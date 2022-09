La Russie veut que l’ONU fasse pression sur les États-Unis – médias – RT World News

La délégation de Moscou à l’Assemblée générale des Nations unies n’a pas encore obtenu de visa d’entrée, selon un émissaire russe

Le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Vassily Nebenzia, a demandé à l’organisation de persuader les États-Unis d’accorder des visas aux membres de la délégation de Moscou à l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils se rendent à New York pour assister au débat général de haut niveau qui se tiendra du 20 au 26 septembre.

La demande a été faite dans une lettre que Nebenzia a transmise vendredi au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le document a été vu par les médias russes et occidentaux.

Dans son message, l’envoyé a souligné qu’à moins de trois semaines de l’Assemblée générale, pas un seul membre de la délégation russe n’a reçu de visa d’entrée des États-Unis. La partie russe, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, avait soumis les demandes nécessaires pour assister à l’événement à l’ambassade américaine à Moscou, aurait ajouté le diplomate.

“C’est d’autant plus alarmant que, depuis plusieurs mois, les autorités américaines refusent constamment d’accorder des visas d’entrée à un certain nombre de délégués russes chargés de participer aux événements officiels des Nations Unies”, a-t-il ajouté. la lettre lue, citée par les médias.















Plus tôt cette semaine, Nebenzia a souligné que le ministre russe de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev et sa délégation n’avaient pas pu assister à une réunion des chefs de police de l’ONU parce que les États-Unis avaient refusé de leur accorder des visas.

L’envoyé russe a cité l’accord de 1947 entre l’ONU et les États-Unis, qui stipule que « Les visas seront accordés sans frais et aussi rapidement que possible… quelles que soient les relations existant entre les gouvernements des personnes visées… et le gouvernement des États-Unis.

Les relations déjà tendues entre Moscou et Washington se sont encore détériorées depuis le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine. Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques sévères à la Russie tout en soutenant Kiev et en lui fournissant des milliards de dollars d’aide militaire, ainsi que des renseignements.

Nebenzia a exhorté Guterres “de souligner une fois de plus aux autorités américaines qu’elles doivent délivrer rapidement les visas demandés pour tous les délégués russes et leurs accompagnants”, y compris les journalistes russes couvrant le voyage de Lavrov à l’Assemblée générale.















Un porte-parole de la mission américaine auprès de l’ONU, qui n’était pas autorisé à être cité nommément, a assuré à AP que les États-Unis prenaient au sérieux leurs obligations en tant que pays hôte.

“Pour garantir un traitement rapide, nous rappelons à plusieurs reprises à la mission russe auprès de l’ONU, comme nous le faisons pour toutes les autres missions de l’ONU, que les États-Unis ont besoin des demandes le plus tôt possible”, a déclaré le porte-parole.

Le représentant de la mission américaine a lié les retards dans les visas de la délégation de Moscou à “Les actions injustifiées de la Russie contre notre ambassade en Russie, y compris le licenciement forcé du personnel national local et de pays tiers, qui ont considérablement limité notre personnel et donc notre capacité à traiter les visas.” Ces mesures avaient été introduites par Moscou en réponse à des démarches similaires de Washington.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter la lettre de Nebenzia, la porte-parole de l’ONU, Florencia Soto Nino-Martinez, a déclaré que l’organisation restait en contact étroit avec les États-Unis sur les questions de visas pour les délégations étrangères. “Nous le faisons dans ce cas”, elle a confirmé.