un juge lors d’un précédent procès. Navalny a rejeté les allégations comme politiquement motivées.

Ovsyannikova, quant à elle, a organisé l’une des manifestations anti-guerre les plus effrontées et les plus visibles depuis que les troupes russes ont attaqué l’Ukraine le 24 février. des chaînes de télévision d’État tenant une affiche disant : “Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, ils vous mentent ici”.

Elle a quitté son emploi à la chaîne, a été accusée de dénigrer l’armée russe et condamnée à une amende de 30 000 roubles (270 $ à l’époque).

Ses déboires juridiques ont continué depuis lors, tout comme ses protestations.

Dans la dernière action en date, un tribunal de Moscou a ordonné jeudi sa détention pendant un peu moins de deux mois, a rapporté l’agence de presse russe Tass. Cependant, son avocat a déclaré qu’Ovsyannikova s’était enfuie en Europe avec sa fille, de sorte que le tribunal a déclaré que la détention commencerait à son retour. Il n’était pas clair si elle avait l’intention de retourner en Russie.

L’ancien journaliste de télévision a quitté la Russie pour éviter l’assignation à résidence, que le tribunal avait ordonnée en août dans l’attente d’une enquête et d’un éventuel procès pour diffusion de fausses informations sur les forces armées russes. Ces accusations découlaient d’une manifestation de rue où elle brandissait une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Poutine est un tueur, ses soldats sont des fascistes. 352 enfants ont été tués (en Ukraine). Combien d’enfants de plus devraient mourir pour que vous arrêtiez ?

Ovsyannikova a été condamnée à au moins deux autres amendes pour avoir dénigré l’armée à d’autres occasions.

Poutine a doublé sa campagne contre la dissidence depuis qu’il a envahi l’Ukraine, et les pouvoirs de sécurité d’urgence qu’il a autorisés mercredi permettent aux dirigeants locaux de prendre des mesures plus draconiennes.

Des centaines de Russes ont été arrêtés lors de manifestations de rue anti-guerre, et d’autres ont été détenus soit pour avoir directement critiqué la guerre, soit simplement pour ne pas avoir utilisé le terme du Kremlin pour cela, “opération militaire spéciale”.

Des centaines de milliers d’autres Russes ont fui leur patrie en raison de leur opposition à la guerre ou des complications qui en découlent.

The Associated Press