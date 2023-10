La Russie va augmenter les frais de visa pour les Européens – RBK

Cette décision est une réponse au retrait des accords de voyage par l’UE et d’autres pays, ont déclaré des sources à RBK.

La Russie augmentera considérablement les frais de visa pour les citoyens des pays de l’UE et de plusieurs autres pays européens, a rapporté le média commercial RBK. Selon des sources gouvernementales, une commission a déjà approuvé les changements proposés par le ministère des Affaires étrangères.

Outre les 27 membres de l’UE, le projet de loi mentionne l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse comme pays concernés par cette décision, a indiqué RBK lundi.

Le Danemark, qui est membre de l’UE, a également été spécifiquement cité. Moscou et Copenhague ont signé un accord visant à simplifier le processus de visa en 2008, même si les relations bilatérales se sont détériorées ces dernières années. Après avoir réduit le nombre de documents d’entrée délivrés aux Russes, le consulat russe à Copenhague a suspendu ses opérations de visa en septembre.

Les frais de visa pour les citoyens des pays répertoriés passeront de 37 à 73 dollars (35 à 70 euros) actuellement à 50 à 300 dollars (48 à 286 euros), selon le type de permis d’entrée, a indiqué RBK.

Selon le projet de loi, le programme russe d’exemption de visa ne couvrira plus plusieurs catégories de visiteurs en provenance de ces pays. Cela inclut les proches parents des citoyens russes, les fonctionnaires, les étudiants, les athlètes, les personnes impliquées dans des activités scientifiques et culturelles et ceux qui voyagent en Russie pour des raisons humanitaires telles que des soins médicaux ou pour assister à des funérailles.

En savoir plus Les dirigeants européens veulent un nouveau « rideau de fer » en Europe – Moscou

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que ces mesures lui permettraient de plus que doubler ses revenus provenant de la délivrance de visas, a rapporté RBK.

Cette décision constitue une réponse au retrait des États figurant sur la liste des accords de voyage avec la Russie après le déclenchement du conflit ukrainien. Cela synchronisera également les frais de visa russes avec les prix facturés par les pays mentionnés, a indiqué RBK.

Tous les pays répertoriés ont déjà été désignés « États hostiles » par Moscou pour avoir imposé des sanctions, expulsé des diplomates ou mené d’autres activités anti-russes.

Cependant, selon RBK, le ministère des Affaires étrangères a expliqué que leurs citoyens resteraient éligibles aux visas électroniques, introduits par la Russie en août.

Le processus de demande de visa électronique prend quatre jours et implique l’utilisation d’un site Web dédié ou d’une application mobile. Il coûte environ 52 dollars (50 €) et permet aux voyageurs de rester en Russie pendant environ deux semaines en tant que touriste, invité ou visiteur d’affaires.

EN SAVOIR PLUS: Poutine assouplit les règles d’entrée pour les Ukrainiens

Selon le journal Kommersant, le nombre de réservations étrangères dans les hôtels russes a augmenté de 25 % au cours du premier mois après la mise en place des permis d’entrée électroniques.