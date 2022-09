La Russie va annexer 4 régions de l’Ukraine

Kyiv, Ukraine –

La Russie prévoyait d’annexer davantage d’Ukraine vendredi dans une escalade de la guerre de sept mois qui devait isoler davantage le Kremlin, lui infliger davantage de sanctions internationales et apporter à l’Ukraine un soutien militaire, politique et économique supplémentaire.

L’annexion – et les concerts et rassemblements de célébration prévus à Moscou et dans les territoires occupés – interviendrait quelques jours seulement après que les électeurs auraient approuvé les “référendums” gérés par Moscou que les responsables ukrainiens et occidentaux ont dénoncés comme illégaux, forcés et truqués.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes jeudi que quatre régions d’Ukraine – Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – seraient intégrées à la Russie lors d’une cérémonie du Kremlin en présence du président Vladimir Poutine, qui devrait prononcer un discours important. Peskov a déclaré que les administrateurs pro-Moscou des régions signeraient des traités pour rejoindre la Russie dans la salle Saint-Georges ornée du Kremlin.



Dans une réponse apparente, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a convoqué une réunion d’urgence vendredi de son Conseil de sécurité nationale et de défense.

Les États-Unis et leurs alliés ont promis d’adopter encore plus de sanctions qu’ils n’en ont déjà imposées à la Russie et d’offrir des millions de dollars de soutien supplémentaire à l’Ukraine alors que le Kremlin reproduit le manuel d’annexion qu’il a suivi lorsqu’il a incorporé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

L’Ukraine a réitéré ses vœux de reprendre les quatre régions, ainsi que la Crimée. Pour sa part, la Russie s’engage à défendre tout son territoire – y compris les régions nouvellement annexées – par tous les moyens disponibles, y compris les armes nucléaires.

La mobilisation militaire partielle de la Russie et les allégations de sabotage de deux pipelines russes au fond de la mer Baltique, conçus pour alimenter l’Europe en gaz naturel, exacerbent les tensions. Aux malheurs du Kremlin s’ajoutent le succès de l’Ukraine à reprendre une partie des terres que la Russie est en train d’annexer et les problèmes de mobilisation que le président Vladimir Poutine a reconnus jeudi.

Les partisans occidentaux de l’Ukraine ont décrit les référendums orchestrés sur l’opportunité de vivre sous la domination russe comme une saisie de terres éhontée basée sur des mensonges. Ils disent que certaines personnes ont été forcées de voter sous la menace d’une arme lors d’une élection sans observateurs indépendants sur un territoire d’où des milliers d’habitants ont fui ou ont été expulsés de force.

Dans un langage inhabituellement fort, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux journalistes jeudi à New York que l’annexion de la Russie violerait la Charte de l’ONU et n’avait “aucune valeur juridique”. Il a décrit cette décision comme “une escalade dangereuse” et a déclaré qu’elle “ne doit pas être acceptée”.

“Toute décision de la Russie d’aller de l’avant compromettra davantage les perspectives de paix”, a déclaré António Guterres.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU disposant d’un droit de veto, la Russie porte “une responsabilité particulière” dans le respect de la Charte de l’ONU, a déclaré le secrétaire général.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Guterres avait transmis le message à l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, lors d’une réunion mercredi.

L’Union européenne s’est également fortement opposée aux plans de la Russie.

“C’est absolument inacceptable”, a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, dont le pays assure la présidence de l’Union européenne. “Nous rejetons une telle annexion unilatérale basée sur un processus entièrement falsifié sans aucune légitimité.”

Lipavsky a qualifié les référendums pro-russes de “pièce de théâtre” et a insisté sur le fait que les régions restent “un territoire ukrainien”.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré lors d’une conférence à Berlin que les actions de la Russie étaient “le contraire de la paix”.

“C’est la paix dictée. Tant que ce diktat russe prévaut dans les territoires occupés de l’Ukraine, aucun citoyen n’est en sécurité. Aucun citoyen n’est libre”, a-t-il déclaré.

Dans ce qui serait un coup dur pour l’effort de guerre de Moscou, l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington a déclaré que les forces ukrainiennes pourraient bientôt entièrement encercler Lyman, une ville à 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

“L’effondrement de la poche de Lyman sera probablement très important pour le groupement russe” dans les régions du nord de Donetsk et de l’ouest de Louhansk et “pourrait permettre aux troupes ukrainiennes de menacer les positions russes le long de la région de l’ouest de Louhansk”, a déclaré l’institut, citant des rapports russes.

Ailleurs sur le front, les sauveteurs ont sorti vivante une fillette de 12 ans endormie des décombres après une attaque de missiles russes sur Dnipro, a déclaré l’administrateur local Valentyn Reznichenko.

Des responsables installés à Moscou dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, ont rapporté qu’environ 30 personnes ont été tuées lorsque l’armée ukrainienne a bombardé un convoi de réfugiés jeudi. L’allégation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Une attaque à la roquette russe sur Kramatorsk, une ville de l’est de Donetsk que l’Ukraine détient toujours, a blessé 11 personnes et causé des dégâts, a déclaré le maire Oleksandr Honcharenko.

La poursuite des combats près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – la plus grande d’Europe – était une autre source de préoccupation. Les forces russes occupent l’usine, mais les techniciens ukrainiens la dirigent toujours.

L’explosion présumée d’une mine terrestre jeudi sur la clôture périphérique de la centrale électrique a probablement été déclenchée par des animaux sauvages. L’explosion a endommagé des lignes électriques, selon l’agence ukrainienne de l’énergie atomique, Energoatom.

La mobilisation partielle de la Russie a été chaotique et impopulaire, déclenchant des protestations et des violences. Des hommes russes ont formé des files d’attente de plusieurs kilomètres pour tenter de quitter le pays, et Moscou aurait installé des bureaux de recrutement à ses frontières pour intercepter certains de ceux qui fuient.

Dans un effort apparent pour calmer la population, Poutine a déclaré jeudi au Conseil de sécurité russe que des erreurs avaient été commises lors de la mobilisation, que les hommes russes appelés par erreur devraient être renvoyés chez eux et que seuls les réservistes ayant une formation et des spécialités appropriées devraient être convoqués pour servir.

De multiples rapports ont fait état d’hommes russes en dehors des catégories éligibles forcés de servir et de réservistes recevant une formation et un équipement inadéquats.

Les services de renseignement militaires britanniques ont affirmé que le nombre d’hommes russes d’âge militaire fuyant le pays dépassait probablement le nombre de forces que Moscou avait utilisées pour envahir initialement l’Ukraine en février.

“Les mieux nantis et les mieux éduqués sont surreprésentés parmi ceux qui tentent de quitter la Russie”, ont déclaré les Britanniques.

Ils ont averti que les effets économiques de la disponibilité réduite de la main-d’œuvre “et de l’accélération de la” fuite des cerveaux “” sont ” susceptibles de devenir de plus en plus importants “.

Au sujet du sabotage qui a frappé les gazoducs russes vers l’Europe cette semaine, Peskov a affirmé jeudi que les accidents du gazoduc Nord Stream auraient été impossibles sans l’implication du gouvernement.

“Cela ressemble à une attaque terroriste, probablement menée au niveau de l’État”, a déclaré Peskov aux journalistes. “C’est une situation très dangereuse qui nécessite une enquête rapide.”

Il a rejeté les reportages des médias sur les navires de guerre russes détectés dans la région comme “stupides et biaisés”, affirmant que de nombreux autres avions et navires de l’OTAN “y ont été repérés”.

L’OTAN a averti jeudi qu’elle riposterait à toute attaque contre les infrastructures critiques de ses 30 pays membres et s’est jointe à d’autres responsables occidentaux en citant le sabotage comme la cause probable des dommages au pipeline.



Andrew Katell a contribué depuis New York. Edith M. Lederer a rapporté des Nations Unies.