La Russie va évacuer les blessés lors d’une fusillade dans une école à Moscou

MOSCOU – Plus d’une douzaine de personnes blessées lors d’une fusillade dans une école dans le centre de la Russie seront évacuées vers Moscou pour y être soignées, ont annoncé mardi les autorités, un jour après qu’un homme armé a tué 17 personnes et en a blessé 24 autres.

La fusillade de lundi a eu lieu à l’école n ° 88 d’Izhevsk, une ville située à 960 kilomètres (600 miles) à l’est de Moscou dans la région d’Oudmourtie, et a été l’une des fusillades scolaires les plus meurtrières de Russie. Le tireur, un diplômé de l’école de 34 ans, s’est suicidé après la fusillade.

Un tireur a tué six personnes dans une université de Perm il y a un an. Quelques mois auparavant, un homme armé avait ouvert le feu sur une école de la ville de Kazan, tuant sept élèves et deux enseignants avec une arme enregistrée. Un étudiant d’un collège de la péninsule de Crimée annexée à la Russie a tué 20 étudiants et lui-même en 2018.