La Russie a déclaré mardi qu’elle apporterait des “changements majeurs” à ses forces armées de 2023 à 2026, promettant de bousculer sa structure militaire après des mois de revers sur le champ de bataille en Ukraine.

Outre les réformes administratives, le ministère de la Défense a déclaré qu’il renforcerait les capacités de combat de ses forces navales, aérospatiales et de missiles stratégiques.

“Ce n’est qu’en renforçant les éléments structurels clés des forces armées qu’il est possible de garantir la sécurité militaire de l’État et de protéger les nouvelles entités et les installations critiques de la Fédération de Russie”, a déclaré le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les changements avaient été rendus nécessaires par la “guerre par procuration” menée en Ukraine par l’Occident, qui envoie de plus en plus d’armes lourdes à l’Ukraine pour l’aider à résister aux forces russes.

Le ministère de la Défense, qui a fait l’objet de vives critiques nationales pour l’inefficacité de sa volonté de prendre le contrôle de vastes étendues de l’Ukraine, s’est engagé en décembre à porter son effectif militaire à 1,5 million.

Il a apporté de nombreux changements à sa direction au cours des 11 mois de ce qu’il appelle une “opération militaire spéciale”, au cours de laquelle ses forces se sont d’abord emparées de vastes zones du sud et de l’est de l’Ukraine, mais ont depuis subi une série de défaites et de retraites douloureuses.

La semaine dernière, Choïgou a nommé le général d’armée Valery Gerasimov, chef d’état-major militaire, pour prendre en charge la campagne d’Ukraine.

Le ministère de la Défense a déclaré vendredi qu’il avait pris le contrôle de Soledar, une petite ville minière de la région ukrainienne de Donetsk qui était depuis des semaines au centre d’un assaut russe.



