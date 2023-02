La Russie viole le nouveau traité sur les armes nucléaires START, selon les États-Unis

Commentez cette histoire Commenter

Les États-Unis ont accusé mardi la Russie de ne pas respecter ses obligations au titre du nouveau traité de réduction des armements stratégiques, le seul restant traité limiter les deux plus grands arsenaux nucléaires du monde. Le département d’État a déclaré que la Russie refusait de faciliter les inspections sur son territoire comme l’exige le traité, mais a insisté sur le fait que les États-Unis restaient déterminés à rétablir le respect de l’accord.

“Tout ce que la Russie doit faire, c’est autoriser les activités d’inspection sur son territoire, comme elle l’a fait pendant des années dans le cadre de New START, et se réunir lors d’une session de la Commission consultative bilatérale”, a déclaré mardi le département dans un communiqué. “Rien n’empêche les inspecteurs russes de se rendre aux États-Unis et d’effectuer des inspections.”

Les allégations de non-conformité surviennent des mois après que le président russe Vladimir Poutine a menacé d’utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire ukrainien que la Russie a illégalement annexé. Les dirigeants occidentaux ont déclaré plus tard que le niveau de menace semblait avoir été abaissé.

La disparition de New START marquerait l’effondrement quasi total de l’architecture de non-prolifération nucléaire que les États-Unis et l’Union soviétique, puis la Russie, ont construite au cours des années 1980 et 1990.

Au début de l’administration Biden, les États-Unis se sont entendus avec la Russie pour prolonger le traité de cinq ans, soit jusqu’en février 2026. Mais les relations entre les deux puissances se sont fortement détériorées depuis l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin l’année dernière.

Les inspections régulières requises par le traité n’ont pas eu lieu depuis au moins trois ans, d’abord en raison de la pandémie de coronavirus, mais plus tard en raison de la détérioration des relations entre Moscou et Washington.

En août, la Russie a suspendu l’accès des inspecteurs américains à son arsenal nucléaire, bien que le Kremlin ait affirmé qu’il était toujours déterminé à se conformer aux autres dispositions du traité, a rapporté Reuters.

Ce mois-là, le président Biden a déclaré qu’il était disposé à négocier un nouvel accord de contrôle des armements pour remplacer le nouveau START à son expiration, mais il a exprimé des doutes sur le fait que Moscou serait un “partenaire volontaire” car il a semé la dévastation dans toute l’Ukraine.

La Russie a ensuite reporté unilatéralement une réunion avec des responsables américains sur le traité en novembre. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la réunion avait été annulée “compte tenu de la situation extrêmement négative des relations russo-américaines créée par Washington”.

Le nouveau traité START, signé en 2010 par le président Barack Obama et son homologue russe Dmitri Medvedev, réglemente le nombre et la nature des armes nucléaires que chaque puissance peut déployer. Il décrit également les inspections mutuelles et les échanges réguliers de données sur les ogives et les vecteurs. Il comprend également un accord pour s’informer mutuellement de l’état de certains missiles balistiques.