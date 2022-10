La Russie va évacuer les habitants de Kherson alors que l’Ukraine avance

KYIV, UKRAINE (AP) – Signe que les gains militaires ukrainiens continus et soutenus le long du front sud inquiètent le Kremlin, la Russie promet un hébergement gratuit aux résidents de la région partiellement occupée de Kherson qui souhaitent évacuer vers la Russie.

Le vice-Premier ministre russe Marat Khusnullin a fait cette annonce peu de temps après que le dirigeant soutenu par la Russie de Kherson, l’une des quatre régions ukrainiennes illégalement annexées par Moscou le mois dernier, a demandé au Kremlin d’organiser une évacuation de quatre villes de la région.

« Les villes de la région de Kherson – Kherson et Nova Kakhovka, Hola Prystan et Chornobaivka – sont soumises à des tirs de missiles quotidiens », a déclaré Vladimir Saldo dans une vidéo mise en ligne jeudi. « Ces frappes de missiles causent de graves dommages, d’abord et avant tout aux habitants. Parmi les cibles touchées par les missiles figurent des hôtels, des immeubles résidentiels, des marchés – (des lieux) où il y a beaucoup de civils.

Saldo a déclaré qu’une décision avait été prise d’évacuer les habitants de Kherson vers les régions russes de Rostov, Krasnodar et Stavropol, ainsi que la Crimée annexée.

« Je voudrais vous demander d’aider à organiser ce processus. Nous, habitants de la région de Kherson, savons bien sûr que la Russie n’abandonne pas les siens, et la Russie offre toujours un coup de main », a déclaré Saldo.

Son appel intervient alors que les forces ukrainiennes poussent leur contre-offensive plus profondément dans la région sud de Kherson, bien qu’à un rythme plus lent.

Cette décision intervient alors que l’armée ukrainienne continue de gagner du terrain dans le sud. Les forces armées ukrainiennes ont signalé des gains territoriaux constants le long du front sud, notamment la reprise de 75 colonies dans la région de Kherson au cours du mois dernier, a annoncé jeudi soir le ministère de la Réintégration des territoires temporairement occupés.

Dans l’est, les forces armées ukrainiennes ont repris 502 colonies dans la région de Kharkiv, 43 dans la région de Donetsk et sept dans la région de Lougansk, a indiqué le ministère.

L’adjoint de Saldo, Kirill Stremousov, a tenté dans sa propre déclaration de minimiser l’annonce, affirmant que “personne ne se retire… personne ne prévoit de quitter le territoire de la région de Kherson”.

Plus tôt jeudi, l’armée britannique a déclaré sur Twitter que “les autorités d’occupation russes ont probablement ordonné la préparation de l’évacuation de certains civils de Kherson”.

“Il est probable qu’ils s’attendent à ce que les combats s’étendent à la ville de Kherson elle-même”, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Tôt vendredi, la Russie a poursuivi ses attaques ciblées contre des infrastructures critiques à travers l’Ukraine, une stratégie qui a débuté lundi, lorsqu’une attaque massive et coordonnée contre presque toutes les régions du pays aurait été menée en représailles à l’explosion d’un pont financé par Moscou. reliant la Crimée au continent russe.

De multiples frappes de missiles russes ont secoué la capitale de la région de Zaphorizhzhia pendant la nuit alors que la ville continuait d’être un point focal tandis que l’Ukraine poussait sa contre-offensive sur le front sud.

Le gouverneur régional de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, a déclaré que plusieurs explosions avaient été signalées dans la ville pendant la nuit dans des infrastructures, provoquant des incendies. Il n’y a pas eu de victimes dans les rapports préliminaires et plus de détails sur les dommages spécifiques n’étaient pas disponibles. Les forces russes ont frappé continuellement la capitale régionale et ses environs ces derniers jours et semaines, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité de la centrale nucléaire voisine.

La capitale régionale est à environ 100 miles de la centrale, la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Il y a deux jours, il a été contraint de revenir à l’alimentation par générateur diesel pour maintenir ses systèmes de refroidissement du réacteur après qu’une attaque sur la ligne de communication d’une sous-station ait été perdue lors de combats dans la région.

Les attaques de missiles, de drones et de roquettes contre l’Ukraine ont maintenu le pays en haleine, les sirènes de raid aérien se produisant plus fréquemment et apportant un sentiment d’urgence accru après que la frappe de lundi a tué 19 personnes et en a blessé plus de 100, dont beaucoup dans la capitale, Kyiv.

Sabra Ayres, Associated Press