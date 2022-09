La Russie va annexer 4 régions de l’Ukraine

Kyiv, Ukraine –

Vendredi, la Russie annexera officiellement des parties de l’Ukraine où les “référendums” de séparation ont été approuvés, a déclaré le porte-parole du Kremlin, confirmant les attentes des responsables ukrainiens et occidentaux qui ont dénoncé les votes gérés par Moscou comme illégaux, forcés et truqués.

Quatre régions d’Ukraine – Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – seront intégrées à la Russie lors d’une cérémonie au Kremlin en présence du président Vladimir Poutine, a déclaré jeudi à la presse le porte-parole Dmitri Peskov.

Peskov a déclaré que les administrateurs pro-Moscou de ces régions signeraient des traités pour rejoindre la Russie lors de la cérémonie au St. George’s Hall du Kremlin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale et de défense pour vendredi, apparemment en réponse à la décision russe.

L’annexion officielle était largement attendue après les votes qui se sont terminés mardi dans les zones sous occupation russe et l’administration des responsables installés à Moscou. Les partisans de l’Ukraine en Occident ont décrit les référendums orchestrés sur la vie sous le régime russe comme une saisie de terres éhontée basée sur des mensonges.

“C’est absolument inacceptable”, a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, dont le pays assure actuellement la présidence de l’Union européenne. “Nous rejetons une telle annexion unilatérale basée sur un processus entièrement falsifié sans aucune légitimité.”

Lipavsky a qualifié les référendums pro-russes de “pièce de théâtre” et a insisté sur le fait que les régions restent “un territoire ukrainien”.

Les troupes russes armées ont fait du porte-à-porte avec les responsables électoraux pour recueillir des bulletins de vote en cinq jours de vote, ce qui a produit des marges étrangement élevées en faveur de l’adhésion à la Russie. Des responsables ukrainiens ont déclaré que les escortes militaires avaient également noté les noms des résidents qui avaient voté contre l’annexion.

Les administrations installées par Moscou dans les quatre régions du sud et de l’est de l’Ukraine ont affirmé mardi soir que 93 % des suffrages exprimés dans la région de Zaporizhzhia soutenaient l’annexion, tout comme 87 % à Kherson, 98 % à Lougansk et 99 % à Donetsk.

“Sous la menace et parfois même (sous la menace) d’une arme, des gens sont emmenés hors de leur domicile ou de leur lieu de travail pour voter dans des urnes en verre”, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors d’une conférence à Berlin.

“C’est le contraire d’élections libres et équitables”, a déclaré Baerbock. “Et c’est le contraire de la paix. C’est la paix dictée. Tant que ce diktat russe prévaut dans les territoires occupés de l’Ukraine, aucun citoyen n’est en sécurité. Aucun citoyen n’est libre.”

Les votes et la décision rapide du Kremlin d’incorporer le territoire saisi pendant la guerre de la Russie en Ukraine sont intervenus après qu’une contre-offensive ukrainienne ce mois-ci a infligé aux forces de Moscou de lourds revers sur le champ de bataille.

Poutine a ordonné la semaine dernière une mobilisation de troupes qui, selon le ministre russe de la Défense, mettrait 300 000 réservistes en service militaire actif. En réponse, des dizaines de milliers d’hommes russes ont quitté le pays. Poutine et d’autres responsables russes ont également menacé de recourir aux armes nucléaires pour protéger le territoire russe, y compris toute terre annexée.

Sur le front jeudi, les autorités ukrainiennes ont déclaré que les bombardements russes avaient tué au moins huit civils au cours des dernières 24 heures, dont un enfant, et blessé des dizaines d’autres. Une fillette de 12 ans a été tirée vivante des décombres après une attaque contre Dnipro, ont indiqué des responsables.

“Les sauveteurs l’ont sortie de sous les décombres, elle dormait quand le missile russe a frappé”, a déclaré l’administrateur local Valentyn Reznichenko.

Une attaque à la roquette russe sur Kramatorsk, une ville de la région orientale de Donetsk toujours détenue par l’Ukraine, a fait 11 blessés et causé des dégâts à la ville, a déclaré le maire Oleksandr Honcharenko.

La poursuite des combats près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – la plus grande d’Europe – était une autre source de préoccupation. Les forces russes occupent la centrale, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe, mais des techniciens ukrainiens la dirigent toujours.

Selon l’agence nationale ukrainienne de l’énergie atomique, Energoatom, une explosion présumée d’une mine terrestre sur la clôture du périmètre a probablement été déclenchée par des animaux sauvages qui ont endommagé des lignes électriques.

De nouveaux bombardements ont été signalés alors que la Russie semblait perdre plus de terrain autour de la ville de Lyman, dans le nord-est du pays. L’armée russe est aux prises avec une mobilisation chaotique des troupes et tente d’empêcher les hommes en âge de combattre de quitter le pays, selon un groupe de réflexion basé à Washington et les rapports des services de renseignement britanniques.

L’Institut pour l’étude de la guerre, citant des rapports russes, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient pris plus de villages autour de Lyman, une ville située à 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Le rapport indique que les forces ukrainiennes pourraient bientôt encercler complètement Lyman, ce qui serait un coup dur pour l’effort de guerre de Moscou.

“L’effondrement de la poche de Lyman aura probablement des conséquences importantes sur le groupement russe dans les oblasts du nord de Donetsk et de l’ouest de Lougansk et pourrait permettre aux troupes ukrainiennes de menacer les positions russes le long de la région de Louhansk à l’ouest”, a déclaré l’institut.

Les services de renseignement militaires britanniques ont affirmé que le nombre d’hommes russes d’âge militaire fuyant le pays dépassait probablement le nombre de forces que Moscou avait utilisées pour envahir initialement l’Ukraine en février.

“Les mieux nantis et les mieux éduqués sont surreprésentés parmi ceux qui tentent de quitter la Russie”, ont déclaré les Britanniques. “Lorsqu’il est combiné avec les réservistes qui sont mobilisés, l’impact économique national de la disponibilité réduite de main-d’œuvre et de l’accélération de la “fuite des cerveaux” est susceptible de devenir de plus en plus important.”

La mobilisation partielle de la Russie a cependant été profondément impopulaire dans certaines régions, déclenchant des protestations et des violences dispersées. Des hommes russes ont formé des files d’attente de plusieurs kilomètres essayant de partir à certaines frontières et Moscou aurait également mis en place des bureaux de recrutement à ses frontières pour intercepter certains de ceux qui fuient.

Au sujet du sabotage qui a frappé les gazoducs russes vers l’Europe cette semaine, Peskov, le porte-parole du Kremlin, a affirmé jeudi que les accidents du gazoduc Nord Stream auraient été impossibles sans l’implication du gouvernement.

“Cela ressemble à une attaque terroriste, probablement menée au niveau de l’État”, a déclaré Peskov aux journalistes. “C’est une situation très dangereuse qui nécessite une enquête rapide.”

Il a rejeté les reportages des médias sur les navires de guerre russes repérés dans la région comme “stupides et biaisés”, affirmant que de nombreux autres avions et navires de l’OTAN “ont été repérés dans la région”.

Les responsables européens ont noté que la Russie bénéficie de prix du gaz plus élevés lorsque les approvisionnements vers l’Europe sont interrompus.