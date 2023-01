La Russie va étendre la taille de son armée à 1,5 million de soldats, selon le ministre de la Défense

La Russie a détaillé mardi ses plans pour étendre son armée à 1,5 million de personnes au cours des prochaines années, une décision qui intervient alors que l’Ukraine avertit que Moscou pourrait planifier une offensive et accroître les tensions entre Moscou et les États-Unis et ses alliés.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé l’augmentation des effectifs, qui devrait être achevée d’ici 2026, selon l’agence de presse russe TASS.

La Russie créera également des districts militaires à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et un corps d’armée sera créé en République de Carélie le long de la frontière entre la Russie et la Finlande, Le Wall Street Journal a rapporté. En outre, Moscou mettra en place des unités “autosuffisantes” dans les territoires russes de l’Ukraine, a déclaré Choïgou.

“Ce n’est qu’en renforçant les éléments structurels clés des forces armées qu’il est possible de garantir la sécurité militaire de l’État et de protéger les nouvelles entités et les installations critiques de la Fédération de Russie”, a déclaré Shoigu, selon Reuters.

L’annonce intervient alors que Moscou fait face à des revers sur le champ de bataille de l’Ukraine voisine. Depuis son invasion de 2022, la Russie s’est enlisée dans l’est de l’Ukraine malgré quelques gains territoriaux.

L’armée russe compte environ 1 million de soldats.

Le Kremlin considérait auparavant la taille de ses forces armées comme suffisante, mais cela a changé après que les espoirs d’une victoire rapide sur son voisin ont été anéantis par une résistance ukrainienne féroce.

