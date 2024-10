La Russie veut le « chaos » au Royaume-Uni – MI5 — RT World News

Le chef de la sécurité britannique cherche à obtenir plus de pouvoir et de financement pour lutter contre les « menaces étrangères »

Le soutien britannique à l’Ukraine a fait de Londres une cible pour les espions de Moscou, a affirmé le chef des services de sécurité britanniques, Ken McCallum.

Dans son discours annuel sur les menaces qui pèseraient sur le Royaume-Uni, McCallum a cité la Russie juste après le terrorisme, suivie par l’Iran et la Chine, tout en exigeant davantage de financement et en mettant en garde contre les dangers d’Internet.

« Le rôle de premier plan joué par le Royaume-Uni dans le soutien à l’Ukraine signifie que nous occupons une place importante dans l’imaginaire enfiévré du Royaume-Uni. [Russian President Vladimir] Poutine, et nous devons nous attendre à des actes d’agression continus ici chez nous », McCallum a déclaré mardi.

« Le GRU en particulier a pour mission de semer le chaos dans les rues britanniques et européennes : nous avons été témoins d’incendies criminels, de sabotages et bien plus encore », » a-t-il ajouté, utilisant l’acronyme de renseignement militaire russe.

Selon McCallum, cela « campagne concertée » nécessite « une réponse forte et soutenue » y compris le recours à la nouvelle loi sur la sécurité nationale « dans toute sa mesure ».

McCallum a été la principale force de lobbying en faveur de la loi de 2023, qui accordait aux agences britanniques de sécurité et de renseignement de nouveaux pouvoirs étendus pour lutter contre les allégations « activités malveillantes entreprises par des acteurs étrangers » comme l’espionnage, le sabotage ou les tentatives d’ingérence dans la politique britannique. Le service de sécurité britannique est officieusement connu sous le nom de MI5, tandis que le service de renseignement secret externe est connu sous le nom de MI6. Tous deux descendent du Bureau des services secrets, fondé en 1909.















Mardi, McCallum a réitéré l’affirmation selon laquelle le Royaume-Uni est menacé par « régimes autocratiques » qui cible «notre démocratie, journalistes et défenseurs des droits de l’homme», ainsi que des informations gouvernementales sensibles.

Selon le chef du MI5, l’expulsion massive de diplomates russes à partir de 2022 était sans précédent et « Cela a considérablement entamé la capacité des services de renseignement russes à causer des dégâts en Occident », mais Moscou aurait réagi en recrutant des mandataires via Internet.

McCallum a profité de son discours pour réclamer une fois de plus le « capacité de suivre l’activité en ligne de ceux qui nous veulent du mal », l’appeler « tout à fait crucial. »

« La vie privée et un accès légal exceptionnel peuvent coexister si les positions absolutistes sont évitées » McCallum a déclaré, ajoutant que l’alternative est « permettre aux agresseurs d’enfants et aux terroristes d’opérer à grande échelle, sans crainte de conséquences. »

Plus tôt cette année, l’ancien secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a affirmé que la Russie était responsable de « des campagnes de désinformation, les ennemis de ce pays utilisent le cyber pour nous diviser, nous voler, nous espionner et créer des frictions dans notre société. » Ses commentaires interviennent après que la police britannique a démantelé un réseau d’arnaques en ligne ciblant les personnes âgées et n’ayant aucun lien avec la Russie.