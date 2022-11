La Russie va retirer ses troupes de ses positions près de la ville clé de Kherson | Nouvelles du monde

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné à ses troupes de se retirer de la rive ouest du fleuve Dnipro face aux attaques ukrainiennes près de la ville méridionale de Kherson.

Dans des commentaires télévisés, le général a déclaré qu’il n’était plus possible d’approvisionner la ville de Kherson et a proposé de prendre des lignes défensives sur la rive est du fleuve.

L’annonce a marqué l’une des retraites les plus importantes de la Russie et un tournant potentiel dans la guerre, qui approche maintenant de la fin de son neuvième mois.