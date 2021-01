MOSCOU – La Russie a déclaré vendredi qu’elle se retirait d’un traité vieux de plusieurs décennies qui permettait aux pays d’effectuer des vols de reconnaissance militaire sur le territoire de l’autre, intensifiant ainsi sa concurrence militaire croissante avec les États-Unis et l’Europe quelques semaines à peine avant que la nouvelle administration Biden ne le fasse. de négocier l’extension du traité central de contrôle des armes nucléaires entre les deux pays.

La décision du président Vladimir V.Poutine de quitter l’accord, le Traité Ciel ouvert, correspond à une mesure prise par le président Trump en mai. Si le traité, qui date de 1992, est d’une utilité limitée aux États-Unis, qui disposent d’un réseau de satellites espions, il a été important pour les alliés européens comme moyen de suivre les mouvements de troupes russes le long de leurs frontières.

Lorsque M. Trump a annoncé le retrait américain, qui s’est achevé à la fin de l’année dernière, il a prédit que M. Poutine «reviendrait et voudrait conclure un accord». Il n’a pas. Et la décision de la Russie a indiqué que le pays n’avait pas l’intention de permettre à l’administration de Joseph R. Biden Jr. d’annuler le rejet par M. Trump d’une série de traités de contrôle des armements et de surveillance militaire.

L’annonce russe, si elle est suivie d’une notification officielle aux autres parties restantes au traité, déclenche une période de six mois vers le retrait final. La notification exigerait également une réunion de tous les signataires – y compris les nations européennes les plus préoccupées par l’activité russe après ses années d’incursions en Ukraine – dans les 60 jours.