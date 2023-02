La Russie va réduire sa production de pétrole de 5% alors que les sanctions pèsent

Londres

CNN

—



La Russie réduira sa production de pétrole brut d’un demi-million de barils par jour à partir de mars, un peu plus de deux mois après que les principales économies mondiales ont imposé un plafond de prix sur les exportations maritimes du pays.

“Nous ne vendrons pas de pétrole à ceux qui adhèrent directement ou indirectement aux principes du plafond des prix”, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak dans un communiqué. « Par rapport à cela, la Russie réduira volontairement sa production de 500 000 barils par jour en mars. Cela contribuera à la restauration des relations de marché.

La réduction équivaut à environ 5% de la production pétrolière russe.

Les prix à terme du brut Brent, la référence mondiale, ont augmenté de 1,7% vendredi à 86 dollars le baril, les commerçants anticipant un resserrement de l’offre mondiale. Le pétrole américain a également gagné 1,7 % pour s’échanger à 79 $ le baril.

En juin de l’année dernière, l’Union européenne a accepté de supprimer progressivement toutes les importations maritimes de pétrole brut russe dans les six mois suivants dans le cadre de sanctions occidentales sans précédent visant à réduire la capacité de Moscou à financer sa guerre en Ukraine.

La baisse de l’offre de pétrole russe signifiera plus de concurrence pour les barils d’autres sources, comme le Moyen-Orient, dont l’Europe, le Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux ont désormais besoin.

Dans un mouvement visant à resserrer davantage la vis, les pays du G7 et l’Union européenne ont convenu en décembre de plafonner le prix auquel les courtiers, assureurs et expéditeurs occidentaux peuvent négocier le pétrole maritime russe. pour les marchés ailleurs à 60 $ le baril. Plus tôt ce mois-ci, les pays de l’UE ont également interdit les importations de diesel et de pétrole raffiné russes.

Novak a averti que le plafonnement des prix du pétrole brut pourrait entraîner “une diminution des investissements dans le secteur pétrolier et, par conséquent, une pénurie de pétrole”.

Neil Crosby, analyste principal de la société de données pétrolières OilX, a déclaré à CNN qu’une réduction de 500 000 barils par jour n’est pas le “pire des cas” et qu’elle est toujours un impact moindre sur la production russe que la plupart des analystes ne s’y attendaient l’année dernière.

“Mais cela crée un précédent pour de nouvelles réductions à venir si nécessaire ou si les autorités russes le souhaitent”, a déclaré Crosby, ajoutant que Moscou pourrait anticiper des difficultés à trouver une demande suffisante pour son brut.

Vendredi, le brut russe de l’Oural s’échangeait à escompte par rapport au brut Brent de 28 dollars le baril. Au cours des derniers mois, l’Inde et la Chine ont récupéré du pétrole bon marché de Moscou, tout comme l’UE – autrefois le plus gros client de brut de la Russie – a mis fin à toutes les importations.

“La Russie a actuellement un bassin limité d’acheteurs pour ses bruts et a probablement trouvé un plafond à ses ventes à l’exportation à court terme, principalement vers la Chine et l’Inde”, a déclaré Alan Gelder, vice-président des marchés du raffinage, des produits chimiques et du pétrole chez Wood Mackenzie. .

Selon Reuters, la Russie a pris la décision de réduire sa production sans consulter le groupe de producteurs OPEP+, qui comprend l’Arabie saoudite. L’OPEP+ a décidé en octobre de réduire sa production de 2 millions de barils par jour et n’a pas ajusté cette position depuis.

La réduction de l’offre mondiale de pétrole surviendra à un moment délicat. La réouverture rapide de son économie par la Chine en décembre après près de trois ans de restrictions strictes contre les coronavirus a fait grimper les estimations de la demande mondiale de pétrole.

Le mois dernier, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la demande mondiale augmente de 1,9 million de barils par jour pour atteindre un niveau record de 101,7 millions de barils par jour, la Chine représentant près de la moitié de cette augmentation.

Les sanctions occidentales – ajoutées au coût écrasant de la guerre – sont pesant sur l’économie russe. Le déficit budgétaire du pays a grimpé à 45 milliards de dollars l’an dernier, soit 2,3 % de son produit intérieur brut.

Mais la banque centrale de Russie a maintenu son principal taux d’intérêt à 7,5% vendredi, affirmant que l’activité économique était meilleure que prévu et que l’inflation était susceptible de baisser cette année.