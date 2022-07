La Russie utilise ses ressources gazières et énergétiques pour “faire chanter” l’Europe, selon le ministre allemand de l’Economie

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck. Andreas Gora/Getty Images

La Russie exerce son influence énergétique pour faire chanter l’Europe, a déclaré jeudi le ministre allemand de l’Economie, selon le Financial Times.

Le gazoduc Nord Stream 1 a été remis en service jeudi, mais à 40 % de sa capacité, soit à peu près ce qu’il était avant sa période de maintenance.

“La Russie en tant que fournisseur d’énergie est devenue peu fiable”, a déclaré le responsable allemand.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Le ministre allemand de l’Economie et vice-chancelier, Robert Habeck, a déclaré que la Russie utilisait son influence et ses ressources en tant que producteur d’énergie pour faire chanter l’Europe et l’Allemagne au milieu de la crise pétrolière et gazière résultant de la guerre en Ukraine.

“La Russie en tant que fournisseur d’énergie est devenue peu fiable”, a déclaré Habeck jeudi, selon le Financial Times. “Il utilise sa grande puissance… pour faire chanter l’Europe et l’Allemagne.”

Ses commentaires font suite à la décision de la Russie de reprendre l’approvisionnement en gaz via le Nord Stream 1 jeudi, bien que les responsables de l’UE restent sceptiques quant à la durée de cet approvisionnement ou à quelle capacité.

Le président Vladimir Poutine a déjà averti que les livraisons de pipelines pourraient être encore réduites. Même avant que le Nord Stream 1 ne soit fermé pour maintenance, les flux vers l’Europe ne se déplaçaient qu’à 60% de leur capacité, Moscou citant des problèmes techniques.

À l’époque, les responsables allemands ont déclaré que la Russie “armait” ses exportations d’énergie pour faire monter les prix.

Habeck a soutenu que la remise en ligne du pipeline clé n’éliminait pas les inquiétudes et a noté que seulement 40% des flux avaient repris, ce qui correspond à peu près au même montant qu’avant la maintenance.

« Ce n’est pas parce que 40 % des flux ont repris qu’il faut s’endormir dans un faux sentiment de sécurité qui [supply] sera stable à partir de maintenant”, a déclaré Habeck. “Au contraire, nous devrions nous attendre… à ce qu’ils trouvent une raison d’interrompre ou de réduire à nouveau le flux de gaz à l’avenir.”

Un analyste des matières premières a déclaré jeudi que Poutine ne voulait pas que l’Europe accumule ses réserves de gaz avant l’hiver et vise plutôt à maintenir le continent dans un état de panique.

Le retour des flux du Nord Stream 1, bien que limité, a apaisé les craintes que la Russie ne coupe complètement l’approvisionnement. Les responsables politiques de l’Union européenne ont déjà proposé une 15% de réduction de la consommation de gaz cela pourrait être obligatoire.

Les prix de référence européens du gaz ont légèrement augmenté jeudi après le retour en ligne de Nord Stream 1.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.