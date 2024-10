La Russie va tester un vaccin contre le cancer sur des patients atteints de mélanome

Un vaccin anticancéreux innovant développé en Russie va être testé sur des patients atteints de mélanome, une forme de cancer de la peau,

Azernews rapports citant l’agence TASS.

Alexander Ginzburg, directeur du Centre national russe de recherche en épidémiologie et microbiologie, a annoncé que la procédure de recherche pour ce vaccin différera des phases d’essai traditionnelles, qui comportent généralement trois étapes. Au lieu de cela, l’approche sera rationalisée.

« Nous travaillons actuellement sur le mélanome parce que c’est techniquement plus facile », a expliqué Ginzburg, soulignant que le cancer de la peau est souvent visible et simple à étudier. Il a ajouté que des recherches plus approfondies cibleraient également d’autres modèles de cancer, tels que le cancer du poumon à petites cellules, responsable d’environ 1,2 à 1,3 million de décès dans le monde et qui compte parmi les cancers malins les plus répandus.

Le vaccin sera administré sur une base individuelle, adaptée aux conditions spécifiques des patients. Ginzburg a souligné que le développement impliquait une collaboration entre plusieurs groupes scientifiques, notamment le Centre russe de recherche scientifique en épidémiologie et microbiologie, l’Institut de recherche scientifique en oncologie de Moscou et le Centre national de recherche médicale en oncologie. Andreï Kaprin, oncologue en chef du ministère russe de la Santé et directeur général du Centre national de radiologie de recherche médicale, a confirmé que les essais cliniques du vaccin étaient déjà terminés.