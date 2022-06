La Russie vient peut-être de faire défaut sur sa dette extérieure pour la première fois depuis 1917

La Russie est sur le point de faire défaut sur sa dette extérieure pour la première fois depuis la révolution bolchevique il y a plus d’un siècle, aliénant davantage le pays du système financier mondial à la suite des sanctions imposées pour sa guerre en Ukraine.

Un délai de grâce de 30 jours sur les paiements d’intérêts initialement dû le 27 mai a expiré dimanche. Mais cela peut prendre du temps pour confirmer un défaut.

“Il semble que les banques se soient conformées aux sanctions internationales et aient retenu le paiement”, a déclaré Chris Weafer, analyste vétéran de l’économie russe au cabinet de conseil Macro-Advisory.

Le mois dernier, le département du Trésor américain a mis fin à la capacité de la Russie à rembourser ses milliards de dettes aux investisseurs internationaux par l’intermédiaire des banques américaines. En réponse, le ministère russe des Finances a déclaré qu’il paierait les dettes libellées en dollars en roubles et offrirait “la possibilité d’une conversion ultérieure dans la monnaie d’origine”.

La Russie dément toute discussion par défaut

La Russie dit avoir l’argent pour payer ses dettes mais les sanctions occidentales ont créé des “obstacles artificiels” en gelant ses réserves de devises étrangères détenues à l’étranger.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi aux journalistes lors d’une conférence téléphonique qu'”il n’y a aucune raison de qualifier cette situation de défaut”, affirmant que la Russie avait payé mais qu’elle n’avait pas pu être traitée en raison des sanctions.

L’autre partie soutient que “cela s’est produit à cause des sanctions, mais les sanctions étaient entièrement sous votre contrôle”, a déclaré Jay S. Auslander, l’un des meilleurs avocats spécialisés en dette souveraine du cabinet Wilk Auslander à New York. “Tout cela était sous votre contrôle, car tout ce que vous aviez à faire n’était pas d’envahir l’Ukraine.”

Voici les éléments clés à savoir sur un défaut russe :

Combien la Russie doit-elle ?

Environ 40 milliards de dollars américains en obligations étrangères, dont environ la moitié à des étrangers. Avant le début de la guerre, la Russie disposait d’environ 640 milliards de dollars américains en devises étrangères et en réserves d’or, dont une grande partie était détenue à l’étranger et est maintenant gelée.

La Russie n’a pas fait défaut sur ses dettes internationales depuis la Révolution bolchevique, lorsque l’Empire russe s’est effondré et que l’Union soviétique a été créée. La Russie a fait défaut sur ses dettes intérieures à la fin des années 1990, mais a pu se remettre de ce défaut avec l’aide de l’aide internationale.

La Russie est effectivement en défaut depuis des mois aux yeux des investisseurs obligataires, a déclaré Liam Peach, économiste spécialisé dans les marchés européens émergents chez Capital Economics.

Les contrats d’assurance qui couvrent la dette russe ont évalué une probabilité de défaut de 80% pendant des semaines, et des agences de notation comme Standard & Poor’s et Moody’s ont placé la dette du pays profondément en territoire indésirable.

Comment un défaut devient-il officiel ?

Les agences de notation peuvent considérer qu’un pays est fonctionnellement en défaut en abaissant leur cote de dette sur le pays, ou un tribunal peut déclarer le pays en défaut. Mais les principales agences de notation ont cessé de noter la dette du pays depuis le début du conflit.

Les détenteurs d’obligations qui ont des contrats d’échange sur défaillance de crédit – des contrats qui agissent comme des polices d’assurance contre le défaut – peuvent demander à un comité de représentants d’entreprises financières de décider si un défaut de paiement de la dette doit déclencher un paiement, qui n’est toujours pas une déclaration formelle de défaut.

Les comités de détermination des dérivés de crédit – un groupe industriel de banques et de fonds d’investissement – ​​signaleraient probablement un “événement de crédit”, a déclaré Peach.

Le panel a statué le 7 juin que la Russie n’avait pas payé les intérêts supplémentaires requis après avoir effectué un paiement sur une obligation après la date d’échéance du 4 avril. Mais le comité a reporté de nouvelles mesures en raison de l’incertitude quant à la manière dont les sanctions pourraient affecter tout règlement.

Que peuvent faire les investisseurs étrangers pour obtenir leur argent ?

La façon formelle de déclarer un défaut est si 25 % ou plus des détenteurs d’obligations disent qu’ils n’ont pas reçu leur argent. Une fois que cela se produit, les dispositions stipulent que toutes les autres obligations étrangères de la Russie sont également en défaut de paiement, et les détenteurs d’obligations pourraient alors demander une décision de justice pour exiger le paiement.

Dans des circonstances normales, les investisseurs et le gouvernement défaillant négocient généralement un règlement dans lequel les détenteurs d’obligations reçoivent de nouvelles obligations qui valent moins mais qui leur donnent au moins une compensation partielle.

REGARDER | L’Europe propose une interdiction totale de l’énergie russe :

L’UE propose une interdiction totale du pétrole russe dans le cadre d’une nouvelle série de sanctions Le chef de l’Union européenne a proposé un embargo pétrolier progressif sur la Russie, ainsi que des sanctions contre sa principale banque et une interdiction des diffuseurs russes des ondes européennes.

Mais les sanctions empêchent les relations avec le ministère russe des Finances. Et personne ne sait quand la guerre se terminera ni combien d’obligations en défaut pourraient valoir.

Dans ce cas, déclarer le défaut et poursuivre “n’est peut-être pas le choix le plus sage”, a déclaré Auslander. Il n’est pas possible de négocier avec la Russie et il y a tellement d’inconnues que les créanciers peuvent décider de “s’accrocher pour l’instant”.

Les investisseurs qui voulaient sortir de la dette russe se sont probablement déjà dirigés vers les sorties, laissant ceux qui auraient pu acheter des obligations à des prix cassés dans l’espoir de profiter d’un règlement à long terme. Et ils pourraient vouloir garder un profil bas pendant un certain temps pour éviter d’être associés à la guerre.

Les pays occidentaux ont coupé la Russie d’un réseau de communication bancaire international connu sous le nom de Swift, ce qui a rendu beaucoup plus difficile pour le pays de déplacer de l’argent. (Alessia Pierdomenico/Bloomberg)

Une fois qu’un pays fait défaut, il peut être coupé des emprunts sur le marché obligataire jusqu’à ce que le défaut soit réglé et que les investisseurs reprennent confiance dans la capacité et la volonté du gouvernement de payer. Mais la Russie a déjà été coupée des marchés de capitaux occidentaux, de sorte que tout retour à l’emprunt est de toute façon loin d’être possible.

Le Kremlin peut toujours emprunter des roubles chez lui, où il compte principalement sur les banques russes pour acheter ses obligations.

Que signifierait un défaut formel pour la Russie ?

Les sanctions occidentales liées à la guerre ont poussé les entreprises étrangères à fuir la Russie et interrompu les liens commerciaux et financiers du pays avec le reste du monde. Le défaut serait un symptôme de plus de cet isolement et de cette perturbation.

Weafer dit qu’un défaut n’affecterait pas l’économie russe en ce moment parce que le pays n’a pas emprunté à l’international depuis des années au milieu des sanctions et gagne beaucoup d’argent en exportant des produits de base comme le pétrole et le gaz naturel.

Mais à plus long terme, quand la guerre sera résolue et que la Russie tentera de reconstruire son économie, « c’est là que l’héritage du défaut de paiement posera problème. C’est un peu comme si un particulier ou si une entreprise obtenait une mauvaise cote de crédit, cela prend des années pour surmonter cela », a-t-il déclaré.

Les analystes en investissement estiment prudemment qu’un défaut de paiement de la Russie n’aurait pas le même impact sur les marchés financiers mondiaux et les institutions qu’un défaut antérieur en 1998. À l’époque, le défaut de paiement de la Russie sur les obligations nationales en rouble a conduit le gouvernement américain à intervenir et à faire appel aux banques. pour renflouer Long-Term Capital Management, un grand fonds spéculatif américain dont l’effondrement, craignait-on, aurait pu ébranler l’ensemble du système financier et bancaire.

Les détenteurs d’obligations – par exemple, les fonds qui investissent dans des obligations des marchés émergents – pourraient subir de lourdes pertes. La Russie, cependant, n’a joué qu’un petit rôle dans les indices obligataires des marchés émergents, limitant les pertes pour les investisseurs de fonds.

“Les retombées sur le reste du monde devraient être limitées”, a déclaré Peach.

Mais un défaut russe pourrait avoir un effet d’entraînement en ajoutant une pression sur les marchés mondiaux de la dette et en rendant les investisseurs plus réticents au risque et moins disposés à avancer de l’argent, ce qui “pourrait très bien conduire à de nouveaux défauts sur d’autres marchés émergents”, a déclaré Weafer.