La RUSSIE va commencer à tester des combinaisons de combat robotisées de style Iron Man pour un déploiement en Ukraine dans le but de renforcer ses forces hétéroclites.

L’annonce intervient alors que les troupes de Vladimir Poutine continuent de faire face à un moral en chute libre en raison de pénuries d’équipement.

Les entreprises russes travaillent sur les combinaisons depuis quelques années

Le casque futuriste de la combinaison Crédit : Alamy

Le tyran a appelé 300 000 hommes pour son invasion calamiteuse de l’Ukraine, mais on dit que les conscrits risquent d’aller au combat sans formation ni équipement appropriés.

De manière alarmante pour le président, des soldats professionnels endurcis ont également exprimé leur fureur face à la guerre de plus en plus impopulaire et coûteuse.

Les exosquelettes de haute technologie confèrent au porteur une super force, une précision mortelle à distance et la capacité de courir plus vite et plus longtemps sur des terrains difficiles.

Maxim Skokov, PDG de la société russe Ekzo Solutions, a révélé que son entreprise avait été approchée par des “agences spéciales” cherchant à tester son équipement sur le champ de bataille.

On pense qu’il fait très probablement référence aux services de renseignement russes ou à des groupes de mercenaires.

L’entreprise construit déjà des exosquelettes partiels relativement abordables et des harnais à usage industriel.

“Les artilleurs sont intéressés par les exosquelettes pour alléger le poids des obus lors du chargement”, a déclaré Skokov à l’agence de presse russe RIA Novosti.

“Nous allons organiser des tests sur un terrain d’entraînement en novembre ou décembre, avec un client potentiel testant l’efficacité de notre équipement dans la pratique.

“Aujourd’hui, nous fabriquons environ 50 exosquelettes par mois, mais si nécessaire, nous pourrons rapidement augmenter la production.”

La Russie travaille discrètement sur les exo-combinaisons depuis des années et l’année dernière, la société d’État Rostec a affirmé que les combinaisons “Iron Man” s’étaient révélées “très efficaces” dans les opérations en Syrie.

“En plus d’augmenter les capacités d’un soldat, cela augmente le potentiel de combat d’une unité entière”, a-t-il déclaré à l’organisation médiatique russe Sputnik.

“L’expérience d’utilisation tactique en parle également. Il existe des unités de sapeurs équipées d’exosquelettes passifs opérant en Syrie.”

Les scientifiques russes espèrent perfectionner leur conception d’ici 2025, affirmant qu’ils veulent la rendre plus solide et plus rapide.

La Russie a également développé des combinaisons de combat “Ratnik” non motorisées qui ont été construites par l’Institut central de recherche pour la construction de machines de précision.

Cela a l’avantage d’éviter l’un des défauts majeurs de l’exo-combinaison.

Si la batterie est épuisée, l’utilisateur épuisé pourrait se retrouver bloqué et incapable de continuer à se déplacer jusqu’à ce qu’un remplacement soit trouvé.

Cela survient alors que des mutineries ont éclaté dans les forces armées russes.

Les Marines ont critiqué Vladimir Poutine pour les avoir entraînés dans un “massacre” dans une lettre explosive divulguée.

Pendant ce temps, des séquences vidéo montrent 2 000 conscrits entourant un général et criant avec colère : « Honte à vous ».

Poutine humilié continue de subir des revers majeurs en Ukraine après avoir cru avec arrogance qu’il pourrait balayer et prendre le pays en quelques jours.

L’Ukraine a affirmé la semaine dernière que la Russie avait subi sa journée la plus meurtrière sur la ligne de front après que près de 1 000 soldats ont été tués en seulement 24 heures.

Un nouveau nombre de morts dans la guerre suggère que la guerre de Poutine a coûté la vie à plus de 100 000 Russes.